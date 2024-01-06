«نغمات دبي».. عروض حماسية وإيقاعات ملهمة خلال مهرجان التسوق

المصدر: دبي - البيان

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يستقبل مهرجان دبي للتسوق زواره في العام الجديد بعروض فنية استثنائية حيّة وإيقاعات موسيقية ملهمة ضمن فعاليات «نغمات دبي» التي تتمتع بشعبية كبيرة.

وسيؤدي تلك العروض مجموعة من أفضل المواهب المحلية والإقليمية، فيما سيكون الدخول إليها مجاناً.

وتستضيف «نغمات دبي» عرضاً استثنائياً ومتنوعاً يجمع بين أبرز المواهب المحلية في المدينة، بالإضافة إلى فنانين إقليميين مشهورين، سيحولون أجواء المدينة إلى سيمفونية رائعة من الأغاني والبهجة. وعلى مدار عشرة أيام، سيستمتع الجميع بسماع إيقاعات موسيقية ملهمة يقدمها الموسيقيون على المسارح المؤقتة. استعدوا لمشاهدة أقوى العروض الفنية الحماسية الحيّة التي ستصحبكم في تجربة جديدة تماماً.

يمكن الاستمتاع بالإيقاعات والألحان المتجددة التي تتناغم مع أجواء الشتاء الرائعة في المناطق المفتوحة في جميع أنحاء المدينة من 5 حتى 14 يناير الجاري.

كما يمكن للجميع مشاهدة أحدث العروض الموسيقية المحلية المجانية من الساعة 6:30 مساءً حتى 10:30 مساءً يومياً والتي تُقام على المسارح المؤقتة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المدينة، منها بلووواترز، والخوانيج ووك، والسيف، وبوكس بارك، ودبي فستيفال سيتي مول، ولاست إكزت الخوانيج، والقرية العالمية، وكايت بيتش، وبوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وسوق «اتصالات إم أو تي بي» في حي دبي للتصميم، ودبي بايك الواقع بجانب مدينة محمد بن راشد آل مكتوم.

وفي هذا العام، ستقدم مجموعة ضخمة تضم 66 فناناً عروضاً لأفضل الأنواع الموسيقية مثل آر أند بي والهيب هوب والسول والروك والبوب وفيوجن وأفضل ما في بوليوود.

وقد تم الكشف عن قائمة الفنانين المشاركين التي تتضمن «بيت بوكس راي»، الفنان الذي وُلد ونشأ في دولة الإمارات، وحاز جوائز متعددة والموسيقي المتخصص في الإيقاعات والمؤثرات الصوتية، ودينيس خوسيه، الكوبي الذي يعزف على عدة آلات وهو يجمع بين الناي والإيقاع بطريقة فريدة تبهر جمهوره، وفرقة «بانجرا دهول درمرز» الهندية.

والتي ستقدم عرض طبول بانجرا الشهيرة المليء بالطاقة والحيوية، والفنان وكاتب الأغاني اللبناني «نورزي»، حيث تشتهر أغانيه بأنها تدمج الثقافتين العربية والإنجليزية، والفنان والملحن الهندي ساغار باتيل وفرقة «ذا إيلداس» المؤلفة من أختين شابتين من أسكتلندا وهما فينيس وبيل، وتشتهران بتقديم أداء سلس واختيار فريد للأغاني، والفنان الفلبيني المولود في دبي إليجاه سيمين، الذي يجمع بين إيقاعات الفانك والإندي والسول الموسيقية، إضافة إلى صوته المميز وجيتاره الرائع.

آلات متعددة

كما تضم القائمة الفنان السوري المولود في الكويت فهد زريفة، الذي سيستعرض موهبته الفنية على العود بنوعيه العادي والكهربائي، والفنان والمنتج السوري خالد بهنسي، الذي يعزف على آلات متعددة ويدرك قوة الموسيقى وأهميتها في راحة الذهن، والمغنية وكاتبة الأغاني الهندية لابورتديسي، والموسيقي الإيراني هومان شيرالي، والثنائي المكسيكي مارياتشي كويتزال، اللذين كرسا نفسيهما لعرض فن بلادهما وروعته في جميع أنحاء العالم.

إضافة إلى المغني وكاتب الأغاني الفلبيني «مون» المعروف بقائمة أغانيه المتنوعة التي تتضمن أغاني لمايكل جاكسون وستيفي وندر، والمغني وكاتب الأغاني المقيم في دبي جيروم ديليجيرو، المعروف بتأدية أغاني بوب الإندي على أنغام الجيتار، والمغنية البريطانية شيلسي شانتيل، وعازف البيانو والطبل الكوبي «خوسيه» الذي سيبهر الجمهور بعزف الموسيقى اللاتينية المستوحاة من مسقط رأسه في هافانا.

وسيعيش الجمهور أجواءً حماسية مع الفنانة الكوبية أريس كاسترو، التي أحدثت ثورة في صناعة الترفيه في دبي منذ عام 2015، والموسيقية البولندية «إينيس لو فوك»، وهي عازفة محترفة على آلتي الناي والميلوديكا، والمغنية وكاتبة الأغاني الهندية أنانيا.

