فنون دبي .. إبداعات بوصلتها الجمال تنبض بقيم الإنسانية 

المصدر: دبي - جاسم حمد

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توليفة حكايات جمالية نبضها خير الإنسانية وقيمها، تنسجها ألوان الفنون الإبداعية في دبي، والتي غدت من أهم محركات الاقتصاد الإبداعي فيها، ومحركاً جوهرياً لتقدم هذا القطاع الواعد في المستقبل وذلك وفق توجه ومسار عنوانه ترسيخ التنمية المستدامة، ولا سيما منها الفنون التشكيلية، التي ترفل بالجمال وتنبض بالإبداع، وتسهم في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعلى رأسها تعزيز إمارة دبي كوجهة مفضلة للمبدعين من كل أنحاء العالم، وعاصمة للاقتصاد الإبداعي بحلول عام 2026.

وبمسيرة مظفرة وبأفكار مرموقة ومبهرة استطاعت دبي أن تبسط أجنحة الإبداع في مختلف مناطقها، حيث أطلقت العنان للكثير من الفعاليات والأنشطة، والمشاريع الفنية، والمبادرات التفاعلية، والمعارض التشكيلية والجلسات النقاشية، التي تعد بشائر خير لمستقبل إبداعي مزدهر، وذلك لنشر ثقافة الفن التشكيلي داخل المجتمع وتمكين الجمهور من اقتناء لوحات مميزة لفنانين مرموقين بأسعار مناسبة، ليكون الفن في متناول الجميع، ما يسهم في تنمية الذائقة الفنية، وبناء شراكة مجتمعية إنسانية تسهم في نمو وازدهار الإمارة.

تطور ونماء

وتحفز مبادرات دبي الفنانين التشكيليين على الانخراط في قطاع الاقتصاد الإبداعي، الذي يكفل نتائج تطور ونماء وارتقاء، لصالح المجتمع والمبدعين، ويقود المدينة للتربع على عرش المدن العالمية في المجال الإبداعي، وتقدم دبي كافة الدعم للمواهب الواعدة، التي تتناغم مع المناخ الإبداعي الذي تحرص الإمارة دوماً على إيجاده، ما يزيد من نتاجاتهم، ويرسم لهم مستقبلاً أكثر إشراقاً وازدهاراً يمكنهم من معانقة النجوم، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

«البيان» تستكشف أهمية الفنون التشكيلية، ومواكبتها للتطورات العصرية، ومتطلباتها المستقبلية لتسهم بشكل أكبر في رفد الاقتصاد الإبداعي لإمارة دبي.

جهود مثمرة

وقالت الفنانة الدكتورة نجاة مكي: إن الفن التشكیلي من أهم الفنون تفاعلاً مع المجتمع والتصاقاً بحیاة الناس لأنه یدخل في كل مناحي الحیاة الخاصة بكل فرد، وقد حققت الجھود المثمرة لحكومة دبي إنجازات مهمة في رحلة التنمیة المستدامة التي بدأت من خلالها الكثیر من المؤسسات تتجه نحو الاھتمام والاستثمار في المجال الإبداعي لمنتجات البیئة المحلیة وتطویرھا كي تخدم الاقتصاد المحلي.

وأكدت مكي أن الرؤى تعددت حول كیفیة تطویر المنتجات والصناعات الإبداعیة من خلال منظومة من البحوث والمبادرات من منطلق أھمیة الاقتصاد الابداعي كأحد السبل لتحقیق میزة تنافسیة عالمیة وقد شھد العالم أجمع ما تحقق من إنجاز ثقافي واقتصادي للإمارات في «إكسبو 2020 دبي»، الذي یعكس الإرادة التي انتھجتھا الدولة وعبرت من خلاله عن إیمانها العميق بدور الثقافة والإبداع في دعم التنمیة الاجتماعیة والاقتصادية.

