« كلمات» بطريقة «برايل» تنير عوالم المعرفة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجسيداً لرؤيتها التي تؤكد أن الوصول لمصادر المعرفة والتعلم وتنمية المخيلة والقدرات حق طبيعي لكل فرد مهما كانت ظروفه، نظمت مبادرة «أرى» التابعة لـ«مؤسسة كلمات» بمناسبة اليوم العالمي لطريقة برايل ورشة عمل بالتعاون مع «جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً» و«نورة بن هدة» صاحبة مشروع «لا ڤي دولز»، استهدفت من خلالها الأطفال المكفوفين وضعاف البصر في جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً.

وتوزعت الورشة التي حضرها عدد من الأطفال واليافعين، على قسمين، شمل الأول سرداً قصصياً من الحكواتية ومدربة المهارات للأطفال، الدكتورة «لمياء توفيق»، حيث قرأت للأطفال رواية «عينا لعبتي» للكاتب عباده تقلا، التي تتحدث عن أهمية التعاون والابتكار في صنع الحِرف، بينما شمل القسم الثاني ورشة عمل أشرفت عليها «نورة بن هدة» وفريق «مؤسسة كلمات» تشارك خلالها الأطفال صناعة الدمى وتنسيق ملابسها وتزيين منازلها، بهدف تحفيز المخيلة.

وتعد «مؤسسة كلمات» أول منظمة غير ربحية في الإمارات تُمنح حقوق نشر استثنائية وفقاً لتوصيات «معاهدة مراكش» لإعداد نُسخ ملائمة من الكتب والمصنفات للمكفوفين وضعاف البصر، واستطاعت مبادرة «أرى» الوصول للأطفال المكفوفين وضعاف البصر في 11 بلداً حول العالم لـ46 منظمة ومؤسسة.