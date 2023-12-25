بدور القاسمي تشهد إنجاز «الشارقة للآثار» للدراسة الثالثة للنقوش الصخرية

المصدر: الشارقة - وام

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شهدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، إنجاز هيئة الشارقة للآثار للدراسة التخصصية الثالثة لحصر وتوثيق النقوش الصخرية بالإمارة، والتي شملت تنظيم دورة تدريبية حول «تقنيات توثيق الفن الصخري من التقليدية إلى الرقمية» بهدف رفع كفاءة كادر الهيئة المختص بدراسة النقوش الصخرية وتشكيل فريق محلي متعاون للتوثيق.

ونظمت الهيئة، حفلاً ختامياً مميزاً للدورة التدريبية، بحضور عيسى يوسف مدير عام هيئة الشارقة للآثار، وسالم عمر سالم المدير الإقليمي للإيسيسكو بالشارقة، وذلك في إطار نشر الوعي بتراث إمارة الشارقة الثقافي والمادي والحضاري على الصعيدين المحلي والعالمي.

تكريم

وكرّمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» كافة الخبراء للدورة التدريبية المنظمة والمتدربين وأعضاء اللجنة التنظيمية، وتجولت في أرجاء مبنى هيئة الشارقة للآثار، مطلعة على المكتشفات الأثرية المهمة للهيئة، وزيارة مختبر ترميم وصيانة القطع الأثرية المكتشفة تعريفاً بدور الهيئة في إثراء النشاط الأثري لإمارة الشارقة، والحفاظ عليه وتعزيز الهوية الأثرية لإمارة الشارقة.

وعقد البرنامج التدريبي بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والمركز الإقليمي العربي بالبحرين للتراث العالمي على مدار خمسة أيام في الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الجاري، حيث حاضر في البرنامج مجموعة من الأكاديميين من جمعية خطى الإنسان الأثرية في إيطاليا عضو في IFRAO وهو الاتحاد الدولي لمنظمات الفنون الصخرية.