تنمية

وعن متطلبات الفن التشكیلي ورواده لیكون مساھماً بشكل أكبر في اقتصاد دبي الإبداعي أضافت مكي: لا بد من تضافر الجھود في جمیع القطاعات المجتمعیة في الدولة للاهتمام أكثر بعالم الفن بدءاً من المناھج الدراسیة لما لها من أھمیة كبرى في تحفیز ورعایة المواھب الشابة بالإضافة إلى الاعتراف بالفن كأساس التخطیط المنھجي لتحفيز الطبقة المبدعة على تحويل مواهبها إلى حقيقة على أرض الواقع.

وحسب رأي مكي الإبداع لا یقتصر على الفنانین والعلماء والحرفیین والعمال فحسب بل یجب أن یشارك جميع أفراد المجتمع فيه، وأن یتاح لھم تطویر نشاطھم الإبداعي الحر وتنميته، مشيرة إلى ضرورة الاھتمام بالفن وأهله وبالإبداع ورواده باعتبارھم القوة المحركة للاقتصاد.

فعاليات متنوعة

«الفعاليات التي تحتضنها دبي على مدار العام بشائر خير للمستقبل الإبداعي»، بهذه الكلمات بدأ خليل عبدالواحد مدير إدارة الفنون التشكيلية بهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة». وتابع: فعاليات كثيرة ومتنوعة تقيمها دبي على مدار العام في مجال الفن التشكيلي، لتحفيز الفنانين على الاستمرار في مسيرة عطائهم، ومن أبرزها معرض «آرت دبي»، حيث يشارك في هذا الحدث مبدعون من مختلف ثقافات العالم ينثرون سحر أعمالهم أمام الجمهور، وفي مثل هذه المناسبات نرى المهتمين والمقتنيين ومديري المتاحف من مختلف أرجاء العالم، وهذا بالطبع يعزز الاقتصاد الإبداعي والسياحة الثقافية ويحرك سوق الفن وهذا بالطبع له أثر اقتصادي مهم على الإمارة.

وأكد عبدالواحد أن الاهتمام الكبير بالاقتصاد الإبداعي في دبي سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات والهيئات المعنية عبر المبادرات النوعية هو في حد ذاته محرك قوي ومحفز مهم على التطور الدائم وزيادة نسبة نموه، علاوة على الأحداث المهمة ومنها سكة للفنون وموسم دبي الفني وكل ذلك يشكل خير دليل على أن الاقتصاد الإبداعي في تحسن وتطور مستمرين.

وتابع: لا شك أن تطور المجال العمراني في دبي أثر إيجاباً على تطور المشهد الإبداعي للإمارة والإبداع ومعالم دبي البارزة ومنها متحف المستقبل أجمل مبنى في العالم وبرج خليفة أعلى مبنى في العالم فلو نظرنا إلى جمال تصميمه نجد فيه إبداعاً كبيراً يؤثر على كل من يشاهده.

شركات عالمية

وأشار عبدالواحد إلى أن أسبوع دبي للتصميم والفعاليات والأنشطة التي ترافقه كلها مرتبطة بالمجال الاقتصادي، حيث تخلق سوقاً لهذا المجال من خلال وجود شركات وجامعات عالمية ضخمة تشارك في الحدث.

ونوه عبدالواحد بأن التطورات التي نلاحظها في المجال الإبداعي لإمارة دبي ومنها منصة «فاوندري»، ومنطقة القوز الإبداعية، تقدم الدعم اللازم للموهوبين وللمستثمرين.

تجدر الإشارة، إلى أن منظمة اليونسكو بالتعاون مع وكالة إي واي، قد أصدرت تقريراً يشير إلى أن إيرادات الاقتصاد الإبداعي على مستوى العالم وصلت قبل الجائحة إلى 2,250 مليار دولار، أي ما يعادل 3 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ووصل إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع إلى 29.5 مليون وظيفة عالمياً.