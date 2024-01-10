«نغمات دبي».. 10 أيام تجمع عشاق الموسيقى في الهواء الطلق

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد الدورة 29 من مهرجان دبي للتسوق الكثير من الحفلات والعروض الموسيقية في مختلف أرجاء المدينة، وتعتبر «نغمات دبي» من أبرز فعاليات مهرجان، حيث تمثل منصة للفنانين المحليين والإقليميين يقدمون خلالها عروضاً فنية حيّة مجانية لإسعاد الجمهور بأصواتهم وعزف أنواع مختلفة من الموسيقى.

سيعيش الزوار أجمل الأوقات الشتوية على مدار 10 أيام مع عروض تتضمن أنواعاً موسيقية متنوعة مثل الآر آند بي، والهيب هوب، والسول، والروك والبوب، والفيوجن، إضافة إلى العديد من الأنواع الموسيقية التي تشتهر بها بوليوود. ويمكن للجماهير الاستمتاع بتلك العروض المجانية في الهواء الطلق في مواقع مثل بلوواترز، والخوانيج ووك، والسيف، وبوكس بارك، ودبي فستيفال سيتي مول، ولاست اكزت الخوانيج، والقرية العالمية، وغيرها.

وتستعد الفنانة السعودية لولوة الشريف لتقديم أول عرض لها لموسيقى الجاز في دبي، وتتطلع إلى مشاركة حماسها وحيويتها مع باقي زملائها الفنانين المشاركين. وقالت الشريف: «أتطلع لأكون جزءاً من هذا الحدث الكبير وأن أشارك المسرح مع مواهب فنية رائعة هنا في دبي. ومن الرائع أن أقف أمام جمهور من جميع أنحاء العالم في تجربة ملهمة ضمن فعاليات «نغمات دبي» مع فنانين آخرين».

من جهتها أعربت مطربة السول «ميراندا فيا» عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية وقالت: من خلال مشاركتي في «نغمات دبي»، أشعر وكأنني فزت بالجائزة الكبرى، حيث تتوفر لي فرصة عرض أسلوبي الفني مع مواهب رائعة أخرى.

«ناينتين»

ويقدم فنان الهيب هوب اليمني المقيم في دبي، «ناينتين»، مزيجاً رائعاً ومتنوعاً من الموسيقى الهادئة والهيب هوب والأفرو راب والدريل في مجموعة من العروض في سيتي سنتر ديرة ودبي بايك. وتعليقاً على مشاركته، قال: «كفنّان هيب هوب عربي، تمثل المشاركة في «نغمات دبي» تجربة رائعة وفريدة.

«مارياتشي كويتزا»

ومن العروض المميزة التي تنتظر زوار مهرجان دبي للتسوق ضمن فعاليات «نغمات دبي» عرض فرقة المارياتشي المكسيكية «مارياتشي كويتزا». وقال عضو الفرقة المغني «موريتسيو سيرفانتيس»: بالنسبة لي، التواجد في دبي سعادة في حد ذاته، وشرف لي أن أعرض لمحة من ثقافتنا في عدد من أهم الوجهات في المدينة.

وبدوره، قال عازف الكمان «جيوفاني فلوريس» في الفرقة: تمثل المشاركة فرصة للتواصل مع الجمهور متعدد الثقافات في دولة الإمارات من خلال موسيقانا، ونتطلع لتقديم أروع أغانينا اللاتينية وثقافتنا المكسيكية.

وتشارك فرقة «ذا إليداس» المؤلفة من الأختين الشابتين الاسكتلنديتين«فينيس» و«بيل»، وستقدمان أغاني فلكلورية مليئة بالعواطف والمشاعر. وقالتا: نكون سعيدتين دائماً بالعزف أمام جماهير جديدة، وفي مواقع جديدة، وتمثل «نغمات دبي» فرصة مثالية لنا لتقديم أغانينا.

الصوت العاطفي

أما المغني وكاتب الأغاني الفلكلورية، «لابورت ديسي» والذي يشتهر بصوته العاطفي المؤثر، فقال: ستتيح مشاركتي في «نغمات دبي» التواصل مع جمهور متنوع وعزف الموسيقى في أماكن مختلفة في دبي، ما أراه فرصة مميزة للغاية.

وسيقدم الفنان إبراهيم تاج الدين أداءً موسيقياً فريداً باستخدام الفولت ريكوردر والبيت بوكس في عدد من معالم المدينة. وقال: تسرني المشاركة في فعالية «نغمات دبي» بسبب أجوائها النابضة بالحياة، فهي منصة فريدة تتيح لي عرض موسيقاي على مستوى عالمي، كما تتيح مشاركة شغفي بالموسيقى والتعاون مع زملائي الفنانين الموهوبين.