محمد الرميحي يحاضر في «العويس الثقافية» الاثنين المقبل

المصدر: دبي – البيان

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تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، يوم الاثنين المقبل، محاضرة فكرية بعنوان «أزمة الفكر العربي الحديث وانعكاسها على التنمية» للدكتور محمد الرميحي.

وذلك في تمام الساعة السابعة بقاعة المحاضرات بمؤسسة العويس الثقافية، يليها حفل توقيع كتاب «مجلس التعاون الخليجي ـ يا منزلاً لعب الزمان بأهله» الصادر حديثاً عن المؤسسة ضمن سلسلة (الفائزون).

وكان المفكر الكويتي د. محمد الرميحي قد فاز بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية الدورة الرابعة (1994 ـ 1995).

حيث أغنى المكتبة العربية بمجموعة متميزة من الكتابات النقدية والأصيلة والمتنوعة، وتعتبر دراساته عن منطقة الخليج العربي رائدة، وقد تحولت إلى مراجع أساسية لكل الباحثين، وما زال الدكتور الرميحي يرفد المكتبة العربية بإنتاجه الفكري المتجدد، ويناقش القضايا المعاصرة بعقل مستنير، ويرفد المشروع النهضوي العربي بكل جديد في مجال الفكر والأدب والعلم والثقافة.

وفي كتابه الجديد «مجلس التعاون الخليجي ـ يا منزلاً لعب الزمان بأهله» يحلل عبر 11 مادة فكرية واقع «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» من موقعه كمفكر وباحث ومهتم، حيث واكب قيام المجلس منذ العام 1981 وكتب عنه شارحاً أهدافه بخبرة العارف الحصيف. ويطل من خلال الكتاب على واقع المجلس إطلالة فاحصة، إطلالة الغيور على مصالح أمته والعارف بالأخطار التي تحدق بهذه المنطقة.

وكانت دراسات الكتاب قد نشرت في مجلة «آراء حول الخليج» بين عامي 2015 و2020 والصادرة عن مركز الخليج للأبحاث.. ونظراً لأهميتها تضع مؤسسة العويس بين يدي القارئ هذه الباقة الفكرية التي تشكل مدخلاً مهماً لقراءة المنطقة بشكل موضوعي في ضوء المتغيرات والمعطيات الجديدة التي طرأت عليها لعل القارئ يجد فيها بعض الأجوبة عن كثير من الأسئلة التي تشغل مخيلته.