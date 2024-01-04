266 ألف زائر استمتعوا بأجواء مهرجان أم الإمارات

المصدر: أبوظبي – البيان

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استقطب مهرجان أم الإمارات في دورته الأكبر على الإطلاق، ما يزيد على 266,000 زائر، استمتعوا بأجمل لحظات الترفيه العائلي، والعروض الفنية والأنشطة الإبداعية والحفلات الحية، على مدار 34 يوماً، خلال الفترة من 8 - 31 ديسمبر في كورنيش أبوظبي، فيما استقبل زواره للمرة الأولى في الظفرة من 22 - 26 نوفمبر، وفي العين، من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر.

وشهد المهرجان 493 عرضاً لكوكبة من الفنانين العالميين، بالإضافة إلى جولات الكرنفالات النابضة بالحماس، والتجارب الفنية الآسرة، وأنشطة الأطفال الشائقة، وأكثر من 62 من المطاعم ومفاهيم الطهي المفعمة بأشهى النكهات من الإمارات والعالم. وتواصل الزخم والمرح دون توقف حتى ليلة رأس السنة الجديدة، التي اختتمت فعاليات الحدث بباقة من الاحتفالات المذهلة، رسمت سماء كورنيش أبوظبي بألوان البهجة والسعادة.

ضمّ مهرجان أم الإمارات في كورنيش أبوظبي، حفلات تألق فيها نجوم الأغنية والموسيقى العربية والعالمية، ومن بينهم نانسي عجرم، و«دي جي أصيل»، ورامي صبري، وبلاك آيد بيز، ورشا رزق، وكايروكي، والفرعي، فيما قدم النجمان تامر حسني وسيف نبيل في ليلة رأس السنة، عرضاً لا ينُسى، أمتع عشاق الموسيقى من كل الأعمار.

ومنح المهرجان زواره فرصة تذوق أشهى النكهات من مطابخ مختلفة جديدة من شتى أنحاء العالم. وأضاء الحدث كورنيش أبوظبي بالبهجة وأفضل فنون الترفيه، بدءاً من جولات الكرنفالات، وصولاً إلى التجارب التفاعلية والألعاب الواقعية وألعاب الواقع المعزز. ووفر المهرجان منصة مثالية لإطلاق الإصدار الرسمي مونوبولي أبوظبي، بالتعاون مع حياكم في أبوظبي، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حيث رحب بالزوار لاختبار مهاراتهم في الاستثمار، والمنافسة على لوحة لعب بالحجم الطبيعي، أخذتهم في جولة لاكتشاف أبوظبي، وتجاربها الثقافية والترفيهية المُلهمة في كل صفقة.

وقدّم المهرجان لزوّاره 273 ساعة من الترفيه المتواصل على مدى 34 يوماً، بما في ذلك 51 نشاطاً جديداً كُليّاً من حول العالم، بالإضافة إلى ما يزيد على 62 من المطاعم وأكشاك المأكولات والمشروبات المحليّة والعالميّة، ومن بينها مفاهيم مأكولات الشارع والحلويات، مثل مطعم «ماذر فليبر» للبرجر، ومقره المملكة المتحدة، ومطعم البيتزا الأصيل «باد بويز بيتزا سوسايتي»، ومخبز «كروس تاون»، الحائز على جوائز، وخبراء المثلجّات «ميلك تراين».

ووفر المهرجان أيضاً مساحة البيع بالتجزئة «بو تيك»، التي ضمت أكثر من 40 علامة محلية وإقليمية. وحظي الزوار بفرصة استكشاف مجموعة من عروض الأزياء من إبداع عدد من المصممين الصاعدين، والتي تنوعت من الأزياء الراقية إلى الأكسسوارات العصرية.

علاوة على ذلك، شكّل المهرجان الوجهة المثالية لاستقبال العام الجديد، وصناعة ذكريات لا تُنسى من أفضل مكان لمشاهدة عروض.