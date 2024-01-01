كاظم الساهر يطرب الجمهور في مهرجان الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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أحيا الفنان كاظم الساهر، وسط حضور جماهيري ضخم، وإقبال كبير من الجمهور، حفلاً غنائياً بمهرجان الشيخ زايد، المقام بمنطقة الوثبة في العاصمة أبوظبي، ضمن حفلات «ليالي الوثبة» الغنائية التي ينظمها المهرجان أسبوعياً ضمن فعالياته وأنشطته المتجددة لهذا الموسم، ويحييها نخبة من كبار المطربين والفنانين والنجوم العرب، في أجواء ثقافية فنية ترفيهية عالمية، تناسب مختلف الأذواق والثقافات.

وتوافد الآلاف من محبي الساهر إلى المسرح الرئيسي بمهرجان الشيخ زايد قبل انطلاق الحفل بساعات، وبمجرد فتح الأبواب حرص الجمهور على الدخول مبكراً للاستعداد لقضاء أمسية غنائية طربية، واستقبل الجمهور الفنان كاظم الساهر بالتصفيق الحار والترحيب الكبير للتعبير عن شغفهم وسعادتهم برؤيته في مهرجان الشيخ زايد.

حضور كبير

وشهد الحفل حضوراً كبيراً من كل الفئات العمرية المختلفة الذين حرصوا على حضور الحفل ولقاء فنانهم المفضل وعيش أجواء طربية مع أجمل الأغاني المفضلة خصوصاً أغاني التسعينيات والقصائد الخالدة التي يفضلها المحبون من جمهوره.

ورحب الساهر قبل بداية الحفل بالجمهور، معرباً عن سعادته بتواجده في العاصمة أبوظبي ومشيداً بمهرجان الشيخ زايد والتنظيم المميز الذي حرص على تقديم جميع أنواع الفنون الشعبية والتراثية، ويجمع نخبة من الفنانين والموسيقيين من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم في حب الفن الأصيل.

أغانٍ

وأطرب قيصر الغناء العربي خلال الحفل جمهوره عبر عددٍ من أشهر أغنياته التي تفاعل معها الحاضرون، ومن أبرزها «أحبيني» و«إحساسي غريب» و«مرت على بالي» و«إلا انتِ»، وغيرها من الأغاني المحببة لدى الجمهور ليمنحهم أمسية غنائية طربية بامتياز ولحظات من الحب والشغف لا تنسى مع قدوم العام الميلادي الجديد 2024.

وشكل الساهر حالة تفاعل كبيرة بطريقة «الديتو» مع جمهوره مع أغلب الأغاني والقصائد التي تفنن في غنائها من بينها أغنية «هل عندك شك» التي رددوها معه بشكل شاعري، عكست الحالة الطربية التي يعيشها كاظم في شخصيته الموسيقية، كما قدم روائعه مع الشاعر نزار قباني التي شكلت تفاعلاً جماهيرياً، من بينها «البارحة بالحلم» التي قابلها الجمهور بعاصفة من الترحيب الكبير.

وتقام «حفلات ليالي الوثبة» يوم السبت من كل أسبوع، على خشبة المسرح الرئيسي، الذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات الصوتية والإضاءة والديكور المميز، تزامناً مع الفعاليات والأنشطة الخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع وعروض الألعاب النارية، لتمنح الجمهور من المواطنين والمقيمين والسائحين من شتى أنحاء العالم عيش أجواء ثقافية فنية ترفيهية عالمية بصحبة الأهل والأصدقاء.