إضافة إلى الفنانة والموسيقية دانة التي تنحدر من أصل تاميلي وروسي، وتشتهر بعزف موسيقى آر أند بي والسول والجاز، والفنان السوري عبدالله، المعروف بعزفه على آلات متعددة، مع الفنان الأرمني آرتور غريغوريان، والمعروف بعزفه المبهر على آلة السكسفون وحائز جوائز عدة، والفنان السوري محمد قبلاوي، الذي لديه شغف كبير في الجمع بين الموسيقى الشرقية والغربية واستخدام مقتطفات من الأغاني الشهيرة من جميع أنحاء العالم.

وكذلك عازف الأكورديون الأوكراني «ألكسندر تشيريفتشينكو»، والفنان والموسيقي السوري آرام، والمغني وكاتب الأغاني الجنوب أفريقي أستون وايلي، الذي يعزف على آلات متعددة. كما تقدم فرصة الاستمتاع بصوت الفنان الحائز جوائز والعازف متعدد المواهب مهدي بحمد، الذي يغني بخمس لغات.

مواهب

ومن الفنانين المميزين المشاركين، الفنان الأردني كدون الباز، الذي أصبح من الوجوه البارزة في المشهد الموسيقي في دبي بفضل موهبته في العزف على الطبول، والمغني الأسكتلندي «جريج بيرسون»، الذي أصبح من الفنانين المعروفين ضمن الفعاليات الترفيهية في المدينة.

حيث يدعم بشكل متواصل فنانين من الدرجة الأولى، ويؤدي أغاني لفنانين مشهورين وأغاني أخرى من تأليفه وإبداعاته، والفنان السوداني المولود في السعودية أمجد شاكر، الذي يدمج في أغانيه الثقافتين العربية والغربية.

كما يمكن الاستمتاع بأداء المغنية الفلبينية «ميراندا في»، والفنان الهندي المولود في السعودية «هيدي براون»، الذي سيبهر جمهوره بأغاني البوب والروك الكلاسيكية والمعاصرة، والمغنية المصرية سلمى عمرو، وعازف الجيتار البريطاني «جيمي ريكس»، الذي يقدم أنواعاً موسيقية متنوعة مثل الكانتري، والبلوز، والموتاون، والسول، والروك الكلاسيكي، والبوب.

كما سيعيش الجمهور تجارب موسيقية رائعة ومبهرة مع الفنان وعازف الإيقاع المحترف السوري أشرف معاذ، وعازف السكسوفون البولندي ديف الذي أدى الكثير من الحفلات الموسيقية في دبي منذ أن انتقل إليها في عام 2015، والمغنية وعازفة الجيتار والهارمونيكا الفلبينية كيث بيرينا.

وكذلك عازف الجيتار الأسكتلندي آدم كادابرا، وزميله المغني الأسكتلندي روبي ماكفولدز، الذي أدى عروضاً فنية في المملكة المتحدة ودبي، وفرقة «أنجل آند بوي» التي تمثل تعاوناً جديداً بين المغنية بريدجيت أنجليك والمغني وعازف الجيتار بوي هنري.

كما تضم قائمة الفنانين المشاركين الموسيقي المكسيكي فريدي فراجوسو، والمغني الكولومبي أليغو جي، والمغنية المصرية هناء عفيفي، والفنان الفلبيني «رافاييل كرير»، والفنان المولود في اليمن «نين19تين»، والفنان الهندي المولود في دبي «ستورم فرنانديز»، ومقدمة البرامج الإذاعية السابقة والمغنية المصرية عالية خالد.

إضافة إلى الفنان النيجيري ريوبين، والمغني وكاتب الأغاني وعازف الجيتار والطبل والإيقاع الكيني «دانكان درمز»، والموسيقي النيجيري جاير سميث، والمغنية الكولومبية مافي غونزاليس، التي ستبهر الجماهير بالغناء باللغتين الإنجليزية والإسبانية.

ولا تفوتوا فرصة مشاهدة العروض الفنية المميزة من الفنانة الهندية الصاعدة «آرتي فينكات»، والفنان المغربي كريم النوري، وعازف العود والمغني السوري جاد الكريم، وعازف الجيتار التونسي أمين الله عربي، والفنان السوري المعروف عمّار أشقر.

إضافة إلى المغنية اللبنانية إنجريد نقّور، وعازف القانون السوري عدي السليمان، والمغنية البرتغالية جيسيكا ألفيس، التي ستقدم مجموعة متنوعة من الأنواع الموسيقية مثل آر أند بي والبوب والجاز والفانك والسول وستبهر الحشود بهذا التنوع الموسيقي.

وهناك أيضاً عازفة السكسوفون والمغنية الروسية ماريا روبتسوفا، وعازف الإيقاع والماريمبا الكولومبي «لاري ذا بروجيكت»، والمغنية وكاتبة الأغاني اللاتفية إليسا أستريد، والمغني وكاتب الأغاني وعازف الجيتار الجنوب أفريقي «فون برانجلي»، والمغني وعازف الجيتار المولود في دبي «إبي في كيه»، والمغني وكاتب الأغاني «فيش»، والموسيقي الروسي الموهوب «دينيس سوبوليف».