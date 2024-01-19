«تلفزيون دبي» و«نيسان» يحتفيان بنجمة «إكس فاكتور»

المصدر: دبي - البيان

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احتفى تلفزيون دبي التابع لـ «دبي للإعلام» وشركة نيسان الشرق الأوسط بنجم الموسم الأول من برنامج «إكس فاكتور» على تلفزيون دبي.

وذلك خلال حفل أقيم يوم أمس، في صالة عرض سيارات نيسان في دبي، بحضور عبد الواحد جمعة، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والشراكات في «دبي للإعلام».

وعبدالإله وزني، رئيس قسم التسويق وتجربة العملاء لدى نيسان في الشرق الأوسط، وممثلين عن «نيسان الشرق الأوسط» ووكلائها، «شركة العربية للسيارات» في دبي والمناطق الشمالية، و«شركة المسعود للسيارات» في أبوظبي والعين، و«مجموعة البابطين» في الكويت.

ويأتي ذلك تجسيداً للتعاون والشراكة التجارية التي تجمع الطرفين، حيث تعد نيسان أحد أبرز رعاة البرنامج الغنائي الذي عرض على شاشة تلفزيون دبي، وامتد على مدار أكثر من 11 حلقة، وتمكن من جذب أكثر من 100 مشترك من مختلف أنحاء المنطقة العربية، تمت استضافتهم في دبي.

ووسط أجواء مليئة بالحماس، تسلمت حنين الشاطر الفائزة بلقب البرنامج، سيارة إكس تريل 2024 الجديدة كلياً والتي تمتاز بامتلاكها كافة ميزات القوة والسلامة والراحة المبتكرة، وتجمع بين العديد من التقنيات الرائدة والرفاهية والتصميم الأنيق بوجود 7 مقاعد بتفاصيل أساسية غاية في الروعة مُصممة خصيصاً لتوفير تجربة مليئة بالإبداع.

وكانت السيارة قد رافقت أعضاء لجنة تحكيم البرنامج التي ضمت كلاً من الفنان عبدالله الرويشد، والفنانة أنغام، والفنان راغب علامة، والمشتركين طوال فترة تصوير حلقات برنامج «إكس فاكتور» في دبي.

وفي هذا الإطار، لفت عبد الواحد جمعة إلى أن الموسم الأول من برنامج «إكس فاكتور» مثل قيمة إضافية إلى دورة تلفزيون دبي البرامجية، حيث يعكس حجم الإمكانيات التي تمتلكها «دبي للإعلام» ومساهماتها في تحقيق نهضة إعلامية تعبر عن روح دبي ومكانتها.

وقال: «يتوافق برنامج «إكس فاكتور» مع أهداف استراتيجية «دبي للإعلام» بفضل ما يقدمه من دعم لأصحاب المواهب الغنائية وتمكينهم من تطوير مهاراتهم وتعزيز تفاعلهم مع الجمهور». وعبر جمعة عن اعتزاز «دبي للإعلام» بشراكتها التجارية مع شركة «نيسان»، مؤكداً إنها تعبر عن التطلعات المشتركة للطرفين.

وأضاف: «تعكس الشراكة مع «نيسان» حرصنا على توطيد العلاقات مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة، حيث يشكل ذلك ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية الشاملة، وتحقيق رؤى دبي الطموحة». وتابع: «نفخر بعلاقتنا الطويلة مع شركة «نيسان» التي تعد من أبرز العلامات التجارية في المنطقة، ونتطلع لاستمرار شراكتنا معها على المدى الطويل.

حيث تنسجم في مضمونها وأهدافها مع توجهات تلفزيون دبي الهادفة إلى إطلاق برامج جديدة ومبتكرة قادرة على تلبية احتياجات المتلقي، حيث شكلت رعاية «نيسان» إضافة نوعية للبرنامج الذي حقق نجاحاً لافتاً ومشاهدات عالية طوال فترة عرضه على تلفزيون دبي».

من جانبه، قال عبدالإله وزني: «نحن سعداء بتعاوننا مع «دبي للإعلام» ودعم أحدث موسم من برنامج «إكس فاكتور»، الذي أسهم في رفع سقف وجودة وجاذبية البرامج الترفيهية في المنطقة، فقد كانت متابعة المنافسة بين المواهب الغنائية طوال فترة عرض البرنامج أمراً مبهجاً للغاية، ويشرفنا تكريم حنين الشاطر.

وأن نقدم لها سيارة إكس تريل 2024 الجديدة تقديراً منّا لموهبتها الرائعة، حيث تعد سيارة إكس تريل بتصميمها المبتكر ومميزاتها للسلامة والراحة، انعكاساً مثالياً لهذه الرحلة الاستثنائية التي بدأتها حنين الشاطر خلال البرنامج».

يذكر أن الموسم الأول من برنامج «إكس فاكتور» قد شهد طوال فترة عرضه على تلفزيون دبي، منافسات قوية بين مجموعة من المشتركين الذين تمكنوا بفضل إصرارهم وأصواتهم الجميلة من الوصول إلى مرحلة التصفيات النهائية للبرنامج، فيما نال الفائز عقداً خاصاً لإنتاج مجموعة أغان مع المجموعة العالمية «وورنر ميوزيك مينا»، بالإضافة إلى سيارة نيسان إكس تريل 2024.