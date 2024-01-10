«إكس فاكتور» يشعل المنافسة بين المواهب الغنائية العربية

المصدر: دبي ـ البيان

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مفاجآت فنية رافقت الحلقة ما قبل الأخيرة من برنامج «إكس فاكتور» الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي، حيث شهدت منافسات قوية بين مجموعة المشتركين الذين تمكنوا بفضل إصرارهم وأصواتهم الجميلة من الوصول إلى مرحلة التصفيات النهائية تمهيداً لاختيار الفائز بلقب البرنامج الذي امتد على مدار 11 حلقة تلفزيونية، سينال فيها الفائز عقداً خاصاً لإنتاج مجموعة أغانٍ مع المجموعة العالمية «وورنر ميوزيك مينا»، إضافة إلى سيارة نيسان 2024.

علامة مضيئة

وتميزت الحلقة ما قبل الأخيرة باختيارات المشتركين الغنائية التي عادت بالجمهور إلى أيام الزمن الجميل، حيث تنوعت اختياراتهم بين الخليجي والعربي، وتسيدت أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم وعبدالحليم حافظ المشهد العام للحلقة التي أشار فيها أعضاء لجنة التحكيم التي تضم الفنان الكويتي عبدالله الرويشد والفنانة المصرية أنغام والفنان اللبناني راغب علامة، إلى تميز أصوات المواهب الغنائية المشاركة، واعتبروا أن وصولهم لهذه المرحلة جميل، وأنهم تمكنوا طوال الفترة الماضية من تطوير مواهبهم وأدواتهم، وأكدوا بأن «اكس فاكتور» سيشكل علامة مضيئة في مسيرتهم المقبلة، فيما أبدى الفنان راغب علامة استعداده دعم الموهبة التي ستغادر فريقة وتبنيها فنياً.

15 يناير الجاري

وشهدت الحلقة ما قبل الأخيرة من البرنامج ظهور 6 مشتركين، تنافسوا فيما بينهم على نيل اهتمام الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم أملاً باجتياز التحدي والتأهل للحلقة الأخيرة التي ستعرض في 15 يناير الجاري، وسيتم خلالها تحديد الفائز بلقب الموسم الأول من «إكس فاكتور»، وذلك بعد انحسار المنافسة بين كل من الإماراتي ناصر حمدان، والمصرية حنين الشاطر، والمغربية شيماء عمران، في وقت أعلنت فيه «دبي للإعلام» عن فتح باب التصويت للجمهور من مختلف أنحاء المنطقة العربية والعالم لاختيار مرشحهم المفضل وتحديد الفائز بلقب البرنامج، حيث تعتمد الحلقة الأخيرة على نتائج التصويت الجماهيري، حيث يمكنهم إرسال اسم المرشح المفضل عبر الرسائل النصية القصيرة.

أداء عالٍ

وأسهم ارتفاع مستوى الأداء العالي الذي قدمه المشاركون الستة في الحلقة ما قبل الأخيرة في تعقيد اختيارات أعضاء لجنة تحكيم البرنامج، فعلى مستوى فريق الفنان عبدالله الرويشد (فئة الفرق الغنائية)، استطاع المتسابق ناصر حمدان الذي قدم أغنية «أنا المسؤول» لنوال الكويتية، نيل إشادة أعضاء لجنة التحكيم، حيث وصفوا أداءه بـ«الجميل والدافئ»، وتمكن من التفوق على «فرقة بساطة» التي غادرت البرنامج بعد أن قدمت أغنية «التوبة» للراحل عبدالحليم حافظ، بينما أبدى فريق الفنانة أنغام (فئة 25 سنة وما فوق) تفاعلاً لافتاً طوال فترة البرنامج، حيث نجحت المتسابقة شيماء عمران في خطف انتباه الأنظار بتقديمها لأغنية «سيرة الحب» لكوكب الشرق أم كلثوم، لتضمن تأهلها إلى الحلقة الأخيرة بعد تفوقها على منافستها حنين منصور التي قدمت قبل مغادرتها البرنامج أغنية «واقف على بابكم» لفرج عبدالكريم.

أما فريق الفنان راغب علامة (فئة 24 سنة وما دون) الذي ضم لونا كرم وحنين الشاطر، فقد أبدى توافقاً لافتاً حيث سادت بين المشتركتين كيمياء خاصة، ورغم ذلك ظلت المنافسة بينهن عالية، وخلال الحلقة قدمت لونا كرم أغنية «موعود» لعبد الحليم حافظ، بينما قدمت حنين الشاطر أغنية «دارت الأيام» لأم كلثوم، لتضمن من خلالها تأهلها إلى الحلقة الأخيرة من «إكس فاكتور».

وكانت الحلقة ما قبل الأخيرة من البرنامج قد بدأت بتقديم كافة المشاركين أغنية «يوم ورا يوم» التي أطلقتها سميرة سعيد والشاب مامي قبل نحو 11 عاماً، بينما قدمت حنين منصور وشيماء عمران معاً أغنية «يا بعدهم» لعبد المجيد عبد الله، وتألق ناصر حمدان وفرقة بساطة في تقديم أغنية «رضا الله وراضيناك» لطلال سلامة.

تصويت لاختيار الفائز

ويمكن للجمهور من مختلف أنحاء المنطقة العربية والعالم المشاركة في التصويت على اختيار الفائز بلقب البرنامج عبر الرسائل النصية القصيرة، وفقاً للصيغة التالية: (حنين الشاطر X1) و(حمدان محمد X2) و(شيماء عمران X3)، على أن يتم إرسالها من داخل الإمارات العربية المتحدة إلى الأرقام التالية 7783، فيما يمكن إرسالها من داخل المملكة العربية السعودية على الأرقام: (600205) و(851512) و(742150) و(300368)، ومن مملكة البحرين على الأرقام: (94121) و(98036) و(98006)، ومن داخل سلطنة عمان يمكن للجمهور التصويت عبر الأرقام (92148) و(92065)، في حين يمكن للجمهور الأردني التصويت عبر الأرقام (92065) و(90449) و(93043)، ومن العراق يمكن التصويت عبر الأرقام (2455) و(2651) و(4703)، ومن الكويت عبر الرقم (50258) ومن داخل قطر عبر الرقم (92007)، فيما يمكن للجمهور المغربي التصويت عبر الرقم (9017) ومن داخل مصر يمكن التصويت عبر الرقم (9690)، ومن داخل فلسطين يمكن للجمهور المشاركة بالتصويت عبر الأرقام (6771) و(37490)، كما يمكن للجمهور الاتصال من داخل لبنان على الرقم (0021654900493)، ومن حول العالم يمكن الاتصال والتصويت عبر الرقم (0088216900656).

يذكر أن الموسم الأول من برنامج «إكس فاكتور» الذي يتم تصويره بالكامل في دبي، استطاع جذب أكثر من 100 مشترك من مختلف أنحاء المنطقة العربية، تمت استضافتهم في دبي للقيام بتجارب الأداء والانتقال بعدها نحو مرحلة العروض المباشرة. فيما تعرض النسخة العالمية من البرنامج حالياً في 10 دول حول العالم، محققة أرقام متابعة عالية.