مجلس شباب اللغة العربية يناقش سبل الحفاظ على الإرث اللغوي للعربية

المصدر: الظفرة - البيان

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شارك مجلس شباب اللغة العربية في مهرجان الظفرة للكتاب 2023، في جلسة حوارية، عرّفت زوار المعرض بفكرة مجلس شباب اللغة العربية ورسالته وأهدافه، وناقش فيها المتحدّثون طرق الحفاظ على الإرث اللغويّ للعربيّة ودور الشباب في ذلك.



وشارك في الجلسة ثلاثة أعضاء من دولتين، وهما الإمارات وسوريا، ناقشوا خلالها عدة محاور عن حضور اللغة العربيّة بين الشباب العربي اليوم؛ إذ تحدثت جواهر العامري عن علاقة الشباب العربي بلغتهم قي ضوء انفتاحهم اليوم على الثقافات الأخرى، وعن أهمية إحياء هذه العلاقة بطرق مبتكرة وفعّالة.



أمّا عن حضور اللغة العربيّة في المحتوى الرقمي، فتحدّث أحمد رشدان عن التحديات والإمكانيات التي يجدها صانعو المحتوى باللغة العربيّة؛ وعن ارتباط الهوية البصريّة للغة بالفنّ، خاصة من خلال الخط العربي.

أهمية

كما تحدّث عامر محمد عن أهمية حضور اللغة العربيّة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعن قصة برنامجه «بالفصحى»، وأسباب تأسيسه لمشروع «هوية»؛ وقدّم أمثلة عن نجاح صانعي محتوى.

وتأتي مشاركة مجلس شباب اللغة العربية في مهرجان الظفرة للكتاب، بعد مشاركته في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة، ومهرجان العين للكتاب، ومؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ COP28، كما سيشارك بفعاليّة اليوم العالمي للغة العربيّة في مركز الشباب العربي أبوظبي.



ويشكل المجلس تتويجاً للشراكة بين مركز أبوظبي للغة العربية ومركز الشباب العربي، بالتعاون مع مبادرة «بالعربي» لمؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، ومركز «زاي» لبحوث اللغة العربية في جامعة زايد، والهادفة إلى تمكين وإشراك الشباب في جهود تعزيز ارتباطهم باللغة والهوية واستخدامها في مجالات الحياة المختلفة.



ويعمل أعضاء المجلس حالياً على عدة مشاريع ضمن مجالات متنوعة من المعاجم اللغوية والذكاء الاصطناعي، والإعلام والمنصات الرقمية، إلى تعليم اللغة العربيّة والفنون والتراث.