مركز أبوظبي للغة العربية يعلن نتائج «أضواء حقوق النشر»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن نتائج برنامج «أضواء على حقوق النشر» 2023، الذي يسعى إلى الارتقاء بالمحتوى العربي المتاح على الوسائط كافة. ويمنح البرنامج الناشرين المشاركين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023 الذين يرغبون في شراء حقوق الترجمة أو تحويل الكتب إلى صيغ إلكترونية وصوتية، دعماً لجهود ترجمة المحتوى من اللغة العربية وإليها، وتحويل الكتاب الورقي إلى رقمي.

بلغ العدد الإجمالي للطلبات التي تسلّمها المركز 1021 طلباً في دورة العام الجاري، منها 575 طلباً لتحويل كتب ورقية إلى كتب إلكترونيه وصوتية، إلى جانب 446 طلباً لمنح الترجمة، فيما بلغ عدد دور النشر المتقدمة للمنحة 191 داراً.

وبلغ عدد العناوين الحاصلة على المنحة 289 عنواناً، شملت 101 عنوان عن فئة الترجمة، و120 عنواناً عن فئة الكتاب الإلكتروني و68 عنواناً عن فئة الكتاب الصوتي، وجاءت العناوين من 51 دار نشر حصلت على المنحة.

وقال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: إن برنامج «أضواء على حقوق النشر» يسهم بشكل كبير في إثراء المحتوى الرقمي باللغة العربية بمختارات مؤلفة أو مترجمة عن لغات أخرى في تخصصات فكرية وأدبية وعلمية كثيرة، ما ينعكس إيجاباً على حالة المحتوى الرقمي العربي فيضفي عليه قدراً من الانضباط والدقة والغنى المعرفي مقدماً حلولاً لبعض ما وصفه المختصون من تحديات تواجه هذا المحتوى.