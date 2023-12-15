16 رواية في القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية عن الروايات المرشّحة للقائمة الطويلة بدورتها لعام 2024، والتي تبلغ قيمة جائزتها 50 ألف دولار، حيث تتضمن القائمة 16 رواية.

ترشحت للجائزة في هذه الدورة 133 رواية، صدرت في الفترة بين يوليو 2022 ويونيو الماضي، وجرى اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم مكوّنة من خمسة أعضاء، برئاسة الكاتب السوري نبيل سليمان، وعضوية كل من فرانتيشيك أوندراش أكاديمي من الجمهورية التشيكية، وحمور زيادة كاتب وصحافي سوداني، ومحمد شعير ناقد وصحافي مصري، وسونيا نمر كاتبة وباحثة وأكاديمية فلسطينية.

شهدت الدورة الحالية من الجائزة، ترشيح كتّاب إلى القائمة الطويلة، وصلوا إلى المراحل الأخيرة للجائزة سابقاً، وهم: رجاء عالم، التي فازت بالجائزة مناصفة في عام 2011، ومحمد عبدالنبي (القائمة الطويلة 2013 والقائمة القصيرة 2016)، ورشيد الضعيف (القائمة الطويلة عام 2012)، وأمين الزاوي (القائمة الطويلة في 2013 و2018)، والذي كان عضواً في لجنة التحكيم في عام 2020.

روايات

ووصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية في 2024، وفقاً للترتيب الأبجدي لأسماء الكتّاب: «خاتم سليمى» لريما بالي- من سوريا، دار تنمية للنشر والتوزيع، «فومبي» لبدرية البدري، من عُمان- دار الساقي، «عين الحدأة» لصالح الحمد - من السعودية - دار رشم، «قناع بلون السماء» لباسم خندقجي من فلسطين - دار الآداب، «قارئة نهج الدباغين» لسفيان رجب من تونس - منشورات ميسكلياني، «الأصنام» لأمين الزاوي من الجزائر- دار داليمان الجزائر، «سمعت كل شيء» لسارة الصرّاف من العراق - دار الحكمة، «الوجه الآخر للظل» لرشيد الضعيف من لبنان - دار الساقي لبنان، «باهبل: مكة Multiverse 2009 - 1945» لرجاء عالم من السعودية- دار التنوير لبنان، «كل يوم تقريباً» لمحمد عبدالنبي من مصر- مركز المحروسة، «دائرة التوابل» لصالحة عبيد من الإمارات- منشورات المتوسط، «سماء القدس السابعة» لأسامة العيسة من فلسطين- منشورات المتوسط، «أخفي الهوى» لدرة الفازع من تونس- دار سندباد للنشر، «مقامرة على شرف الليدي ميتسي» لأحمد المرسي من مصر- دار دون، «عاصفة على الجزر» لأحمد منور من الجزائز- دار التنوير، «الفسيفسائي» لعيسى ناصري من المغرب-منشورات ميسكلياني.

وقال نبيل سليمان : «ترسم القائمة الطويلة لهذه الدورة، لوحات سردية متنوعة وغنية، فهي تنتسب إلى عدد أكبر من المجتمعات والبيئات والأجيال. كما أن هذه القائمة قدمت شخصيات روائية جديدة، وقضايا شائكة، منها الجديد ومنها القديم، منها ما يتعلق بالفنون أو المرأة أو التفاعل الحضاري، وهذا كله يفتح آفاقاً جديدة، سواء على مستوى الحفر الروائي في التاريخ، واكتشاف مخبوءاته، واشتباك عشرات القرون الماضية بالحاضر المأزوم والمعقد.... ومن روايات القائمة الطويلة لهذه الدورة، ما قدم أحداثاً وشخصيات وتفاعلات تتعلق بوعي الذات الفردية والقومية، ووعي الآخر والعالم، وكذلك بإشكاليات الجسد والمكابدات الروحية، وكل ما يضاعف معاناة المرأة بخاصة، والمجتمع بعامة. لقد جاء كل ذلك في تخييل متدفق، وفي أساليب سردية بديعة...».

من جانبه، قال ياسر سليمان رئيس مجلس أمناء الجائزة: «تمتاز روايات القائمة الطويلة لهذه الدورة بتنوّع مواضيعها، وانغماس بعضها في سياقاتها المحليّة، وكأنّها تؤرّخ لها من منظور مغاير، لا يلتزم بالخرائط الفكرية المكرّسة في الساحة الثقافية العربية، سواء كان السياق تونسياً أو عراقياً أو فلسطينياً أو جزائرياً أو سورياً، أو غير ذلك. وتحاول بعض الروايات الولوج إلى عالم الأسطورة، وكأنها تلوذ بالبعيد الغائص في أعماق التاريخ، لتقترب من الواقع المُعاش...».