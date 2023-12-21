«دبي للثقافة» تفتتح حديقة تفاعلية أبدعتها «نظريات الخيال»

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بالتعاون مع فن جميل، المؤسسة الداعمة للفنانين والمجتمعات الإبداعية، الحديقة التفاعلية «حلمت بمدينة هي وطن للجميع»، من إبداعات مجموعة التصميم «نظريات الخيال» التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتضم الفنانة والمعمارية نور علوان والفنان والمصمم عبدالله بوحجي.

وكان مشروع نظريات الخيال قد حصل على جائزة النسخة الافتتاحية لتكليفات «جداف الفنية» التي أطلقت في يوليو 2023، بعد اختياره من قبل لجنة تحكيم دولية مرموقة، تلقت ما يقارب 100 مشروع مقترح من فنانين ومصممين من مختلف أرجاء الدولة. ويعد هذا المشروع ضمن استراتيجية «الفن في الأماكن العامة» التي تتولى «دبي للثقافة» مهمة تفعيلها، وهي مبادرة متعددة السنوات تتيح للفنانين المقيمين في دولة الإمارات إبداع فنونهم وعرضها في الأماكن العامة، وتشارك مؤسسة فن جميل كقيم فني شريك في هذه المبادرة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع «آرت دبي» و«تشكيل» و«السركال».

وأطلقت مجموعة «نظريات الخيال» عملها المميز «حلمت بمدينة هي وطن للجميع» المقام في حديقة جداف ووترفرونت بجوار مركز جميل للفنون، خلال مهرجان الاستدامة السنوي في دولة الإمارات العربية المتحدة «إلى الأرض»، الذي أقيم خلال نوفمبر الماضي.

ويوفر العمل لزواره فرصة اللعب التفاعلي وتعزيز الخيال الإبداعي تتخللها زخات المطر والضباب ورقصات الأضواء، حيث تستقبل الحديقة زوارها من الأطفال والعائلات طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحاً وحتى 11 مساءً، للاستمتاع بتجربة لعب مجانية وفريدة. وعلى هامش الألعاب الخارجية للحديقة، يقدم مركز جميل للفنون، المتحف العائلي المميز والمعروف بدعمه للفنون والأفكار المعاصرة، جولات وفعاليات خاصة بالأطفال داخله.

ويستوحي عمل «حلمت بمدينة هي وطن للجميع» بعض عناصره التصميمية من محيطه في منطقة الجداف ليجمع بين العمارة الدارجة والنباتات المحلية والتصاميم الحديثة والتركيبات الخيالية، كما يحتفي بأهمية منطقة الجداف التاريخية كحوض لبناء السفن، وبدورها في تمكين التجارة والتبادل الثقافي ما أسهم في تعزيز التنوع الثقافي في دبي.

وأشار الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»، إلى أهمية استراتيجية «الفن في الأماكن العامة» ودورها في تطوير وإثراء المشهد الثقافي والفني المحلي، ودعم اقتصاد دبي الإبداعي وتحفيز السياحة الثقافية في الإمارة. وقال: «تعكس الاستراتيجية بما تقدمه من تجارب فنية استثنائية ومتفردة، حرص «دبي للثقافة» على تهيئة بيئة إبداعية قادرة على تمكين الفنانين وأصحاب المواهب وتطوير قدراتهم وتحفيزهم على التعبير عن رؤاهم وأفكارهم المتنوعة، ما يسهم في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي».

وعبر بن خرباش عن اعتزاز الهيئة بالتعاون مع «فن جميل» في إطلاق «تكليفات جداف الفنية: بلاي سكيب» التي أثمرت عن ابتكار الحديقة التفاعلية «حلمت بمدينة هي وطن للجميع»، حيث تجسد مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والترفيه.

من جهتها، أضافت أنطونيا كارفر، مديرة فن جميل: «يطيب لنا رؤية حديقة جداف وهي تنبض بالحياة بزوارها الصغار الفضوليين وهم يستكشفون حديقة اللعب التفاعلية. وما هذا التوازي بين اللعب والتعلم إلا شاهد حقيقي للإمكانات الجمة لوجود الفنون في الأماكن العامة. وتضم حديقة جداف ووترفرونت مجموعة كاملة من الأعمال الفنية الجماهيرية - من المنحوتات البرونزية الدائمة وصولاً إلى هذا التركيب التفاعلي الذي يرحب بالجميع ويشجع اللعب الإبداعي الخيالي. نهنئ عبدالله ونور على عملهما الممتع والأصيل، ونشكر «دبي للثقافة» على مساعيها في تحويل دبي إلى مركز للفنون الجماهيرية المبتكرة - بما في ذلك الممارسات التي تشجع التبادل المجتمعي والتعلم مدى الحياة لجميع الأعمار».

قيمة

ضمت لجنة تحكيم النسخة الأولى من «تكليفات جداف الفنية: بلاي سكيب» نخبة من المتخصصين الفنيين والمعماريين والقيمين المحليين والدوليين المشهورين، منهم: سيسيليا أليماني، مديرة ورئيسة القيمين في هاي لاين أن واي سي، وقيّمة النسخة 59 من بينالي البندقية للفنون 2022، ووائل الأعور، المؤسس والمهندس المعماري الرئيسي لشركة واي واي، والذي مثّل دولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية للعمارة عام 2021 وفاز بجائزة الأسد الذهبي، وأمل خلف، قيّمة مشاريع في غاليري سربنتين في لندن، ومديرة غاليري كوبيت في لندن، ونورا رازيان، نائب المدير ورئيس المعارض في فن جميل.