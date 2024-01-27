الثقافة الصينية في ضيافة حديقة أم الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستقبل حديقة أم الإمارات ضيوفها مع العديد من الأنشطة العائلية وورش العمل التفاعلية، إلى جانب العروض الترفيهية المميزة للصغار، اليوم السبت، من الساعة 16:00 وحتى الساعة 22:00.

وكانت الحديقة قد احتفت، أمس، بالثقافة الصينية، حيث قدمت لزوارها فرصة ثمينة لاستكشاف غنى وتنوع الثقافة الصينية مع باقة من الأنشطة الاحتفالية المتميزة، التي شملت عروضاً موسيقية وثقافية، وورش عمل تفاعلية، إلى جانب فرصة فريدة لتجربة الزي الصيني. وأتيحت للضيوف أيضاً الفرصة لخوض تجربة الكتابة التعبيرية من خلال ورشة عمل «الخطاط الصيني» وتعلم طريقة إعداد الشاي الصيني التاريخية خطوة بخطوة.

قدم هذه الفعاليات الاحتفالية معهد اللغة الصينية في الشرق الأوسط في منطقة العشب الكبرى، وتواصلت من الساعة 16:00 وحتى الساعة 21:30، حيث تمكن للضيوف من التعرف على غنى وعراقة التقاليد والثقافة الصينية ومفرداتها.

وتنتظر الصغار باقة متنوعة من الأنشطة المرحة في حديقة أم الإمارات اليوم السبت، حيث تبدأ الفعاليات في فترة العصر مع جلسة اللياقة البدنية للأطفال في منطقة العشب الكبرى، في حين يلي ذلك عرض مسرحية «لقيمات بكل اللغات» من دار «سيدة الحكايات».