المشهد الثقافي العربي 2023.. نجاحات وآفاق وسير

المصدر: دمشق ــ جمال الصايغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

سلسلة إنجازات ثقافية نوعية، ميزت الحراك الإبداعي والفكري العربي، خلال العام 2023، حيث شهد مجموعة أنشطة متميزة برزت على امتداد الساحة العربية، وتنوعت بين معارض الكتاب، ومهرجانات المسرح والسينما، كما حقق العرب جملة إنجازات ثقافية عالمية رسخت مكانة الثقافة العربية عالمياً، وأثرت ساحة الإبداع العالمي. كما غادرتنا خلال هذا العام، كوكبة من أبرز الكتاب والمبدعين والفنانين، الذين تركوا بصمات نوعية في الحراك الثقافي والفني العربي.

ونعرض في الفقرات التالي، لجملة من النجاحات والبرامج الثقافية العربية، التي عنونت الحراك الثقافي العربي في 2023.

الكويت

شهدت الكويت تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية النوعية، في عوالم الأدب والفكر والفن، ويأتي على رأسها معرض الكويت الدولي للكتاب 2023، الذي نظم بمشاركة 29 دولة منها 18 دولة عربية و11 دولة أجنبية، وضم إصدارات 486 دار نشر. كما عقدت مجموعة أمسيات وجوائز وفعاليات أدبية وفنية، متنوعة في حقول الرواية والقصة والمسرح.

سلطنة عمان

شهدت سلطنة عمان تنظيم باقات متنوعة من الأحداث الثقافية في 2023، عكست تميز الحراك الثقافي في السلطنة، ومن بينها مهرجان الدن المسرحي، الذي أصبح من أهم المهرجانات المسرحية التي تنظمها سلطنة عمان، والتي يشرف عليها مجموعة من الشباب.

وقد نظم تحت شعار «أهلاً بالعالم في سلطنة عمان» بمشاركة 24 عرضاً مسرحياً من سلطنة عمان وخارجها.

السعودية

ومن أبرز الأحداث الثقافية التي شهدتها المملكة العربية السعودية؛ كان الإعلان عن إنشاء دار الأوبرا الملكية في الدرعية، كأول دار أوبرا دائم في المملكة العربية السعودية. ومن المقرر الانتهاء من المشروع الذي يقع بالقرب من حي الطريف، الذي تم تسجيله ضمن مواقع التراث العالمي في اليونسكو، عام 2028.

كما نظم معرض جدة للكتاب، واستضافت مدينة جدة في ديسمبر فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وأطلقت وزارة الثقافة مسابقة صوت القصيدة ضمن مبادرة عام الشعر العربي 2023 ؛هذا إلى جانب العديد من الفعاليات بمناسبة اعتبار عام 2023 عاماً للغة العربية.

مصر

على مدى 12 يوماً، في الفترة ما بين 25 يناير و6 فبراير اجتذبت فعاليات الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب أكثر من 3 ملايين و500 ألف زائر، مسجلة رقماً قياسياً في عدد الزائرين. وحظي المعرض بمشاركة 1047 ناشراً مصرياً وعربياً وأجنبياً، من 53 دولة، وتضمن نحو 500 فعالية ثقافية.

واستضافت دار الأوبرا المصرية في سبتمبر الدورة الثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، بحصول العرض المصري «من أجل الجنة إيكاروس» على جائزة أفضل عرض مسرحي.

وذهبت جائزة أفضل نص مسرحي أو فكرة إلى عرض الكونغو (مايكل فابريس). وجائزة أفضل ممثل لخالد رأفت عن دور الأب في عرض «إيكاروس»، وجائزة أفضل ممثلة لأسماء الشيخ عن عرض «نوستالجيا» من الجزائر. وعلى جائزة أفضل مخرج مسرحي جيا ديمترى عن عرض «عطيل» من چورچيا.

ويعد المهرجان، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في تقديم ومناقشة العروض المسرحية التجريبية حول العالم. وشهد تكريم المخرج التونسي لسعد المحواشي الذي توفي خلال المهرجان.

كما أعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن افتتاح الدرج العظيم بالمتحف، وإضافته للزيارة في إطار التشغيل التجريبي للمتحف بداية من 1 ديسمبر.

ويضم الدرج العظيم مجموعة من التماثيل الضخمة، وينقسم لأربعة أقسام.

