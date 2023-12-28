فنون وروايات تعنون تميز المشهد الثقافي العالمي في 2023

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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شهد عام 2023 مجموعة من الأحداث العالمية الثقافية والأدبية والموسيقية والسينمائية والفنية، بعضها أثار ضجة واسعة في وسائل الإعلام العالمية وتم تداوله بكثرة، وبعضها الآخر ترك بصمة دامغة على الحراك الفني والثقافي.

وفيما ما يلي بعض تلك الأحداث التي جرت خلال العام، بما في ذلك أهم الجوائز الفنية والأدبية التي تم حصدها، والمعارض الفنية التي كانت للإمارات مشاركة هامة فيها.

في الأدب

- أصدر الأمير هاري مذكراته "سبير" الاحتياطي التي أثارت الجدل حيث كشفت عن تفاصيل مثيرة للحرج العائلة المالكة البريطانية.

- فاز المؤلف النرويجي يون فوسه بجائزة نوبل للأدب عام 2023 بفضل "مسرحياته المبتكرة ونثره الذي يمنح صوتا لما لا يُقال"، ومسرحياته أكثر الاعمال المعروضة على المسرح لكاتب على قيد الحياة.

- فازت رواية "أغنية النبي" للمؤلف الإيرلندي بول لينش بجائزة "بوكر" الأدبية والتي تمنح لأفضل رواية باللغة الإنجليزية صدرت في المملكة المتحدة او ايرلندا. وتدور احداثها في ظل انحدار ايرلندا نحو نظام يطغى عليه الطغيان وافيد ان تصويرها للحرب وأزمة المهاجرين تتلقط التوترات الاجتماعية والسياسية لواقعنا الراهن.

- فازت رواية "ملجأ الزمن" للكاتب والشاعر والمسرحي البلغاري غيورغي غوسبودينوف بجائزة بوكر الدولية كونها " أفضل عمل روائي مترجم للإنجليزية"، وهي تنقل القارئ الى عيادة مخصصة لمرض الزهايمر، مصمم كل طابق فيها لنقل المريض لمرحلة زمنية من الماضي، وتناقش خطر الذاكرة الانتقائية ووراثة الصدمات وكيف يسيطر الحنين على المجتمع، ومفاهيم الهوية بأبعادها المختلفة.

- فازت الروايتان الأمريكيتان "ديمون كوبرهيد" للروائية باربرة كينغسولفر، و"الثقة" للروائي هيرنان دياز بجائزة "بوليتزر". الأولى مستوحاة من كتاب "ديفيد كبرفيلد" للروائي الإنجليزي تشارلز ديكنز، يرويها فتى في جبال الابالاش عن الفقر والادمان والاخفاقات المؤسسية والانهيار الأخلاقي، وجهوده للتغلب عليها. والثانية تدور احداثها في نيويورك في العشرينات وتستكشف الاسرة وقوة الثروة والمال والطموح في فحص معقد للحب والسلطة، في بلد تكون فيه الرأسمالية هي السائدة.

في الفنون

- بيعت منحوتة "العنكبوت" العملاقة للنحاتة والفنانة التشكيلية الفرنسية الراحلة لويز بورجوا مقابل 32.5 مليون دولار في مزاد "سودبيز" في نيويورك. وبيعت منحوتة عنكبوت أخرى في معرض آرت بازل للفنانة الفرنسية الراحلة لويز بورجوا محققة أعلى سعر لعمل فني للمعرض 22.5 مليون دولار.

- بيعت اللوحة الأخيرة للفنان النمساوي لغوستاف كليمت "السيدة ذات المروحة" في دار سوذبيز في لندن، واصبحت أغلى عمل فني يتم بيعه في أوروبا على الاطلاق، حيث وصل السعر الى 108.4 مليون دولار.

- اجتذب "آرت بازل ميامي 2023"، وهو اكبر معرض فني في أمريكا الشمالية، 79 الف زائر، والمعرض الذي يضم 227 صالة حقق العديد من المبيعات المكونة من سبعة ارقام، حيث إن أغلى عملية بيع تم الإبلاغ عنها في المعرض كانت لوحة "الرسام في الليل" لفيليب غوستون (1979)، مقابل 20 مليون دولار.

في الموسيقى

- أثارت المغنية الكولومبية شاكيرا ضجة واسعة بسبب أغنيتها لزوجها السابق جيرارد بيكيه التي حطمت الأرقام القياسية على "يوتيوب" في امريكا اللاتينية.

- خطفت النجمة الأمريكية ريهانا الأنظار في عرض "سوبر بول 2023" بإطلالتها بعد غياب أكثر من 5 سنوات، وهي حامل وتنتظر طفلها الثاني.

- تبوأت الفنانة الأمريكية تايلور سويفت شخصية العام في مجلة "تايم" بعد تحقيقها إيرادات تخطت المليار دولار من جولتها "ذا ايراس"، محطمة الأرقام القياسية في تاريخ الموسيقى، وكانت الأكثر بثاً وفق شركة "سبوتيفاي" في عام 2023.

- نشرت الفنانة برتني سبيرز مذكراتها التي تتحدث فيها عن صراعاتها وحياتها في شهر أكتوبر.

- توفي نجم المسلسل التلفزيوني "فرندز"، ماثيو بيري، عن عمر يناهز 54 عاماً.

في السينما

- حصد فيلم "ذا بانشيز أوف إنيشيرين " ثلاث جوائز في حفل "غولدن غلوب" بنسخته الـ 80، عن أفضل فيلم في فئة الاستعراض أو الكوميديا، وأفضل سيناريو، فضلا عن جائزة أفضل ممثل كوميدي لنجمه الممثل الأيرلندي كولين فاريل، فيما فاز فيلم "ذا فيبلمانز" للمخرج ستيفن سبيلبيرغ بجائزة أفضل فيلم درامي، وفاز فيلم "بينوكيو" في فئة أفضل فيلم رسوم متحركة.

- تصدر فيلم " كل شيء في كل مكان دفعة واحدة" حفل توزيع الأوسكار، بعد فوزه بسبع جوائز بينها "أفضل فيلم" و"أفضل إخراج". وفازت نجمة الفيلم ميشيل يوه بجائزة أفضل ممثلة لتصبح أول ممثل آسيوية تفوز بالجائزة.

- أصبح فيلم "باربي" صاحب أعلى ايرادات في شباك التذاكر متجاوزا ايرادات "سوبر ماريو بروس" ومحققاً أكثر من 1.38 مليار دولار عالمياً.

- منح مهرجان البندقية السينمائي في دورته الـ 80 جائزته الكبرى "الأسد الذهبي" لفيلم "كائنات مسكينة" للمخرج يورغوس لانثيموسفاز، ويُعتقد أن الفيلم من المرشحين لجوائز الاوسكار إلى جانب "اوبنهايمر" و"باربي" و"كيلرز أوف ذا فلاور موون".

- إطلاق فيلم "جوان" للممثل الهندي شاروخان من اخراج أتلي، وكان الفيلم الهندي الأعلى ربحاً لعام 2023 وخامس فيلم هندي بأعلى إيرادات.

- فاز الفيلم الفرنسي "تشريح السقوط" بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي للمخرجة جاستن تريت، وهي السيدة الثالثة التي تحصل على هذه الجائزة المرموقة منذ اطلاقها عام 1955.