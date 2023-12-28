مركز جامع الشيخ زايد يطلق سلسلة ثقافية مرئية

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلق مركز جامع الشيخ زايد الكبير، سلسلة ثقافية مرئية جديدة، بعنوان «كرسي الجامع»، تسلط الضوء على عدد من المواضيع التي تمس المجتمع. كما يستعد المركز لإطلاق سلسلة ثانية تحمل اسم «ومضة فقهية».

وتأتي هاتان السلسلتان الثقافيتان الجديدتان تأكيداً للدور الديني للجامع، وتعزيزاً لمسؤوليته تجاه المجتمع.

وسينشر المركز حلقات السلسلتين الجديدتين على منصاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مختلف منصات وسائل الإعلام. وينشر المركز سلسلات توعوية دينية وثقافية ومجتمعية، تتضمن حلقات قصيرة، ومنها سلسلة «غراس قيم»، وسلسلة «المخطوطات»، وسلسلة «عمارة وفنون»، وسلسلة «التقويم الهجري»، وسلسلة «ذكر من الجامع»، وسلسلة «منبر الجامع»، وسلسلة «الكتب النادرة»، وسلسلة «ديرة الدرور»، وسلسلة «أسماء الله الحسنى»، بينما بلغ عدد الحلقات التي نشرها حتى الآن أكثر من 200 حلقة مصورة.

وقال الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير: «يأتي إنتاج المركز لهذه السلسلات، من منطلق حرصه على دعم الحركة الثقافية، ونشر القيم الإسلامية السمحة، وترسيخ مكانة الجامع كصرح رائد يعكس هوية دولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤكد قيمها النبيلة، فقد جسد من خلالها تطلعات القيادة ورؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ترسيخ مكانة الجامع معلمًا دينيًا وطنيًا ثقافيًا جاذبًا للسياحة بعمارته الإسلامية الفريدة، ومنصة لمفاهيم التسامح والتعايش والحوار الحضاري بين ثقافات العالم».