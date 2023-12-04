دبي تجمع أبرز نجوم الغناء في العالم العربي

المصدر: دبي ــ جاسم حمد

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على أرض دبي يجتمع عمالقة الغناء في العالم العربي ليطربوا مسامع الجمهور ويشعلوا حماسهم عبر حفلات فنية مملوءة بالفرح والمتعة والترفيه، تستضيفها الإمارة خلال الفترة المقبلة، ما يزيدها ألقاً وجمالاً، ويثري اقتصادها الإبداعي.

وفي السياق تحيي الفنانتان أحلام وأصالة نصري حفلاً فنياً 15 الشهر الجاري في «كوكا كولا أرينا»، وستقدم الفنانتان باقة من أروع أغانيهما القديمة والحديثة، التي ستسافر بالجمهور في رحلة على جناحي الطرب الأصيل والترفيه اللامحدود.

وسيكون الجمهور على موعد مع أمسية رائعة مليئة بأجمل الألحان والأغنيات العربية مع النجمتين، اللتين تمتلكان مسيرة فنية حافلة بالإبداع والأغاني الناجحة التي أطربت مسامع الجمهور في العالم العربي.

من جهة أخرى، يحيي الفنان كاظم الساهر «قيصر الغناء العربي» حفلين غنائيين 22 و23 الشهر الجاري في دبي أوبرا.

وسيقدّم الساهر باقة من أروع أغنياته التي لطالما ألهبت مشاعر عشاق فنّه وموسيقاه حول العالم، ومنها: «زيديني عشقاً»، و«المستبدة»، و«أحبّيني بلا عقد»، وغيرها الكثير.

ويجتمع جورج وسوف ونجوى كرم وشيرين عبدالوهاب في دبي لإحياء حفل فني ساهر يقام في فيستيفال أرينا في دبي، ليلة رأس السنة. وسيقدم «سلطان الطرب» في الحفل الذي تنظمه «مومنتس إيڤينتس» مجموعة كبيرة من أروع أغانيه القديمة والحديثة، مثل: «طبيب جراح»، و«الهوا سلطان»، و«خسرت كل الناس»، وغيرها من الأغنيات الشهيرة.

أما «شمس الأغنية العربية» نجوى كرم فتطل علينا في أمسية استثنائية وساحرة، ليعيش معها الجمهور أروع اللحظات ولتبحر بهم في أجمل الذكريات، إذ ستقدم مجموعة متنوعة من أغانيها الشهيرة، مثل: «خليني شوفك»، و«هيدا حكي»، و«سحرني»، وغيرها الكثير.

وستقدم الفنانة شيرين عبدالوهاب مجموعة من أغانيها التي لطالما نالت إعجاباً كبيراً من الجماهير، منها: «أوقات يا دنيا»، و«قلب وراح»، و«قربني ليك»، وغيرها من الأغاني.