160 فعالية وبرامج جديدة في «طيران الإمارات للآداب» 31 الجاري

المصدر: دبي ـــ البيان

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ينطلق مهرجان طيران الإمارات للآداب؛ الحدث الأدبي الأبرز في الإمارات العربية المتحدة، الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من 31 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل، في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي مع 160 فعالية متنوعة.

ويستعد المهرجان في دورته السادسة عشرة الاستثنائية القادمة لإشعال شرارة الإبداع والابتكار، حيث يحتضن نخبة من أعظم الكتّاب والمبدعين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم في فضاء منفتح على الثقافة والأدب وفعاليات وتجارب جديدة مثل «بعد النهار في ليل»، «ملتقى الأفكار»، وبرنامج المهرجان للعائلة وبرنامج يوم الشباب.

ولأن رحلة الإبداع لا تنتهي، تتواصل المتعة الفائقة والفائدة حتى ساعات متأخرة في أمسيات دورة المهرجان، إذ يتحول فضاء الحدث إلى احتفالات بعروض الأداء الحية، والفعاليات الممتعة، والأنشطة المشوقة. ولا يقتصر عرس الأدب والثقافة على الكتب، بل سيوفر المهرجان الفرصة لحضور الحوارات الاستكشافية، والمحاضرات العامة الملهمة، وللتعرف على آراء فريدة حول مواضيع حيوية معاصرة.

إثارة ومغامرة

ويحتضن المهرجان نخبة من أفضل رواة القصص ورسامي الأطفال من جميع أنحاء الإمارات والعالم ليمنح عشاق الكتب الصغار إجازة في نهاية كل أسبوع مليئة بالإثارة والمغامرة مع تنانين وأبطال خارقين وجواسيس صغار وشِعر رائع، إذ يجد كل قارئ من طلبة المدارس والجامعات ما يتوق له، فضلاً عن المشاركة في الحوارات الهامة ومغامرات الخيال المجنح والتفكير الخلّاق في «يوم الشباب»، وهو يوم حافل بالفعاليات المصممة للعقول المتفوقة المتشوقة للمعرفة، ويتناول برنامج «يوم الشباب» مواضيع الذكاء الاصطناعي والأدب والأعمال والاستدامة مع التركيز بشكل أساس على الثقافة العربية.

وتستضيف الدورة مجموعة متميزة من الأدباء والمفكرين والمبدعين، ومن أبرزهم معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة للشباب، والأديب الحائز جائزة «البوكر» العالمية لعام 2023، بول لينش، مؤلف كتاب «أغنية النبي»؛ والأديبة الحائزة جائزة «البوكر» ورئيسة الجمعية الملكية للآداب، برناردين إيفاريستو؛ ورائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، ونجمة الـ «بوك توك»، كيرتس سيتينفيلد، وريبيكا ياروس، والمترجم أنطون هور؛ الحائز جوائز مرموقة. وهناك مصممة الأحذية والإكسسوارات الشهيرة، ومؤلفة كتاب «لا أصدق، كم أحب حذاءك!» صوفيا ويبستر..وغيرهم الكثير.

أمسية شعرية

ومن أبرز أنشطة المهرجان فعالية خاصة بعنوان «ونحنُ نحب الحياة»، وهي أمسية شعرية مخصصة لحياة وأعمال الشاعر الفلسطيني محمود درويش؛ إضافة إلى جلسة فريدة تعد الأولى من نوعها في العالم بين الروائية الحائزة جائزة «البوكر»، برناردين إيفاريستو، والشاعرة وكاتبة المقالات والكاتبة المسرحية، كلوديا رانكين؛ وستكون الجماهير على موعد مع أول جوائز «بوك توك» للكتاب على الإطلاق، وحفل موسيقي للفنان الإماراتي المحبوب راشد النعيمي.

وقالت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب، ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب: «إنه لمن دواعي سروري، ويشرفني أن نرتقي بالمهرجان الأدبي العزيز علينا جميعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى آفاق غير مسبوقة. إننا نعيش عصراً جديداً للكتب والقراءة ورواية القصص، ونحن على استعداد لقيادة المهمة والارتقاء بفعالياتنا وجمهورنا إلى المستويات المنشودة».