كما شهدت مصر العديد من معارض الكتب في مختلف المحافظات، فيما كانت محافظة الوادي الجديد عاصمة للثقافة عام 2023.

المغرب:

وفي المغرب، استضافت الدار البيضاء مهرجان المسرح العربي في دورته الثالثة عشرة، بحضور أكثر من 500 مسرحي من مختلف الدول العربية، وخمسة عشر عرضاً مسرحياً، تنافس منها أحد عشر عرضاً على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بنسختها العاشرة. والتي توجت بها مسرحية «رحل النهار» تأليف إسماعيل عبدالله وإخراج محمد العامري لمسرح الشارقة الوطني من الإمارات العربية المتحدة.

كما استضاف المغرب في شهر يونيو الدورة الـ4 من «مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، بمشاركة 34 فيلماً، ضمن مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة، والمهرجان الدولي للسينما المستقلة في دورته الثانية بعرض 40 فيلماً في المسابقتين الرسميتين والأفلام خارج المسابقة الرسمية.

وتضمنت الدورة الرابعة والأربعون من موسم أصيلة الثقافي الدولي سلسلة من الندوات وجلسات النقاش إلى مواضيع وقضايا راهنة بمشاركة 300 شخصية ومتحدث رفيع المستوى.

وضمن فعاليات الدورة فاز الروائي اللبناني رشيد الضعيف بجائزة محمد زفزاف للرواية العربية، في دورتها الثامنة، كما حظي الفيلسوف والروائي المغربي سعيد بنسعيد العلوي، بتكريم خاص، عرفاناً برحلته الفكرية من نبع الفلسفة إلى ضفاف الرواية.

السودان

وفاز الفيلم السوداني «وداعاً جوليا» لمخرج محمد كردفاني بجائزة الجمهور وجائزة لجنة تحكيم سينيكلب من مهرجان تيراغونا السينمائي الدولي في إسبانيا إلى جانب تنويه خاص من لجنة تحكيم الشباب، ليصبح في رصيده 17 جائزة دولية.

سوريا

أعلنت وزارة الثقافة في سبتمبر أسماء الفائزين بجائزة الدولة التقديرية للعام 2023، حيث ذهبت في مجال الآداب للشاعر بيان الصفدي وفي مجال الفنون للفنانة نادين خوري وفي مجال النقد والدراسات والترجمة للدكتور خلف الجراد.

وشهدت العاصمة دمشق خلال ديسمبر فعاليات أيام الفن التشكيلي السوري 2023 للموسم السادس والتي تضمنت معارض تشكيلية وملتقى للنحت.

في ديسمبر أيضاً أدرجت منظمة اليونسكو «نفخ الزجاج يدوياً» على قائمة التراث الثقافي اللامادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، وذلك خلال اجتماع الدورة الثامنة عشرة للجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي اللامادي في بوتسوانا.

تونس

استضافت تونس في ديسمبر الدورة الرابعة والعشرين لـ«أيام قرطاج» المسرحية، بمشاركة أكثر من 60 عملاً من 28 بلداً من مختلف القارات. وفيه نال العرض الكويتي «صمت «جائزة التانيت الذهبي»،إلى جانب جائزة أحسن وأفضل أداء نسائي لـ«حلا عمران».

موريتانيا

احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط في ديسمبر أعمال القمة الأدبية العربية الأفريقية، بالتزامن مع انعقاد اجتماع مجلس اتحاد الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.

العراق

بمشاركة 20 عرضاً أقام مهرجان بغداد الدولي للمسرح في دورته الرابعة، تحت شعار «لأن المسرح يضيء الحياة». فيما عاودت فعاليات مهرجان العراق المسرحي، بدورته السادسة، بعد انقطاع اثنين وعشرين عاماً.

الأردن

استضافت عمّان في أبريل حفل تكريم «جائزة الشارقة للإبداع العربي» (الإصدار الأول)، حيث احتفي بالكاتبات والكتّاب العرب الفائزين في دورتها الـ26. وذلك في دائرة المكتبة الوطنية بالعاصمة الأردنية.

راحلون



فقدت الساحة الشعرية الكويتية والعربية، في ديسمبر عبدالعزيز سعود البابطين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، ورئيس مجلس أعضاء مؤسسة البابطين الثقافية بالاتحاد الأوروبي، وعضو في العديد من المجالس والجمعيات والرابطات الناشطة في مجالات مختلفة.

