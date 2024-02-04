مئوية المهندس و50 فيلماً في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الـ13

المصدر: القاهرة - رويترز

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يحيي مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية مئوية ميلاد الفنان الراحل فؤاد المهندس (2006-١٩٢٤) في دورته الثالثة عشرة التي تنطلق الأسبوع المقبل بمشاركة أكثر من 50 فيلماً من نحو 20 دولة.

وقال السيناريست سيد فؤاد مؤسس ورئيس المهرجان في مؤتمر صحفي الجمعة إن تكريم اسم فؤاد المهندس يأتي «باعتباره من أهم علامات الكوميديا في صناعة السينما».

كما يكرم المهرجان في هذه الدورة المخرج المصري خيري بشارة والمخرج المغربي حسن بنجلون والممثل المصري حسن الرداد والممثلة المصرية إيمي سمير غانم والمنتج المصري جابي خوري.

تقام الدورة الثالثة عشرة في الفترة من التاسع إلى الخامس عشر من فبراير تحت شعار (أفريقيا كل الألوان) وتحل دولة مالي «ضيف شرف» بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس صناعة السينما فيها. تشمل مسابقة الأفلام الطويلة 12 فيلماً بين روائي ووثائقي من بينها الفيلم المصري (رحلة 404) فيما تشمل مسابقة الأفلام القصيرة 14 فيلماً من مصر وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا والسنغال والسودان وزامبيا وأوغندا وكينيا والكونغو ورواندا.