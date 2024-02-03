توزيع جوائز مسابقة «الشعر للجميع»

المصدر: دبي – البيان

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استضاف مهرجان طيران الإمارات للآداب حفل توزيع خاصاً للاحتفاء بالفائزين بمسابقة «الشعر للجميع» وتكريم جهودهم، التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وتمنح المسابقة السنوية الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عاماً، الفرصة لإظهار مهاراتهم في الأداء الشعري من خلال رؤاهم المتفردة للقصائد المفضلة.

وقد ضمّت لجنة التحكيم المختصة نخبة من شعراء المهرجان، هم أمل السهلاوي وجاسم العبيدلي وعائشة السيفي ومحمد الحبسي للفئة العربية وإي إف هارولد ودانا دجاني وروجر ماجوف ونجوين فان كوي ماي للفئة الإنجليزية، فقامت بتقييم المشاركين واختيار الفائزين.

استقطبت مسابقة «بنك الإمارات دبي الوطني - الشعر للجميع» مجموعة كبيرة من المشاركات، باللغتين العربية والإنجليزية، وتنافس الطلبة في الفئات العمرية: 8 - 13 عاماً، و14 - 18 عاماً، واستجابةً للنجاح الكبير الذي حققته في العام الماضي، تستمر المسابقة هذا العام بتقديم فئة أصحاب الهمم.

في دورتها السابعة، تواصل مسابقة «بنك الإمارات دبي الوطني - الشعر للجميع» التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، ترسيخ مكانتها كإحدى أهم المسابقات الشعرية في الدولة.

وفي هذا الصدد، أعرب معاذ بوخش، مدير التسويق التنفيذي في بنك الإمارات دبي الوطني، عن سعادته بالمسابقة، قائلاً: «كوننا بنكاً محلياً، فإننا نفخر بتراثنا، ونلتزم بتعزيز مكانة إلقاء الشعر في المجتمع الإماراتي. وتأتي مسابقة (الشعر للجميع) تعبيراً عن التزامنا بالمساهمة في الاقتصاد القائم على المعرفة، وتحفيز الأجيال الشابة على الاهتمام بالشعر وتعلمه وإتقانه».

وأضاف: «أبرز ما في هذه المبادرة هو أن نرى الحماس والشغف على وجوه اليافعين تجاه الشعر والأداء. فهذه المسابقة تمنحهم الفرصة للتعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم، وتساهم في صقل مهاراتهم في فن الشعر».. ومن المبادرات الهامة الأخرى التي يحتفي بها المهرجان، مبادرة «أصوات أجيال المستقبل».

والتي ستطلق مجموعتها الرابعة من مختارات القصص الفائزة، ومسابقة «أر جي إس دبي للأطفال» لكتابة الرسائل الخطية؛ ومسابقة بنك الإمارات دبي الوطني «الشعر للجميع»، وكأس «شيفرون» للقرّاء، وجائزة أمناء مكتبات المدارس السنوية، وجائزة «الفطيم» للكلمة المصوّرة إضافة إلى الإعلان عن الكتّاب المتأهلين للدورة الثالثة من برنامج «الفصل الأول - زمالة الإمارات للآداب وصِدِّيقي للكتّاب».