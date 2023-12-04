ثالث حلقات «شاعر المليون» تنطلق غداً

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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تنطلق مساء غد، ثالث حلقات البث المباشر من برنامج «شاعر المليون» في موسمه الحادي عشر، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي - بمشاركة ستة شعراء، وذلك عبر قناتي أبوظبي وبينونة.

لجنة التحكيم

ويلتقي أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور غسان الحسن والدكتور سلطان العميمي وحمد السعيد، خلال الحلقة الثانية من البرنامج، بالشعراء الستة الذين سيقدمون روائعهم الشعرية خلال الأمسية التي تشهد حضوراً لافتاً من عشاق الشعر النبطي، وهؤلاء الشعراء هم حذيفة الهذالين من دولة فلسطين وسلطان محمد المعمري من سلطنة عمان وعمر اللهيميد من الإمارات، وأيضاً فيصل دخيل الله الكسر العتيبي ومحمد عايض العزيزي المطيري من المملكة العربية السعودية ونواف الجعيب من دولة الكويت.

وكانت الحلقة الماضية من البرنامج أسفرت عن تأهل كل من فهد الدبداب المطيري من دولة الكويت، بنتيجة 48 درجة، وعمر بن هذال من المملكة العربية السعودية، بنتيجة 47 درجة إلى المرحلة المقبلة من المسابقة، بقرار أعضاء لجنة التحكيم، فيما ينتظر بقية شعراء الحلقة، وهم: عبدالله ميران الكوح من بريطانيا، وصلاح بن ضاحي الحربي من المملكة العربية السعودية، ووعد عبدالله طحان من سوريا، وجابر نشيرا المري من قطر، انتهاء فترة تصويت الجمهور من خلال موقع وتطبيق «شاعر المليون» بداية الحلقة الثالثة، حيث سيعلن مقدماً البرنامج عن نتائج التصويت والمتأهل للمرحلة التالية بتصويت الجمهور.

يشار إلى أن الشعراء المتأهلين للمرحلة المقبلة في الحلقتين الماضيتين، هم: فهد الدبداب المطيري من دولة الكويت، وعمر بن هذال وفواز ناوي العنزي من المملكة العربية السعودية، وفهد الشمري من دولة العراق، وفادي زبد العبادي من المملكة الأردنية الهاشمية.