ويستضيف المهرجان سلسلة واسعة من حفلات إصدار الكتب، ومن أبرز هذه الإصدارات هو كتاب «خارج حدود هذا العالم» لمعالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة للشباب، ويصدر الكتاب عن دار «ELF» للنشر، ويستعرض مقتطفات من رحلة معالي الدكتور سلطان النيادي إلى الفضاء، والتي استمرت لمدة 6 أشهر.

إضافة إلى رؤى وتأملات وحتى تفاصيل شخصية رائد الفضاء المحبوب والذي لُقب بـ «سلطان الفضاء». ويأخذ الكتاب القرّاء في مغامرة تتجاوز حدود هذا العالم ويتيح لهم فرصة استكشاف الفضاء عن قرب. وسيتم إطلاق الكتاب في جلسة بعنوان «سلطان النيادي: خارج حدود هذا العالم» والمقرر إقامتها 3 فبراير المقبل.

وقال بدر عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية طيران الإمارات لمنطقة أفريقيا: «رواية القصص في أي شكل من أشكال الفن، مثلها مثل السفر، لديها القدرة على تجاوز الحدود وتقديم ثقافات جديدة ومتنوعة. وستساهم الإضافات الجديدة إلى قائمة مهرجان طيران الإمارات للآداب في إثراء الحدث، كما ستعزز مكانة دبي كمركز مزدهر للفنون والثقافة على مدار العام. وسنبقى في طيران الإمارات ملتزمين بالتواصل مع المجتمعات العالمية من خلال الفن والموسيقى والأدب الذي يثري حياة الناس».

بيئة إبداعية

من جهته، عبر الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن اعتزاز الهيئة بشراكتها الاستراتيجية مع المهرجان التي تثري من خلالها المشهد الثقافي المحلي وتساهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتعزز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية.

وقال: «ساهم المهرجان الذي ترعاه «دبي للثقافة» منذ 2009 وحتى الآن، في تهيئة بيئة إبداعية قادرة على دعم أصحاب المواهب المحلية، وإتاحة فرص التواصل مع المفكرين والكتاب من حول العالم وتبادل الخبرات معهم»، مشيراً إلى أن برنامج محور «بالإماراتي» الذي ترعاه «دبي للثقافة» يأتي استمراراً لجهودها الهادفة إلى دعم الأدباء والمثقفين الإماراتيين وتمكينهم.

وقال: «خلال دورة المهرجان الحالية نجدد دعم الهيئة لمشروع مشاركة الكتاب الإماراتيين والمقيمين في برامج المهرجانات الأدبية العالمية، حيث نسعى عبر شراكتنا مع مؤسسة الإمارات للآداب، إلى تفعيل حضور المثقف الإماراتي في الأحداث والمهرجانات الدولية، والمساهمة في مد جسور المعرفة والثقافة بين الشرق والغرب».

وتقديراً لعملها البارز والتزامها بتعزيز التعليم والاستدامة، أقامت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، «اليونسكو»، علاقات رسمية مع مؤسسة الإمارات للآداب لمدة ست سنوات قابلة للتجديد. كما تنتقل المؤسسة إلى مكتب جديد نابض بالحياة وبالثقافة والتراث في حي الشندغة التاريخي، التي تعد المركز الثقافي للمدينة.

ويمثل هذا الانتقال أيضاً إعادة إطلاق مركز دبي الدولي للكتاب، اعتباراً من أبريل المقبل، ليستضيف المركز مجموعة متنوعة من الفعاليات على مدار العام. كما تعاونت المؤسسة مع الدفاع المدني في دبي، وستكشف قريباً عن مبادرة «قافلة القراءة».

«تيك توك»

ويطلق مهرجان طيران الإمارات للآداب، ومنصّة «تيك توك»، تحدّي وسم#BookTok لدعوة عُشّاق الكتب والعقول المُبدعة لعرض شغفهم بالكتب من خلال مقاطع فيديو آسرة على المنصّة من 9 حتى 22 يناير الجاري، مع فرصة تكريم محتواهم على وسم #BookTok خلال الحفل الختامي لمهرجان طيران الإمارات للآداب 4 فبراير المقبل.