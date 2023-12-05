وجهات دبي الإبداعية .. فضاءات ثقافية ملهمة عالمياً

المصدر: دبي – نهى حوّا

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تعد وجهات دبي الإبداعية، فضاءً رحباً للأعمال المتفردة للمبدعين من كافة أرجاء المعمورة، كما أنها تعزز مقومات الاقتصاد الإبداعي والصناعات الثقافية محلياً وعالمياً، ومن بينها وجهة «السركال أفينيو» في منطقة القوز، التي غدت المساحة الأكثر ازدهاراً في فضاء الفنون والثقافة في دبي، إذ باتت معارضه الفنية ومساحاته الإبداعية، محط اهتمام وسائل الإعلام الأجنبية، نظراً لما تحويه من إنتاجات هي الأحدث في مجال الفن والتصميم المعاصر، وما يضمه هذا المركز الإبداعي من نسيج متعدد الأوجه للتعبير الفني والاستكشاف.

صحيفة «ذا هندو»، أطلت أخيراً على الموقع تحت عنوان «السركال أفينيو: التنقل في حي الفن والتصميم المعاصر لدبي»، ودعت المهتمين باستكشاف مشهد الفن والتصميم المعاصر في دبي، إلى زيارة شارع السركال، الذي تحول إلى واحة تجمع الفن الموسيقي والطعام والموضة. وأشارت الصحيفة، إلى أن «السركال أفينيو»، تحول إلى مكان يشبه الأحياء الفنية الأخرى في العالم، وهو الآن المركز الإبداعي الأكثر جاذبية في دبي، مع أكثر من 70 مفهوماً متنوعاً، أبرزها مشروع التحفة المعمارية «كونكريت»، والتي تشكل مساحة متعددة الأغراض لاستضافة عروض الأزياء والمعارض الفنية وعروض الأفلام، وهذا المشروع يضاف إلى معارض لفن الخط، وعدد من المؤسسات الفنية والغاليريهات، كمؤسسة «إشارة للفنون» التي تدعو إلى استكشاف وجهات نظر فنانين من جنوب آسيا، والتي وصفتها الصحيفة بأفضل الأماكن لاكتشاف فنانين من الهند، وبنغلادش، ونيبال، وباكستان، وسريلانكا. كما تشكّل غاليري «أيام»، منصة لأعمال السوريين الفنية، وشركة «فولت أرتس بروجكتس»، التي تعنى بعملية إدخال الفن العالمي المعاصر إلى الشرق الأوسط، ومعرض «غرين آرت»، الذي يوفر نافذة على أعمال الفنانين الإقليميين الناشئين.

عروض آسرة

ولفتت الصحيفة، إلى توفر «سيما للفنون الأدائية» لمحبي الفنون المسرحية، حيث يمكن مشاهدة عروض آسرة لفنانين عالميين ومحليين، كما «سينما عقيل»، التي تعرض أفلاماً نالت استحسان النقاد في أنحاء العالم، حيث يمكن لمحبي الأفلام مشاهدة فيلم، والحصول على بعض طعام الشارع، وتذوق طعم الشاي الأصلي. كما توفر مساحة مجانية للعمل الجماعي، حيث يمكن لقاء المبدعين، وزيارة مطاعم نباتية ومقاهي متنوعة صحية وصديقة للبيئة.

وأكدت الصحيفة، إمكانية رصد الجانب الإبداعي للسركال أفينيو، عبر مناسبات ومعارض في مؤسسة «غلف فوتو بلس»، المصممة لأصحاب المهارات المختلفة في التصوير، وعبر نشاطات صديقة للعائلة، مع ورش عمل للأطفال، لإظهار إبداعاتهم عبر الفن والحرف.

كنوز موضة

ولفتت الصحيفة، إلى أن المنطقة ليست مجرد مركز لعشاق الفن، بل أيضاً ملاذ للمتسوقين الذي يبحثون عن كنوز الموضة والتصميم والجمال الفريدة. كما يمكن لعشاق المجوهرات، التعمق في عالم الحرف اليدوية في استوديو يقدم خدمات مثل النقش والتصميم وقطع الأحجار الكريمة، فضلاً عن توفر متجر مفاهيمي، يدعم الاختيار الصديق للبيئة في المكان، مع متاجر بتصاميم فريدة لعباءات الكيمونو المصنوعة يدوياً.