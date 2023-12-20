«شارك تانك دبي» يفتح ميادين المنافسة للأفكار المبتكرة

المصدر: دبي - البيان

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منافسات عالية تشهدها حلقات برنامج «شارك تانك دبي»، الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي، ويشارك فيه أكثر من 80 رائد أعمال من الإمارات والمنطقة، يتنافسون فيما بينهم على إقناع نخبة من رجال الأعمال بالاستثمار في مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة مقابل حصولهم على حصة معينة.

ويأتي البرنامج الجديد في إطار جهود «دبي للإعلام» لتحفيز رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من تحقيق أحلامهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.

ومع انطلاقة أولى حلقات البرنامج على تلفزيون دبي، يطل الموسم الأول من «شارك تانك دبي» على جمهوره محملاً بعشرات الأفكار المبتكرة المستلهمة من التجارب الشخصية والواقع الافتراضي، وأخرى تهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين الأطفال، والمساهمة في حماية البيئة وتطبيق الاستدامة، وغيرها الكثير من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تتوزع المشاريع المشاركة في البرنامج بين 3 فئات، هي: فئة أفكار تجارية غير منجزة، وفئة الشركات الناشئة، وفئة الشركات القائمة وتمتلك تاريخاً من الإنجازات.

وتضمنت قائمة المشاركين في البرنامج الذي يتألف من 13 حلقة، العشرات من رواد الأعمال الطموحين، ومن بينهم بريهان أبو زيد، التي تعرض فكرة «بيري كير»، وهي عبارة عن غرف صغيرة لخدمة الأمهات وتوفير الخصوصية لهن في الأماكن العامة، وصالح حماد، الذي يعرض فكرة تطبيق «كان كان» لشراء الكنادير والأزياء الخليجية، فيما يقدم سالم الكعبي زيوت «لوبانيوم» المخصصة للفنانين، وكذلك ماهر الطبشي، الذي يعرض فكرة منتجه «تاب شيلي»، وهو عبارة عن تشكيلة متنوعة من الصلصات الحارة، بينما يقدم عبد الله أبو عبيد مشروعه «فياتو تكنولوجي»، الذي يساعد على اكتشاف أماكن الترفيه ومراكز التسوق باستخدام الواقع الافتراضي، ويعرض ابيهيشيك وعمر عيد تطبيق (Stayhopper)، ويشرح محمد خالد خلال البرنامج فكرة تطبيقه «غت مشهور»، أما براء الجيلاني فيقدم معدات الزراعة «بوت بوت»، وتعرض كلير الكنج فكرة مشروعها (Marsh n Mallow Universe)، ويطل جواد العزيزي وسونيا عودة بمشروعهما المتخصص في تصاميم مميزة للنظارات الشبابية، فيما يشارك يوسف الحمد بفكرة مشروب «كالما»، ويكشف هلال كينافي ونديم مكارم عن فكرة وسائد فالاري المريحة.

دراجة نارية

من جهة أخرى، يعرض رائد الأعمال راشد سالمي دراجة نارية صديقة للبيئة، بينما تسعى ريم المرزوقي وحنان إسماعيل عبر مشروع «غاربلايزر» إلى تحويل بقايا الطعام إلى أسمدة عضوية، أما بانا إدريس فتعرض منتجها «بي برونزي» الخاص بتسمير البشرة، فيما تقدم شميم كسيباوي تطبيقها الذكي «بلاي دايت» لتوسيع نطاق التواصل الاجتماعي بين الأطفال، ويكشف نسيب صوايا عن أنواع جديدة من القهوة، فيما تعرض مها لبريدي تصاميم مبتكرة من السجاد وقطع الأثاث، كما تعرض هبة الله الدهماني فكرة (The Smash Room) لتخليص الجسم من الضغوط والتوتر، وتشارك هديل الخطيب بمشروعها «بروث لاب»، أما عامر كاباديا فيعرض أفكاراً جديدة لمعدات التدريب الرياضي، بينما يقدم ألهان أحمد مشروعه «أرض كوليكتيف»، الذي يستند في مكوناته على مجموعة من المواد المستدامة والمعاد تدويرها، مثل بذور التمر، ورمال الصحراء وألياف النباتات.

أفكار خلاقة

كما ستشهد حلقات البرنامج مشاركة مريم البلوشي ورغد وجيدا، اللتين تعرضان تطبيق «جوين مي»، وتقدم وقار الحمادي، فكرتها الخاصة في إنتاج وتحميص القهوة، وتستعرض أزهار هوبيل، منتجات (AH by Azhar) التجميلية، كما يعرض مازن كنعان ومارسيليا شانشو فكرة مشروعهما «هاوس أوف بوبس»، بينما يشارك باتريك مبارك وآلان شرباتي بفكرة مشروعهما «سترو»، وغيرهم الكثير.

ويتوجب على رائد الأعمال المشارك في «شارك تانك دبي»، الذي يعرض على تلفزيون دبي مساء كل خميس في تمام الساعة 10:30 بتوقيت الإمارات، تقديم مشروعه أو فكرته بطريقة جذابة وواضحة تبرز كل التفاصيل المتعلقة بالمنتج وطرق تسويقه وأهميته والأرباح المتوقعة، وذلك في محاولة منه لإقناع نخبة من المستثمرين وهم: فيصل بلهول: رائد أعمال ومستثمر إماراتي أسس سابقاً «إثمار كابيتال بارتنرز» وأمانات القابضة التي تعد واحدة من أكبر شركات الرعاية الصحية والتعليم المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، وأميرة سجواني، رائدة أعمال إماراتية، تشغل منصب العضو المنتدب للمبيعات والتطوير في شركة داماك العقارية، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات والشرق الأوسط، وهي الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «بريبكو».

وتعتبر أميرة مثالاً يُحتذى به في القيادة والنجاح، وقدوة للسيدات اللواتي يرغبن في تحقيق أحلامهن في عالم الأعمال، وكذلك إيلي خوري، الذي أسس بعد 30 عاماً من الخبرة في مجال التسويق وعالم الاستثمار، شركة «فيفيوم هولدينج»، حيث يوظف خبرته وعلاقاته للاستثمار في المواهب والأفكار وبناء العلامات التجارية الناجحة، ويوسف حماد، شريك إداري في بيكو كابيتال، يقود استراتيجية الشركة والاستثمارات في مجال التكنولوجيا، وشارك في تأسيس شركات في المملكة العربية السعودية والمنطقة، ونور سويد التي تدير محفظة استثمارية متنوعة من الشركات الناشئة، معظمها في قطاع التكنولوجيا، أسست شركة غلوبال فينتشرز، حيث تستثمر في شركات بالأسواق المحلية والإقليمية، وتساعدها على النمو والامتياز على الإطار الإقليمي والعالمي، وتم اختيارها في عام 2018 كواحدة من أفضل 50 امرأة في مجال التكنولوجيا في العالم من قبل مجلة فوربس.

يذكر أن برنامج «شارك تانك» عرض للمرة الأولى عالمياً في عام 2009، ويركز على دعم رواد الأعمال الناشئين وأصحاب لمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكن البرنامج منذ انطلاقته الأولى من تحقيق نجاح كبير على مستوى العالم بفضل تفرد فكرته وأهدافه، ما أهله للفوز بالعديد من الجوائز العالمية.