العدسات السعودية والكويتية والعُمانية.. إبداع «ملوّن» متألق

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المحور العام، بشقّيه الملوَّن والأبيض والأسود، هو محورٌ دائم الحضور، وقد كان من أكثر الفئات استقبالاً للمشاركات، ضمن محاور الدورة الثانية عشرة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي. المصورون من مختلف دول العالم، يفضّلون هذا المحور لتقديم أعمالهم ذات الإبداع الحرّ.

في المحور «العام – الملوّن»، فاز بالمركز الأول «ألكسندر شيهونين» من روسيا الاتحادية، بصورةٍ لكاسحة الجليد أثناء عملها في تمهيد الطريق أمام السفن الأخرى، بالقرب من القناة الرئيسة لسد «سانت بطرسبرغ». تلاه ثانياً المصوّر الكويتي «بدر علي حسين»، بصورةٍ ليليةٍ ذاتُ إضاءةٍ ساحرة لثعلبٍ يجوب الصحراء تحت جُنح الظلام. المصوّر الهندي «هيرميس فالياندييل» جاء ثالثاً، بصورةٍ لطائر الهدهد وبفمه وجبته «الدودة»، بينما يضيء شروق الشمس السماء، حيث تتفتح الأجنحة في حركةٍ سلسةٍ عالقةٍ بين الضوء والظلام.

أما المحور «العام – الأبيض والأسود»، فقد انتزع صدارته المصوّر «رافي كانت كورما» من الهند، بصورةٍ من نهر «يامونا» في دلهي، الهند، حيث تحوم طيور النورس بسعادةٍ حول القارب لالتقاط الحبوب. المصوّر السعودي «طالب عبد الله المري» حلَّ ثانياً، بصورةٍ من قلب محمية «ماساي مارا» في كينيا، فبينما ترسم الشمس السماء بألوانٍ ذهبية، تتجسّد تلك اللحظة المدهشة. تظهر الزرافة وكأنها قادمةً من ضوء الشمس، وتعكسُ صورتها الظلّية الجميلة أناقة الحياة البرية. المصوّر «سالم سلطان الحجري» من سلطنة عُمان، حجز المركز الثالث، بعملٍ ملحميّ ذي زاويةٍ فريدة، لانطلاقةٍ مُثيرة للإبل في بداية أحد سباقات الإبل التقليدية في سلطنة عُمان.

فلاش

السعودية والكويت وسلطنة عُمان، مراكز ثقلٍ للإبداع الفوتوغرافي المتلاعبِ بالألوان

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

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