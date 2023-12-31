«دبي للتسوق» يستهل العام الجديد بروائع العروض الفنية

المصدر: دبي – البيان

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يقدم مهرجان دبي للتسوق في دورته الحالية التاسعة والعشرين أقوى العروض الحصرية لنخبة من الشخصيات الكوميدية وأفضل الممثلين الموهوبين وأكثر الشخصيات المشهورة حول العالم.

حيث سيقدمون مجموعة رائعة من العروض الحية ضمن أجواء مليئة بالضحك والفرحة والدهشة خلال موسم الشتاء والأعياد في دبي.

ومع استمرار فعاليات مهرجان دبي للتسوق باستقطاب المزيد من سكان دبي وزوارها من مختلف الأعمار، فإنه ينتظرهم الكثير من الفعاليات المميزة في العديد من وجهات المدينة وتتضمن العروض الكوميدية وتجارب الموسيقى عبر الأجيال والأنشطة الترفيهية والعروض المسرحية ليعيشوا أروع اللحظات ويصنعوا أجمل الذكريات.

«نغمات دبي»

تعود أمسيات «نغمات دبي» مجدداً لتقدم مجموعة من العروض الموسيقية المباشرة التي تتيح الاستمتاع بأجمل النغمات والألحان في مواقع متعددة في مختلف أنحاء المدينة، وسط أجواء الطقس اللطيفة. الموعد من 5 حتى 14 يناير مع عروض موسيقية مجانية مبهرة تستضيفها 10 مواقع مختلفة في جميع أنحاء المدينة، بما فيها ممشى الخوانيج، السيف، بوكس بارك، جزيرة بلوواترز، دبي فستيفال سيتي مول، لاست إكزت الخوانيج، ودي إكس بايك.

تجارب كوميدية

سيكون محبو الكوميديا على موعد مع تجربة فريدة في مهرجان دبي للتسوق، حيث يقدم الكوميدي البريطاني مايكل ماكنتاير، الفائز بجائزة البافتا، عرضه المباشر في كوكاكولا أرينا بعنوان «MACNIFICENT» يوم السبت 13 يناير ضمن أمسية لا تنسى مليئة بجرعات من المواقف المضحكة. ومن المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير.

ويؤدي «أوميد جليلي»، نجم الكوميديا الحائز على العديد من الجوائز عرضه المباشر في 7 يناير، في «مركز دبي التجاري العالمي».

أداء مبهر

تستضيف «سيتي ووك» عرض موسيقى عبر الأجيال الذي يستقطب أعداداً كبيرة من الزوار ويأخذهم في رحلة تسلط الضوء على موسيقى من عقود مختلفة. وابتداءً من عطلة نهاية الأسبوع 29 ديسمبر حتى ليلة رأس السنة، سيتضمن العرض أغاني البوب الرائعة بعنوان «أداء مبهر، فرق، وإيقاعات»، وسيستمتع الزوار بإيقاعات وأغاني جاستن تيمبرليك، وبيونسيه، وسولجا بوي وحركاتهم التي لا تنسى.

حيث يؤديها مجموعة من الراقصين المحترفين. كما سيُطرب الزوار مسامعهم بأصوات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لكل من داني عريضي، وإيريني، وتايلور، ودي جي كيزا، وذا آرك، حيث تتلاقى الموسيقى مع الحركات الاستعراضية ضمن عروض مبهرة تعيد الزوار بذكرياتهم إلى الوراء وتشعرهم بالحنين إلى الماضي.

السنافر

يرحب سيتي سنتر مردف بضيوفه السنافر من 4 حتى 21 يناير في قرية السنافر، حيث ينتظر عشاقهم مفاجأة خاصة جداً وهي الاحتفال بذكرى مرور 65 عاماً على ظهور تلك الشخصيات الكرتونية الزرقاء الصغيرة.

