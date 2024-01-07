الفنانة الإماراتية نجاة مكي: حضور لافت للمرأة العربية على الخارطة التشكيلية

المصدر: القاهرة - د ب أ

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أكدت الفنانة التشكيلية الإماراتية الدكتورة نجاة مكي، أن العرب قريبون جداً من الحركة التشكيلية في العالم، وأن الفنان العربي يمتلك القدرة على الإبداع والتميز، وأن الدليل على ذلك هو حضوره في الملتقيات والمعارض والمزادات الفنية العالمية.

واعتبرت مكي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، على هامش مشاركتها بإحدى الفعاليات الفنية التي أقيمت أخيراً بمدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر، إن الحركة التشكيلية العربية (الآن) في تطور مستمر، وإن ذلك يبدو ظاهراً وجلياً، وتشهد زخماً فنياً كبيراً وفعاليات ومعارض وملتقيات في كل بلدان الوطن العربي وتنافساً في مختلف مجالات الفنون التشكيلية.

وحول رؤيتها لمكانة المرأة في المشهد التشكيلي العربي، قالت مكي إن المرأة العربية اليوم تقف مع الرجل يداً بيد في مسيرة التنمية، وتحظى بحضور لافت على الخارطة التشكيلية وتشارك بقوة في مختلف المعارض والأنشطة الفنية.

وعن مشاركتها بمعرض تشكيلي تواكب مع مهرجان شعري خلال زيارتها لصعيد مصر، قالت مكي إن العلاقة بين اللوحة الفنية والقصيدة الشعرية علاقة متوازية بحيث إن العناصر والأسس التي تكون اللوحة هي نفسها تنطبق على القصيدة الشعرية.

وحول علاقتها باللوحة والفرشاة والألوان، قالت إن العلاقة التي تجمعها بلوحاتها وفرشاتها وألوانها أصبحت أسلوب حياة لا يمكنها التخلي عنه، وإنها من دون تلك الأدوات تشعر بالغربة.

ورأت أن اللوحة جزء مهم في العملية الفنية لكونها المسطح لبناء الفكرة سواء أكان ذلك المسطح قطعة خشب أم ورقة مسطحة أم شكلاً من الأشكال الهندسية، بينما تأتي الفرشاة كأداة يجب أن تحمل مواصفات حسب قناعة كل فنان بمدى إمكانياتها حين يبدأ العمل.

وأضافت مكي أن اللون بالنسبة لها يمثل جانباً من السلوك الإنساني تتعامل معه بحذر واحترام.

ارتباط

كما تحدثت عن ارتباطها بتراث وطنها وحضوره في أعمالها الفنية، وذلك باعتباره يمثل مصدر إلهام رئيسياً لديها، وأنها تعمل دائماً في أعمالها على إبراز ما يحتويه ذلك التراث من قيم ومصادر جمالية وإعادة صياغة ذلك برؤية فنية خاصة.

يذكر أن الفنانة التشكيلية الإماراتية الدكتورة نجاة مكي، حاصلة على درجة البكالوريوس، ثم درجتي الماجستير والدكتوراه في الفنون من كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان المصرية، وهي أحد الوجوه التشكيلية التي أسهمت في تأسيس الحركة التشكيلية بوطنها الإمارات.

وبحسب الكثير من المؤلفات والدراسات التي تناولت إبداعها ومسيرتها الفنية، فإن الدكتورة نجاة مكي، من أكثر فنانات الإمارات والعالم العربي إنتاجاً فنياً.