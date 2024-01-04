«حديث المكتبات».. فعاليات تعزز التواصل الثقافي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن استقطاب سلسلة الورش الإبداعية والفنية والجلسات الأدبية والأمسيات الشعرية التي نظمتها خلال الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 2023، في إطار مبادرتها «حديث المكتبات» لأكثر من 140 مشاركاً، حيث تولت تقديمها مجموعة من الكتاب والفنانين في عدد من فروع مكتبات دبي العامة، ما يعكس حيوية الحراك الثقافي في دبي.

وتهدف «دبي للثقافة» من خلال المبادرة التي تندرج تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة» إلى دعم وتمكين أصحاب المواهب الإبداعية وتعزيز الحوار والتواصل بين رواد الثقافة والفنون والجمهور، إلى جانب تفعيل شراكاتها مع مختلف القطاعات الثقافية داخل الدولة وخارجها، ما يساهم في إثراء مشهد دبي الإبداعي.

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة عن تنظيم ورشة «صناعة ورسم كتب الأطفال» بمشاركة الفنانة اللبنانية مايا فيداوي، وذلك خلال الفترة من 13 وحتى 16 يناير الجاري، في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، وخلالها ستقوم مايا فيداوي بتدريب المشاركين على أساليب وتقنيات الرسم المختلفة، وكتابة النصوص وطرق تحديد أشكال الشخصيات بناءً على أحداث القصة، وذلك بهدف تنمية خيال المشاركين وتعزيز روح الابتكار لديهم، ومنحهم فرصة التعبير عن رؤاهم الفنية.

ورش

وشهدت المبادرة خلال الفترة الماضية تنظيم سلسلة من ورش العمل والجلسات النقاشية في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، ومن بينها ورشة «كتابة وإلقاء الشعر» التي قدمتها الشاعرة د. عفراء عتيق خلال سبتمبر الماضي، وسعت من خلالها إلى تعزيز مهارات الكتابة الإبداعية لدى المشاركين عبر تدريبهم على أساليب تأليف القصائد وصياغتها وتحريرها باللغة الإنجليزية، متيحةً لهم فرصة الاطلاع على أهم الأعمال الشعرية التي ظهرت في فترة ما قبل الحداثة، إلى جانب التعرف على أنواع الشعر المختلفة وأشكاله وأدوات الكتابة وطرق إلقاء الشعر أمام الجمهور، فيما استضافت المكتبة في نوفمبر الماضي أمسية «ويجمعنا الشعر» بمشاركة الشاعر البحريني قاسم حداد، والشاعرة الإماراتية نجوم الغانم، اللذين تناولا خلالها جماليات الشعر العربي ومفرداته وتعابيره اللغوية، إضافة إلى إلقاء مجموعة من قصائدهما.

قراءة

وقدمت الفنانة الإماراتية ميثاء الخياط خلال نوفمبر الماضي في مكتبة المنخول العامة قراءة قصصية وورشة عمل لكتاب «لؤلؤة عائشة» للكاتبة البريطانية جوليا جونسن، دربت فيها الأطفال على تقنيات الرسم وابتكار الشخصيات الخيالية بناءً على النص الإبداعي، في حين شهدت جلسة «شيخة الناخي: المسيرة الأدبية» التي نظمت في مكتبة الصفا للفنون والتصميم خلال ديسمبر الماضي، مشاركة فاعلة من رواد المكتبة الذين تعرفوا خلالها على مسيرة الكاتبة شيخة الناخي الثقافية والأدبية، وتعرفوا على تفاصيل تجربتها الثرية، وفي الشهر ذاته، قدمت الكاتبة نجوى بركات ورشة «كيف تكتب رواية» واستهدفت فيها أصحاب المشاريع الروائية التي لم ترَ النور، وعملت خلالها على تدريبهم على طرق البدء بكتابة رواياتهم وكيفية تطوير أدواتهم السردية.