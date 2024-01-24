«دبي للثقافة» ترعى مهرجان طيران الإمارات للآداب الـ 16

المصدر: دبي - وام

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن رعايتها لفعاليات الدورة الـ 16 من مهرجان طيران الإمارات للآداب، بهدف توفير منصة مبتكرة لتبادل الأفكار والتعريف بإنتاجات المثقفين الإماراتيين الأدبية، وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تمكينهم من التعبير عن رؤاهم وأفكارهم، وتحفيزهم على المشاركة في المهرجانات الأدبية العالمية.

سيشهد محور «بالإماراتي» مشاركة نحو 52 كاتباً ومبدعاً، سيتحدثون في أكثر من 30 جلسة حوارية ونقاشية ستعقد خلال فترة المهرجان، الذي ينطلق 31 يناير الحالي، ويستمر حتى 6 فبراير المقبل، في دبي.

وفي هذا السياق أكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة» حرص الهيئة على النهوض بقطاع الثقافة والفنون المحلي، وضمان استدامته وتطوره عبر دعم المبدعين وأصحاب المواهب المحلية، وتعزيز حضورهم على الساحة، وتوسيع نطاق وصولهم إلى الجمهور.

ويتضمن برنامج محور «بالإماراتي» عدداً من الجلسات، التي تسلط الضوء على الإبداعات المحلية، ومن بينها جلسة «لقاء قامات الأدب»، التي تجمع كلاً من معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتورة رفيعة غباش، مؤسسة ومديرة متحف المرأة في دبي، والكاتب علي أبو الريش، يناقشون فيها واقع الأدب والشعر الإماراتي.

فيما يتناول الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، في جلسة «العالم ككتاب مفتوح» فكرة منصات السفر المبتكرة، التي تسهم في تحفيز الزوار على استكشاف دبي، ويشارك ضرار بالهول، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات في جلسة «هوس المنصب»، ويتحدث فيها عن العلاقة المعقدة بين الموظف والمدير.

وضمن محور «بالإماراتي» سيكون زوار المهرجان على موعد مع رائدي الفضاء معالي الدكتور سلطان بن سيف مفتاح النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وهزاع المنصوري خلال مشاركتهما في جلسة «الإمارات في الفضاء»، التي ستشهد إطلاق كتاب «ذاكرة الفضاء المصورة» من إصدار دار «ELF» للنشر، إحدى مبادرات مؤسسة الإمارات للآداب، وتحتفي جلسة «1.. 2.. 3.. أكشن»، التي تستضيف كلاً من المخرجة نجوم الغانم، والمخرج نواف الجناحي بإنجازات السينما الإماراتية.

ويتضمن البرنامج ورشة «فنون الكولاج»، وجلسة «برنامج آخر الليل»، و«الاتجاه المعاكس.. بين الكاتب والناشر»، بالإضافة إلى جلسة «شريط نوستالجيا مع جيل الطيبين»، وجلسة «وطننا.. من الخليج».