وسيقدم بابا سنفور مع سنفورة، وسنفور مفكر، وسنفور قوي، وسنفور رسام، وسنفور أكول، وسنفور مزارع، والدكتور إدي منتاري تجربة عائلية مسرحية مليئة بالفرح. كما سيستمتع زوار قرية السنافر بتجربة تفاعلية وغامرة في تسع مناطق استثنائية، تتضمن منزل السنافر، ومنطقة العضلات، ومنطقة الجمال وغيرها.

يمكن دخول قرية السنافر بسهولة بالحصول على رمز الدخول عند إنفاق ٢٠٠ درهم أو أكثر لدى المتاجر المفضلة في سيتي سنتر مردف والتوجه إلى القرية وتقديم الرمز. وسيكون عرض السنافر المسرحي والالتقاء بهم مجانياً ومتاحاً لجميع الزوار أثناء تواجدهم في مركز التسوق.

معزوفات رائعة

من العروض المبهرة التي تستضيفها دبي أوبرا عرض استذكار أروع المعزوفات والمقطوعات الموسيقية من ألبوم «Tubular Bells» للموسيقار «مايك أولدفيلد» الذي أصدره قبل نصف قرن وتحديداً في العام 1973، وذلك يوم الجمعة 12 يناير. وقد حقق هذا الألبوم شهرة عالمية واسعة، واحتل المرتبة الأولى «في قائمة بيلبورد 200» في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

وبيعت منه أكثر من مليوني نسخة في المملكة المتحدة، و15 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم. وتجمع هذه المقطوعات بين مجموعة من الآلات والأصوات التجريبية، حيث تم استخدامها لموسيقى شارة البداية لفيلم الرعب طارد الأرواح الشريرة الحائز على جائزة أوسكار.

وتعد الأمسية المميزة التي تجمع راقصي الباليه العالميين «إيكاترينا كريسانوفا» و«إيفان فاسيلييف»، نجمي «مسرح البولشوي»، من الفرص الرائعة حيث يمكن مشاهدة أدائهما في عرضهما المباشر في «دبي أوبرا»، حيث يقدم هذا الثنائي، يرافقهما أكثر من 60 عازفاً، عرض الباليه الشهير «القرصان» في 6 و8 يناير. حيث يتزامن هذا العرض المذهل مع عيد ميلاد «يوري غريغوروفيتش» السابع والتسعين، وهو مصمم الرقصات الرائد لفرقة باليه «مسرح البولشوي».

هذا إلى جانب الحفل الموسيقي، الذي يحييه أعضاء فرقة KPOP الشهيرة «تشانيول» و«شيومين» و«تشين» في «كوكا كولا أرينا» لليلة واحدة فقط، في 14 يناير ليقدموا أجمل أغنياتهم.

حفل ختامي

ويأتي الحفل الختامي الرائع لمهرجان دبي للتسوق واستمتعوا بالاحتفالات مع مجموعة النجوم العرب والعروض الحية المذهلة، وعرض رقمي يبهر الأنظار، وأكبر عرض لطائرات الدرون منذ انطلاق المهرجان، والألعاب النارية، ومجسمات الإضاءة المذهلة، وعرض جوي من فريق الفرسان. بالإضافة إلى تجربة المأكولات المحلية المفضلة.

وعشاق الطرب على موعد مع أمسية لا تنسى لأروع النجوم العرب لكل من الفنان الإماراتي حسين الجسمي والفنان المصري تامر حسني والفنانة الإماراتية بلقيس ليقدموا لكم أجمل الأغاني على المسرح. حيث يمكن الاحتفال مع الأصدقاء والعائلة في 13 يناير في سكاي دايف دبي، الوجهة البحرية الأولى في المدينة، من الساعة 4 مساءً حتى 12:30 بعد منتصف الليل.

وإلى جانب ذلك، هناك تجربة ترفيهية ومغامرات استثنائية للجميع كل يوم مع الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق من 8 ديسمبر 2023 وحتى 14 يناير 2024، حيث يمكن الاستمتاع بالطقس المنعش ورؤية مدينة دبي في أفضل حلة لها خلال أروع وقت في السنة. إضافة إلى الكثير من المغامرات المشوقة، والتجارب الرائعة، والأنشطة الترفيهية الاستثنائية على مدار 38 يوماً.