دبي تستضيف فعاليات فنية شيقة لكوكبة من المبدعين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل دبي تقديم كل ما يضمن المتعة والترفيه لسكانها وزوارها، حيث تستضيف فعاليات فنية غنية بالألحان والموسيقى التي تعبر عن ثقافات الشعوب وتنوعها الحضاري، وستقدم الإمارة في الفترة المقبلة العديد من العروض والحفلات التي يحييها نخبة من فناني العالم الذين وجدوا في دبي موطناً مثالياً لتميزهم وعرض إبداعاتهم، لتصدح بذلك أنغام الثقافات في مختلف أرجاء المدينة التي اعتادت وعلى مدار العام أن تنشر البهجة في مناطقها وتبث الفرح في نفوس جمهورها.

وفي السياق، يحيي الفنان ماجد المهندس أمسيةً غنائية على خشبة مسرح «كوكا كولا أرينا»، حيث يلتقي هذا الفنان العراقي الشهير الذي قدّم عروضاً ناجحة في جميع أنحاء المنطقة والعالم، جمهوره في دبي ودولة الإمارات في 12 يناير الجاري، لأداء أشهر أغنياته.

ويُعرف المهندس بلقب «مهندس الأغنية العربية»، بفضل صوته الرائع وأدائه المذهل، وسيقدم في هذه الأمسية أحدث أعماله من ألبوم «أنا وياك» وألبوم «انسى»، إلى جانب مجموعةٍ من أشهر أغنياته، مثل «اعطيني وقتاً» و«بديت أطيب» وغيرها.

كلاسيكيات الفن العربي

وعشاق الفن في دبي على موعد مع صوت الفنان خالد عبدالرحمن ليسافر بهم إلى أروع أجواء تسعينيات القرن الماضي، في حفله المرتقب 19 يناير الجاري، فسيحيي هذا المغنّي والشاعر أمسية من كلاسيكيات الفن العربي في كوكا كولا أرينا.

وسيقدم خالد عبدالرحمن في الحفل باقة من أروع أغانيه القديمة والحديثة مثل: «آهات» و«اذكريني» و«صارحيني» وغيرها الكثير، إذ سيحظى الجمهور بليلة لا تنسى مملوءة بأجمل الأغنيات.

فرقة KPOP

ويقدم أعضاء فرقة KPOP الشهيرة «تشانيول» و«شيومين» و«تشين» في «كوكا كولا أرينا» 14 يناير الجاري حفلاً فنياً، حافلاً بأجمل أغاني الفرقة.

وقدّم هؤلاء الفنانون عروضهم الناجحة في مسارح عديدة في جميع أنحاء العالم، أبهروا الحضور فيها بأجوائهم الحيوية وموسيقاهم وأغنياتهم الرائعة، وسيؤدّون في الحفل أغنياتٍ تصدّرت المراتب الأولى، مثل Love Shot وDon’t Go وCream Soda وغيرها.

«إد شيران»

وستستضيف دبي أمسيتين حافلتين بالموسيقى مع النجم العالمي «إد شيران» الذي يحطّ رحاله في دبي، ضمن جولته العالمية، حيث سيحيي هذا الفنان البريطاني الشهير عرضين يترقّبهما محبّوه في 19 و20 يناير الجاري، في ملعب «ذا سيفنز».

وسيعيش جمهور دبي أروع الأجواء الموسيقية مع صاحب الأغنية الرائعة Shape Of You، وسيسمع مجموعةً من أشهر أغنياته، في مسرحٍ بانوراميّ ضخم يضفي المزيد من المؤثرات المذهلة على أغنيات «شيران» الحائز «جائزة غرامي» و«جائزة بريت» مرّاتٍ متعددة كما ستشهد هاتان الأمسيتان إطلالة خاصة لنجم البوب البريطاني «كالوم سكوت» لأداء عددٍ من أغنياته الشهيرة.

فرقة «وَن ريبابليك»

وستعود فرقة «وَن ريبابليك» الأمريكية الشهيرة في عالم «البوب روك» التي حقّقت حفلاتها في جميع أنحاء العالم نجاحاتٍ لافتة، إلى دبي 25 الشهر الجاري لإحياء حفلٍ مفعم بالألحان وسحر الموسيقى، وذلك ضمن جولتها العالمية «أرتيفيشل بارادايز». وسيقضي الحضور أروع الأوقات مع الفنانين «رايان تيدر» و«زاك فيلكنز» و«دريو براون» وبرنت كاتزل وإدي فيشر وبريان ويليت.

عالم مارفل

وسيكون عشاق عالم مارفل في دبي على موعد مع لقاء أبطالهم المفضلين، حيث سيحضر فريقا ذا أفنجرز وحراس المجرة لخوض معركة مصيرية لإنقاذ الكوكب، في عرضٍ مباشر يُقام في كوكا كولا أرينا من 31 يناير الجاري وحتى 4 فبراير المقبل.وسيشاهد الجمهور في العرض آيرون مان وثور والنمر الأسود والرجل الأخضر - ذا هالك وستار لورد وغامورا وغرووت وروكيت ودراكس يتصدون للشريرين لوكي والجوكر الأخضر.

وسيحمل العرض الجمهور إلى عالم آخر، بفضل عروض الفيديو ثلاثية الأبعاد والمؤثرات وأحدث التقنيات وستشارك في هذا العرض شخصيات محبّبة، مثل سبايدرمان وكابتن أمريكا، مع استعراضاتٍ بهلوانية تثير الحماسة وعروضٍ على الدراجات النارية.