جوائز التنوع.. استحواذ خليجي فاجأ الجميع

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«التنوع» المحور الرئيس للدورة الثانية عشرة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وقد استقبل آلاف المشاركات التي عكست فهم وتجارب وعقليات المشاركين ورؤيتهم الفوتوغرافية لمفهوم التنوع.

الأمر الذي فاجأ الحضور ووسائل الإعلام والمراقبين والمهتمين، هو الاستحواذ الخليجي الكبير على قائمة الفائزين بهذا المحور، 4 فائزين خليجيين ضمن 5 مراكز في هذا المحور. الأمر الذي يبرهن على قفزة نوعية شاملة للمصور الخليجي.

المركز الأول في هذا المحور كان من نصيب المصور الهنغاري «إيمري بوتيو»، عن ذبابة مايو الدانوب، وهي من الحشرات المذهلة التي تؤدي رقصات معقدة خلال موسم التزاوج. أما المركز الثاني فكان للمصور العماني «محمد البحر رواس» بصورة جوية تبين آثار نشوب حريق بحقل جبلي وتم إخماده من قبل السكان المحليين، حيث توضح الصورة آثار المنطقة المحروقة والسليمة. وجاء في المركز الثالث، المصور الإماراتي عبدالله البقيش بصورة خلابة تحتفي بالتنوع المدهش للكتب، وهي تزين غرف مكتبة محمد بن راشد في دبي.

المصور الكويتي محمد يوسف الكندري حجز المركز الرابع بعمل فني مميز تم التقاطه مع غروب الشمس تحت الأفق في حديقة ماساي مارا الوطنية في كينيا. أما المصور الكويتي محمد القطان فأتى خامساً بلوحة فنية بديعة ترسم عبور أسراب طيور الفلامنغو على دولة الكويت، حيث تستقر في منطقة «الجديليات» مكان هجرة الطيور، وفي فترة المساء تتحرك بشكل مجاميع للمبيت.

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الإبداع الفوتوغرافي الخليجي.. قوة ضاربة قادرة على تغيير المعادلات

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

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