عبد الله الحمادي «صقار صغير» يحترف الكتابة

المصدر: دبي – فادية هاني

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يعشق الصقور بمختلف أنواعها، وتجذبه هواية الصيد بالصقور منذ صغره، كما أنه مولع بالقراءة والكتابة، وبدأت موهبته تتبلور منذ سن السادسة، حيث كان يكتب الرسائل يومياً لوالدته قبل النوم ليعبر لها عن حبه وامتنانه لكل ما تقدمه له، الطفل الإماراتي عبد الله جمال الحمادي تمكن بكلماته البسيطة تلك من أخذ موهبته إلى مجال أوسع، ليصدر الكتاب الأول له قبل شهر بعنوان «الصقّار الصغير».

تقول والدة عبد الله إن الحكاية بدأت منذ أن شعرت أن طفلها مميز من خلال تعبيره بشكل عفوي وكلمات جميلة عند كتابته للرسائل الخاصة بها قبل أن ينام، يعبر من خلالها عن حبه لوالدته بكلمات كانت تلامس قلبها كل مرة، وتجعلها تتيقن من أنه سيكون له قلمه الخاص يوماً ما.

وتمكنت والدته من تنمية موهبته تلك في 2021، حيث أشركته في ورشة تعليمية خاصة بالكتابة للأطفال، وتمكن عبد الله من بلورة أسلوبه والتعبير بشكل أفضل عما يريد الكتابة عنه، وتوضحت لديه طرق الكتابة وتسلسل المحتوى.

وأضافت والدته: «كان لزاماً في نهاية تلك الورشة التعليمية أن يكتب الأطفال قصة خاصة بهم، فاختار عبد الله طريقة السرد الذاتي والكتابة عن هوايته المفضلة وهي الصيد بالصقور، وتحدث في كتابه عن رحلاته للصيد، والأدوات المستخدمة والطرق المختلفة لذلك، وأنواع وأسماء الصقور، وغيرها من التفاصيل التي تعلمها خلال أعوامه الثمانية آنذاك عندما أنهى القصة في وقت قياسي بلغ شهراً تقريباً».

وأشارت إلى أن الطباعة واختيار دار النشر من الأسباب الرئيسية التي أخرت إصدار عبد الله لكتابه قبل شهر بعد أن تمت طباعته من قبل معهد الشارقة للتراث، الذي أشاد بمحتوى الكتاب وأصدره، مؤكدة أن أصداء كتاب ابنها لاقت نجاحاً كبيراً إلى الآن، مما دفع عبد الله لمحاولة البدء بالعمل على كتابه الثاني،

وتقول والدته: «يهوى عبد الله كل ما يتعلق بالتراث، ويميل له سواء بشكل عملي أو حين يختار الكتب لقراءتها، وأصحبه لمختلف معارض الكتب التي تقام في الدولة لاقتناء الكتب التي يحبها، وبدأ الآن يمل من كتب الأطفال، ويشعر أنه أكبر منهاأ وأنها لا تلبي طموحه وشغفه بالقراءة، فصار يقرأ مختلف الكتب في مجالات متنوعة».

ويحضّر عبد الله حالياً للمشاركة في تحدي القراءة العربي في دورته المقبلة، حيث اختير من قبل مدرسته للمشاركة لتميزه في الكتابة واللغة العربية والتعبير مقارنة بصغر سنه، وهو الآن يقرأ الكتب المطلوبة للمشاركة استعداداً للتحدي.