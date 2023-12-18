«ملف مصوّر».. حيث تتنافس النخبة

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يشهد محور ملف مصوّر «قصةٌ تُروى» كل عام، منافسة حادة شرسة بين عدد من أبرز المواهب العالمية، ذلك أن هذا المحور ذو طبيعةٍ خاصة يمتلك بعضهم مهاراتها، بينما ينفر منه نسبة كبيرة من المصورين لصعوبته ولدقة معايير التميز فيه.. فرواية القصص عبر 5 إلى 10 صور مهارة خاصة تتطلّب عقليات متفوقة في المُخيّلة والتنفيذ، وفي النهاية فالمستفيد والمستمتع هو الجمهور بالطبع.

المصوّر الأسترالي «سكوت بورتيلي»، ظَفرَ بالمركز الأول بملف ساحر عن القارة المتجمدة الجنوبية «أنتاركتيكا» التي تتمتع بأكثر أنواع الحياة البرية تنوّعاً في الكوكب والتي تزدهر في هذه الظروف المتجمدة، وتُعد هذه القارة بيئة هشة للغاية حيث تضم عدداً من أكثر الكائنات تنوّعاً في هذا الكوكب.

المصور التركي «عارف هودافردي يامان» جاء ثانياً بملف عن آثار زلزال هاتاي، الذي كان واحداً من أكبر الزلازل التي تم تسجيلها على الإطلاق في تركيا. المركز الثالث كان من نصيب الأمريكي «برنت ستيرتون» بملف عن الأفيال الآسيوية يتناول بعض التحديات التي تواجههم للتعايش بنجاح مع البشر والحفاظ على السلالة.

المركز الرابع كان من نصيب المصور الإسباني «أنطونيو أراغون رينونسيو»، بملف بعنوان «أريد أن أكون ميسي»، يتناول مركزاً للأطفال من ذوي الهمم في توغو، يوفر رعاية متخصّصة وفرصة لتحسين نوع الحياة والشعور بالأمان، وغالباً ما يتعرض هؤلاء الأطفال للإيذاء والإهمال، ويعيشون ويتنفسون كرة القدم التي تجلب لهم السلام والحرية.

المصوّر الهولندي «جاسبر دوست»، جاء خامساً بملف عنوانه «تعرّف إلى بوب» يتناول قصة حب لطيفة عن الرحمة والتعاطف لطائر الفلامينجو، فبعدما اصطدم «بوب» بنافذة الفندق، تحدّى محنته إلى أن أصبح مصدراً للفرح والإلهام.

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