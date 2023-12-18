مكتبة محمد بن راشد.. منارة معرفية تثري لغة الضاد

المصدر: دبي - البيان

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في قلب إمارة دبي، تقف مكتبة محمد بن راشد شامخة باعتبارها معلماً حضارياً وثقافياً ومنارة معرفية، متجذرة بعمق في تراث الأمة ولغتها العربية؛ إذ تُعد رمزاً حياً للعمق الثقافي واللغوي الذي تزخر به المنطقة، لتقود في ظل رؤية رائدة تعزيز النهوض بلغة الضاد عبر سلسلة قيمة ومتواصلة من الفعاليات والمبادرات والبرامج الثقافية وورش العمل التي تبرز غنى وتنوع الثقافة العربية.

وتحرص مكتبة محمد بن راشد، منذ افتتاحها على تنظيم سلسلة واسعة من الأنشطة، إلى جانب استضافة العديد من المهرجانات والملتقيات الثقافية المحلية والإقليمية والعالمية التي تسلط الضوء على جمال وأهمية اللغة العربية وتشجع الشباب والأطفال على القراءة عبر ورش عمل مبتكرة تجمع بين التعلم والمرح بروح معاصرة، إضافة إلى تقديم مسابقات لغوية تحفز الشباب على استكشاف اللغة بطريقة تفاعلية ومبدعة.

ومن بين أبرز مبادرات مكتبة محمد بن راشد لتعزيز اللغة العربية بين أفراد المجتمع والأجيال الجديدة، مبادرة «عالم يقرأ»، التي تبرعت عبرها بنحو 60000 كتاب لمختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والتعليمية والمكتبات ومن بينها الكثير من الكتب باللغة العربية، ومنها أكثر من 5000 كتاب من مختلف المجالات والموضوعات تم توزيعها على 11 مجمعاً تعليمياً جديداً من مشروع مجمعات زايد التعليمية في إمارات مختلفة داخل الدولة، إضافة إلى اعتزام المكتبة مواصلة توزيع المزيد من الكتب في الفترة المقبلة، الأمر الذي يبرز حرصها على إيصال المعرفة لأكبر نسبة من الأفراد، ويدعم استراتيجية دولة الإمارات في نشر المعرفة والتشجيع على القراءة إلى جانب تقديم الدعم للطلاب المشاركين في تحدي القراءة العربي.

وبلغ مجموع عناوين الكتب المطبوعة والرقمية في مكتبة محمد بن راشد، أكثر من مليون ومئتي ألف كتاب، ووصل عدد العناوين والفيديوهات في قاعدة البيانات إلى أكثر من 21 مليون عنوان، إضافة إلى وصول عدد الكتب المطلوبة من الموقع والتطبيق إلى أكثر من 4400 كتاب، وأكثر من 620 ألف كتاب رقمي، إلى جانب ست قواعد بيانات عالمية، ومن بينها أكثر من 600 ألف عنوان باللغة العربية في جميع المجالات والتخصصات، إلى جانب المقتنيات والمخطوطات النادرة بين أروقتها. وتحتضن مكتبة محمد بن راشد، مجموعة غنية من المعاجم والمراجع اللغوية المتفردة والنادرة والمعاصرة.

فعاليات متفردة

وقد نظّمت مكتبة محمد بن راشد، منذ افتتاحها، أكثر من 300 فعالية وورشة عمل تثقيفية وتعليمية وتدريبية لمختلف شرائح المجتمع من الكبار والأطفال والعائلات في العديد من المجالات والتخصصات، ومن بينها فعاليات شهرية «أيام المكتبة» و«قهوة وكتاب». كما عملت على تسخير التكنولوجيا في تقديم محتوى تعليمي جذاب يركز على اللغة العربية. وحرصت المكتبة على استضافة نخبة من الكتّاب والشعراء في جلسات تفاعلية وحوارية شاركوا عبرها تجاربهم في الكتابة الإبداعية والقراءة باللغة العربية لتحفيز الشباب وتعزيز حب اللغة الأم لدى الجيل الناشئ.

ومن أبرز فعاليات المكتبة التي أضاءت على اللغة العربية في العام، أمسية شعرية للشاعر الراحل الكبير كريم العراقي، والشاعر الإماراتي إبراهيم محمد إبراهيم.. كما احتفت مكتبة محمد بن راشد باللغة العربية، بتنظيم أمسية فنية وثقافية للفنان والمُلحن التونسي لطفي بوشناق.

جائزة محمد بن راشد للغة العربية

ونظمت مكتبة محمد بن راشد، جائزة محمد بن راشد للغة العربية في نسختها لسنة 2023، والتي خصصت نحو 2.8 مليون درهم (750 ألف دولار)، توزع بواقع 257 ألف درهم إماراتي (70 ألف دولار) عن كل فئة من فئات الجائزة، التي تندرج تحت محاور التعليم، والتقانة (التكنولوجيا)، والإعلام والتواصل، والسياسة اللغوية والتخطيط والتعريب، والثقافة والفكر ومجتمع المعرفة. وتبرز هذه الأرقام والفعاليات كافة، رؤية المكتبة في دعم النهوض باللغة العربية ونشرها واستخدامها في الحياة العامة، وتسهيل تعلمها وتعليمها، إضافة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية وتشجيع العاملين على نهضتها.

مركز الترميم

وفي إطار حرصها على الحفاظ على المخطوطات العربية وضمان وصولها للأجيال القادمة، أسست مكتبة محمد بن راشد برعاية من «اتصالات e&»، مركزاً متكاملاً، لتقديم خدمات الترميم والمعالجة الفنيّة لمختلف أنواع المقتنيات النادرة من كتب ومخطوطات بمختلف اللغات ومن بينها اللغة العربية.