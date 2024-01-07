دبي في 2024.. برامج إبداعية فنية بنكهات ثقافات العالم

المصدر: دبي ـ نهى حوا

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تواصل دبي استضافة باقة من العروض الفنية من أنحاء العالم، التي ترضي أذواق شريحة واسعة من جمهورها وزوارها، وترتقب المدينة ضمن «جدول فعالياتها» في الشهرين المقبلين عدداً من العروض المسرحية، والكوميديا الارتجالية، والحفلات الغنائية، فسواء كنتم من محبي الموسيقى أو الفكاهة أو المسرح هناك فنانون كبار على الطريق لتأدية عروضهم بدبي فبراير ومارس المقبلين.

بعد أن رسخت المدينة موقعها وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الفنية العالمية المميزة. مهرجان «إن كلاسيكا» الدولي للموسيقى، الذي يحط رحاله في دبي من 1 حتى 15 فبراير، يشكل بشرى سعيدة لمحبي الموسيقى الكلاسيكية.

ففي أرجائه يلتقي عازفون منفردون موهوبون مع فرق أوركسترالية وقادة فرق موسيقية من جميع أنحاء العالم، ما يتيح للجمهور الاستماع إلى فنانين من أمثال، عازف التشيلو الفرنسي البلجيكي كاميل توماس، وعازف البيانو التركي فاضل ساي، وعازف الكمان البلجيكي مارك بوشكوف، على أن يفتتح المهرجان أوركسترا برلين السيمفونية، مع قائد الفرقة النرويجي إيفيند جولبيرغ جنسن، وعازف البيانو الكوري الجنوبي يول أوم سون. المطرب الهندي سونو نيغام يعتلي مسرح «كوكا كولا أرينا» في 11 فبراير.

حيث سيؤدي أغاني هندية كلاسيكية، وسبق أن سجل الفنان الفائز بجوائز عدة، مقطوعات موسيقية من أنواع متنوعة، من الأغاني الشعبية الرومانسية إلى أغاني الغزل، بعدد من لغات الهند، وأصدر العديد من الألبومات، سواء هندية أو بنجابية، عدا عمله كونه ممثلاً في عدد كبير من الأفلام الهندية.

أكبر مهرجان موسيقي في العالم، حفل «أنتولد»، يصل إلى دبي بين 15 و18 فبراير المقبل، وهذا الحدث الذي يقام خارج رومانيا للمرة الأولى في مدينة إكسبو دبي، يجذب المعجبين بالموسيقى الإلكترونية، وحتى الآن، تم الكشف عن 100 فنان سيؤدون على مدى أربعة أيام في الحفل، بما في ذلك نجوم كبار من أمثال مغني الراب الأمريكي جي إيزي، والمغنية الإنجليزية إيلي غولديغ، وفرقة ماجور ليزر الأمريكية. فرقة الروك الإسكتلندية «سيمبل مايندز» ستعتلي مسرح كوكا كولا أرينا بتاريخ 27 فبراير.

تضم الفرقة في رصيدها سلسلة أغنيات حققت نجاحاً باهراً، بما في ذلك «دونت يو»، التي تصدرت قائمة أفضل 100 أغنية في الولايات المتحدة، وباعت أكثر من 60 مليون ألبوم في أنحاء العالم. يحيي مغني الراب الكندي الهندي إيه بي ديلون حفلاً في كوكا كولا أرينا في 29 فبراير، وكان الفنان قد بدأ حياته المهنية في عام 2019 بأغنيته المنفردة «فايك»، ويُعرف بارتباطه بموسيقى البنجاب.

تعود المسرحية الموسيقية «شبح الأوبرا» للملحن الإنجليزي أندرو لويد ويبر إلى دبي أوبرا بين 22 فبراير و10 مارس. المسرحية التي تستند إلى رواية الصحافي الفرنسي غاستون ليرو تدور حول موسيقي يسكن أعماق دار الأوبرا الباريسية.

ويفتتن بمواهب سوبرانو شابة تدعى كريسيتن، وبعد استدراجه لها لتكون تلميذته يقع في حبها، وينزلق إلى جنون الغيرة، عندما يعلم بعلاقة حب تجمعها مع راعي الأوبرا راؤول، المسرحية مع فرقة كاملة من الباليه، وسبق عرضها للمرة الأولى في دبي عام 2019.

عشاق موسيقى الثمانينيات على موعد مع حدث رائع، يتمثل في عودة مهرجان «ريوايند» إلى دبي العام المقبل، في «بلا بلا» بجميرا بيتش ريزيدانس، في الأول والثاني من مارس، مع تشكيلة من كبار فناني فترة الثمانينيات والتسعينيات، الذين تم التأكد من قدومهم، ومن بينهم العديد من فرق الروك والبوب الإسكتلندية والإنجليزية، مثل «وت وت وت» و«إيه بي سي» «ذا ريل ثينغ»، وبعض المغنين مثل تشيسنس هاوكس وميدج يور.

المغني وكاتب الأغاني الأمريكي الحائز جائزة غرامي خالد على مسرح كوكا كولا أرينا في 2 مارس، وهو المعروف بأغانيه المميزة بأسلوب موسيقى البلوز الشعبية لفترة الأربعينيات.

الفكاهي الأمريكي كيفن هارت ليس غريباً عن الإمارات، الآن ينتظره جمهور دبي للعودة هذا العام، حيث سيحيي ليلة واحدة فقط في الرابع من مارس.