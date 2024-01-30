«مدارس الحياة» في مكتبات دبي تنبض بالمعرفة والابتكار

المصدر: دبي ـــ البيان

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ورش عمل غنية بالمعرفة وتجارب ثقافية متنوعة، تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لرواد مكتبات دبي العامة، عبر أندية «الكتاب» و«الفن التشكيلي» و«الشطرنج» و«اللغات» و«الرسم»، وتندرج هذه الأندية تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة» الهادف إلى تمكين أفراد المجتمع وتطوير مهاراتهم الإبداعية وصقل قدراتهم في مجالات الفنون، ورفع مستوى وعيهم وتشجيعهم على تبني مفاهيم جودة الحياة، حيث تمنحهم تشكيلة الورش التفاعلية التي تقدم باللغتين العربية والإنجليزية فرصة التعرف على أهمية الفضاء وممارسة الابتكار عبر «هاكاثون الابتكار»، إلى جانب اكتشاف أعمال الفنانة اليابانية يايوي كوساما ومناقشة الكتب القيمة، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الرامية إلى خلق بيئة تعليمية مستدامة في مكتبات دبي العامة، تحقيقاً لرؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

جلسات ملهمة

وستطل «مدارس الحياة» خلال فبراير المقبل تحت عنوان «الابتكار والفضاء»، حيث تقدم مكتبة الصفا للفنون والتصميم لزوارها سلسلة من الجلسات الملهمة، من بينها «الابتكار في القيادة» التي يركز فيها الشيخ عبد العزيز بن علي النعيمي المعروف بـ «الشيخ الأخضر» على طرق حل المشكلات والتفكير المستقبلي، فيما تتيح نهلة موسى للمشاركين في ورشة «كورال الابتكار» إمكانية استكشاف الارتباط الفريد بين الموسيقى والإبداع، في حين يمنح سلمان المشعل من خلال ورشة «كيف أصنع المبتكرين؟» الآباء والمعلمين وأمناء المكتبات طرق تشجيع وتطوير مهارات الإبداع لدى الأطفال وتحفيز روح الابتكار لديهم.

مهارات وإبداعات

وتستضيف «الصفا للفنون والتصميم» خلال الفترة من 13 حتى 15 فبراير المقبل، فعاليات «هاكاثون الابتكار» الذي يقام تحت إشراف مجموعة من خبراء شركة «برين باد» (BrainPad)، وفيه سيتعلم الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاماً، أساسيات تطوير «ألعاب الآركيد» (ألعاب الصالات) وبرمجتها وتفاصيلها التقنية وفنون تصميمها وطرق التحكم بها، كما سيتمكنون من التعمق في هذا المجال من خلال تعلم طرق ربط الدوائر الإلكترونية بألعاب الآركيد، والجمع بين الجوانب الرقمية والفعلية لتطويرها الألعاب، وستتاح لهم خلال الحدث إمكانية التعبير عن مهاراتهم وإبداعاتهم المختلفة، حيث سيتم في اليوم الثالث الإعلان عن الفائزين في الهاكاثون والاحتفاء بإنجازات المطورين الناشئين.

ورش عمل

وضمن فعاليات «نادي ويكي» تستضيف مكتبتا الراشدية وحتا العامة، ورشة «سفير ويكيبيديا للابتكار» التي تمثل جزءاً من برنامج النادي الهادف إلى تمكين المشاركين من اكتساب المهارات والمعرفة‌‌ اللازمة لإعداد وإنشاء مواد مختلفة، وطرق تحريرها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ونشرها ضمن موقع موسوعة ‌‌ويكيبيديا، وسيتعلم المشاركون في ورشة «صنع مصباح القمر» التي تقدمها نورا العوا في مكتبة الراشدية العامة، طرق فن تشكيل وتجميع مصباح مستوحى من القمر باستخدام مواد آمنة، بينما ستقدم نور الحسيبي لزوار مكتبة المنخول العامة ورشة «ابتكر للفضاء» وتركز فيها على مفاهيم الابتكار وأهمية استكشاف الفضاء، والاطلاع على تجربة الشخصيات الملهمة في برنامج الإمارات الفضائي، أما «نادي الكتاب» فيقدم لرواد مكتبة الصفا للفنون والتصميم ورشة «رحلة عبر كتاب» التي تتيح استعراض ومناقشة مجموعة من الكتب القيمة تحت إشراف داليا أبو العطاء.

ويتولى الفنان مجدي كفراوي الإشراف على ورش نادي «الفن التشكيلي» التي تقام في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، حيث يتناول في ورشة «الأزرق، الأحمر، الأصفر ما حكاية كل لون؟» الدلالات والمشاعر التي يحملها كل لون، وكيفية استخدامها في التعبير الفني والإبداعي، بينما يركز في ورشة «ما الفرق بين الألوان الرصاص والزيتية والمائية؟» على ما تمتاز به الألوان الزيتية والمائية وخصائصها واستخداماتها في الأعمال الفنية، في حين يوفر «نادي الرسم» لرواد المكتبة فرصة استكشاف أعمال الفنانة اليابانية يايوي كوساما، عبر ورش عمل يشرف عليها الفنانة طرفة حبش، يشرح فيها كيف أعادت كوساما في أعمالها إنشاء نباتات اليقطين والفطر بأشكال رمزية، واستخداماتها الألوان الزاهية للتعبير عن الطبيعة الهادئة، وسيتمكن الصغار من إعادة رسم لوحة «أمواج نهر هدسون» لـ كوساما، وفق رؤاهم الخاصة.

«حكايات لذيذة»

وبالتزامن مع النسخة الـ 12 من مهرجان سكة للفنون والتصميم التي تقام خلال الفترة من 23 فبراير المقبل وحتى 3 مارس القادم، تقدم «مدارس الحياة» في حي الشندغة التاريخي، ورشة «حكايات لذيذة» وتشرف عليها لمياء توفيق، وخلالها سيتمكن الأطفال من استكشاف عالم الحكايات المستوحاة من أصناف الطعام المختلفة، فيما ستقدم مريم الفارسي ضمن نادي «اللغات» ورشة «الرمسة الإماراتية.. كيفية بناء الجملة في اللهجة الإماراتية (الطهي نموذجاً)»، وخلالها سيكتسب المشاركون فهماً أعمق للتعبيرات اللغوية المتعلقة بالطهي في اللهجة المحلية، وفي الوقت نفسه تقدم مريم ورشة «الرمسة الإماراتية.. التعارف في اللهجة الإماراتية» في مكتبة الطوار العامة.