ويعد الراحل أحد رواد الحركة الثقافية العربية والتنمية المعرفية، وكان أحد الذين يحملون على عاتقهم مهمة نشر الثقافة العربية واللغة العربية في شتى أنحاء المعمورة، وله العديد من الجهود البارزة في شتى المجالات الثقافية.

كما غيب الموت في الكويت؛ الفنان عبدالكريم عبدالقادر، والفنانة جواهر الكويتية بعد صراع طويل مع المرض، والفنان الكويتي عباس البدري عن 78 عاماً.

وتوفي بالمملكة العربية السعودية «مترجم الملوك» منصور الخريجي عن عمر ناهز 88 عاماً بعد وعكة صحية، ووري الثري أمس.

وعمل عميد عائلة الخريجي مترجماً للملوك في المملكة. كما رحل عن عالمنا الروائي السعودي هاني نقشبندي عن 60 عاماً.

في العام 2023 فقدت الساحة الفنية والثقافية المصرية العديد من الأسماء التي تركت بصماتها الإبداعية.

ومن بين الراحلين، الفنان أشرف عبدالغفور، الذي توفي عن عمر ناهز 81 عاماً، بعد تعرضه لحادث سير بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وتميز الراحل في الأعمال التلفزيونية التي شكلت الجزء الأكبر من رصيده الفني، ومنها: مسلسلات «القاهرة والناس» و«زيزينيا» و«جبل الحلال».

كما قدم عشرات المسلسلات الإذاعية والسهرات التلفزيونية وبعض الأفلام السينمائية.

كذلك رحل عن عالمنا الممثل والمؤلف المصري عادل أنور عن 58 عاماً، وشارك الراحل ممثلاً في مسلسلات أشهرها الجزء السادس من «ليالي الحلمية» (2016)، و«فلانتينو» (2020)، و«فارس بلا جواد» (2002)، و«العمدة هانم» (2009). وكان «عملة نادرة» المسلسل الأخير الذي أطل فيه، مع الممثلة نيللي كريم، في رمضان الماضي.

وتوفي الفنان المصري طارق عبدالعزيز في نوفمبر إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل موقع تصوير مسلسل «وبقينا اتنين»، ومن آخر أعماله مشاركته في مسلسل «أعمل أي» الذي عرض قبل السباق الرمضاني، كما ارتبط اسم الفنان الراحل بالكثير من الأعمال المميزة وأبرزها: رحيم، راجعين يا هوى، وكل ما نفترق، قابيل، ريح المدام وغيرها.

كما توفي، الفنان المصري عثمان محمد علي، عن عمر يناهز 88 عاماً، بعد تعرضه لجلطة في المخ أدخل على أثرها العناية المركزة.

ورحل عن عالمنا أيضاً، الروائي حمدي أبو جليل، والكاتب المسرحي محمد السلاموني، والمفكر والمؤرخ محمد الجوادي.

وغيب الموت خلال العام الماضي الإعلامية ناهد الصباح، إثر حادث أليم، والفنان محمد بطاوي إثر أزمة قلبية، والفنان محمد فريد نجم مسلسل «ليالي الحلمية» بعد معاناة مع المرض، والفنان أشرف مصيلحي، وكريمان، نجمة «الحموات الفاتنات وسكر هانم»، والكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني عن عمر 82 عاماً.

كما غيب الموت خلال العام 2023 الشاعر الكبير كريم العراقي، الذي بدأ الكتابة والنشر منذ كان طالباً في المدرسة الابتدائية في مجلات عراقية عديدة منها: مجلة المتفرج، والراصد، والإذاعة والتلفزيون، وابن البلد، ووعي العمال ومجلة الشباب. وحصل على جائزة منظمة اليونسيف لأفضل أغنية إنسانية عن قصيدة تذكر التي لحنها وغناها الفنان كاظم الساهر. وتعاون العراقي مع كبار المطربين العراقيين والعرب؛ أبرزهم سعدون جابر وكاظم الساهر؛ الذي شكل معه ثنائياً بارزاً منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.

ومن أعماله، ديوان «للمطر وأم الضفيرة»، «ذات مرة»، «سالم يا عراق»، «الخنجر الذهبي»، و«الشارع المهاجر».

