«المسرح» تستطلع في عددها الجديد مسارات النشاط الإبداعي

المصدر: الشارقة – البيان

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احتوى العدد (51) من مجلة المسرح الشهرية التي تصدرها دائرة الثقافة في الشارقة، مقالات وتقارير وحوارات ومتابعات متنوعة حول النشاط المسرحي، محلياً وعربياً ودولياً.

واستطلعت المجلة، عدداً من الفنانين حول مسار وأثر مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، بمناسبة دورته السابعة التي تنظم في الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وفي «قراءات» نشرت المجلة، مراجعات عدة حول عروض مسرحية شهدتها العواصم العربية أخيراً، إذ كتب عبدالكريم قادري حول قوة المضمون وجماليات الأداء التمثيلي في عرض «جنون التمثيل» للمخرج الجزائري علي جبارة، وناقش سامر محمد إسماعيل، صيغة الإعداد والمقاربة الإخراجية في قراءته لعرض «عائلتي» للمخرج السوري مجد فضة، وتطرق رضا عطية إلى البعد الشعري والكثافة الدلالية في العرض المونودرامي «فنتولين العودة» للمخرجة الفلسطينية إيمان عون.

وكتبت ميسون علي، عن مفهوم مسرحة السرد، وجماليات الفضاء في «من أجل الجنة، إيكاروس» للمخرج المصري أحمد الألفي، وتناول إبراهيم الحسيني العلاقة بين النص والإخراج قارئاً عرض «بنك القلق» للمخرجة دينا أمين.

وفي «حوار» نشرت المجلة مقابلة أجراها عبدالكريم الحجراوي مع الباحث والكاتب المسرحي المصري، أحمد شمس الدين الحجاجي، تحدث فيها عن بداياته، وأنشطته الأكاديمية في التاريخ المسرحي وتحقيق وتقديم السير والحكايات الشعبية، ودور النقد والنقاد في تعميق الصلة بين «أبو الفنون» والجمهور في البلاد العربية.

وفي «صروح» كتب سوالمي حبيب، عن جماليات العمارة الأندلسية في مسرح قصر الثقافة بمدينة تلمسان الجزائرية، فيما حكى أنور محمد، رحلته إلى مهرجان الجزائر للمسرح المحترف قبل عشر سنوات في باب «أسفار».

حصيلة

وخصصت المجلة باب «أفق» لحصيلة الأنشطة المسرحية خلال العام 2023 في الشارقة، والقاهرة، وتونس، والجزائر، وبيروت، ودمشق، والرياض، وبغداد.

وتضمن «متابعات»، حوارات مع الممثلة الإماراتية، بدور الساعي، والكاتبة السورية، خلود المصفي، والمخرجين التونسيين أنور الشعافي، وغازي الزغباني.