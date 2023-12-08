برامج فكرية وأدبية ثرية في مكتبة محمد بن راشد خلال ديسمبر

المصدر: دبي ـ البيان

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تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر ديسمبر الجاري، سلسلة متنوعة من الفعاليات التثقيفية والأدبية المميزة والمجانية، والتي تناسب جميع الفئات العمرية من أفراد المجتمع. وتبدأ الفعاليات بتنظيم جلسة حوارية بعنوان «أثر الجغرافيا على الشعر النبطي الإماراتي» بمشاركة الباحث والشاعر فهد المعمري، لمناقشة وتقديم رؤيته وأفكاره حول تأثير الجغرافيا على الشعر النبطي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واحتفاءً باليوم العالمي للغة العربية، تستضيف المكتبة المغني والمُلحن التونسي لطفي بوشناق في أمسية فنية وثقافية أدبية.

وتنظم مكتبة محمد بن راشد معرضاً مؤقتاً في الطابق الأرضي، الخور غاليري، بعنوان «أفق الاستدامة.. عالم من المعرفة الخضراء»، والذي يستعرض 500 كتاب. وبالتعاون مع «إنيبل»، تنظم المكتبة ورشة عمل مميزة لتعليم الزراعة وتنسيق النباتات.

كما سيشهد ديسمبر الجاري تنظيم جلسة حوارية نقدية بعنوان «مدارس السرد في الرواية الإماراتية» بمشاركة الدكتور سلطان العميمي والدكتورة بديعة الهاشمي، والتي تديرها الكاتبة والناشرة الإماراتية عائشة سلطان.