كما غيب الموت الفنان العراقي الكبير ياس خضر في بغداد إثر مرض عضال. والراحل من مواليد العام 1938، بدأ رحلته مع الفن في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي وعمل مع كبار الملحنين العراقيين منهم محمد جواد اموري وطالب القره غولي وغيرهما، ومن أشهر أغانيه: «البنفسج» و«أه يا ليل»، «أنا دليت نار الحب»، «أجمل يوم»، «وداعاً يا حزن»، «على شط الفرات» وأغنية «مسافرين».

وتوفي المخرج السينمائي والكارتوني ثامر الزيدي عن عمر ناهز 80 عاماً. والزيدي، هو صاحب فكرة وإخراج أول فيلم عربي كارتوني طويل «حي بن يقظان»، الذي فاز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للأطفال بالجائزة الأولى.

كما قدم أحد أهم الأعمال في مجال الرسوم المتحركة، المسلسل المعروف والمشهور «افتح يا سمسم».

وغيب الموت أيضاً الكاتب والناقد السوري عزت عمر، الذي توفي بعد إنجازات نوعية في عالم القصة والنقد. كما رحل المطرب العراقي علي جودة، في ديسمبر في أحد مشافي العاصمة العراقية بغداد بعد معاناة طويلة مع مرض عضال عن عمر ناهز الـ62 عاماً، والفنان رضا طارش، أحد أبرز الفنانين الكوميديين في العراق. بعد معاناة مع المرض، وغادرنا الفنان العراقي فلاح إبراهيم، عن عمر 61 عاماً.

وفي نوفمبر، توفي الناقد الجزائري عبدالملك مرتاض عن عمر يناهز 88 عاماً أول رئيس للمجلس الأعلى للغة العربية، أحد أبرز علماء اللغة واللسانيات في العالم العربي.

وخلَّف الراحل عضو لجنة تحكيم أمير الشعراء لسنوات، ما يزيد على 60 مؤلفاً من الكتب والموسوعات والمعاجم، بالإضافة إلى الدراسات العلمية في المجلات البحثية العالمية المُحكّمة، كتبها بمختلف اللغات، وخاصة العربية والفرنسية والإنجليزية.

وتوفي في نوفمبر المطرب السوداني محمد الأمين أحد أهم أعمدة الفن السوداني المعاصر عن 80 عاماً، بأحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية ومن أهم أغنياته: «قلنا ما ممكن تسافر»، و«أسمر يا ساحر المنظر».



وفي سوريا، فقدت الساحة الأدبية الروائي والسيناريست خالد خليفة الحاصل على ميدالية نجيب محفوظ عن 59 عاماً. وأصدر الراحل ست روايات من أبرزها (مديح الكراهية) التي وصلت للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في الإمارات عام 2008، ورواية (لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة) التي نالت جائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2013.

ومن المسلسلات التي كتب لها القصة والسيناريو والحوار: (قوس قزح) و(سيرة آل الجلالي) و(هدوء نسبي) و(ظل امرأة).

وفقدت الساحة الأدبية أيضاً الكاتب حيدر حيدر عن 87 عاماً تاركاً سلسلة من المؤلفات من بينها (وليمة لأعشاب البحر ) و(حكايا النورس المهاجر).

كما غيب الموت الموسيقار أمين الخياط عن 87 عاماً. ولحن الخياط لكثير من المطربين أشهرهم صباح فخري ومصطفى نصري وسمير حلمي وفهد بلان وموفق بهجت وفؤاد حجازي وشادي جميل وخلدون حناوي.

كما غيب الموت الفنانين محمد قنوع وشادي زيدان، ومشهور خيزران، والروائي سهيل الذيب، والتشكيليين ليلى نصير، وأيمن الدقر، ومحمد غناش الذي نقل البيئة التراثية بشكل مبتكر والناقد عبدالفتاح قلعجي.

وفي لبنان توفيت المطربة نجاح سلام عن 92 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، كما غيب الموت الفنان اللبناني حسين منذر قائد فرقة العاشقين الفلسطينية.

وتوفي الممثل المغربي عبدالرحمن برادي الشهير فنياً بـ«عسيلة» عن عمر ناهز 74 عاماً، بعد صراع مع المرض، كما توفي الممثل الفكاهي المغربي عبدالرحيم التونسي، المعروف بـ«عبد الرؤوف»، في مدينة الدار البيضاء بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 87 عاماً، بعد مسيرة فنية طويلة أضحك خلالها عدة أجيال، إذ يعد أسطورة الفكاهة في المغرب.