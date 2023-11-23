دبي تكرم نجوماً من العالم في مهرجان ضيافة بدورة مهداة إلى فاتن حمامة

المصدر: دبي – البيان

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شهدت مدينة دبي ليلة أول من أمس، استضافة الدورة السابعة من مهرجان «ضيافة» التكريمي الذي يلقي الضوء على شخصيات مميزة ومبدعة من عالم الفن والتمثيل والغناء ومؤثرين في عالم الموضة من كافة المجالات وحول العالم، ليتم تكريمهم في المدينة المتألقة والرائدة دبي، وذلك بالتعاون مع دبي فيستفال باي، 7 برودكشن، وشوبا العقارية، فندق أتلانتس ذا بالم، فندق بلازو فيرساتشي ودبي العطاء لجمع التبرعات والمساهمات الخيرية وإيصال رسائل السلام لأطفال غزة. كما تم إهداء الدورة السابعة من المهرجان إلى الفنانة الراحلة فاتن حمامة أيقونة زمن الفن الجميل.

افتتحت الحفل المغنية اللبنانية كارول سماحة المهرجان الذي صدح صوتها بالحب والأمل، حيث قدَمت باقة من أشهر أغانيها. واستكملت الإعلامية وصانعة المحتوى نهى نبيل مع زميلها نجم الإذاعة «ودبي بلينغ» كريس فيد مهرجان ضيافة، حيث حصدت الإعلامية المصرية أسماء إبراهيم جائزةin journalism Falcon of the year والفنان العراقي محمود التركي جائزة أفضل أغنية «عاشق مجنون» والمغنية اللبنانية كارول سماحة، والمؤلف والممثل والمخرج جورج خباز.

ضيوف

استضاف المهرجان مكرمين من 18 دولة حول العالم، وتم تكريم نخبة من الممثلين والمغنين والشخصيات البارزة في عالم الفن، حيث تم اختيارهم بناءً على إسهاماتهم المميزة والإنجازات البارزة في مجالاتهم خلال هذا العام منهم الممثل التركي بوراك دينيز، والممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، والممثلة اللبنانية باميلا الكيك، والممثلة المصرية نادية الجندي، والممثلة المصرية منى زكي، والممثلة الكويتية هدى حسين، والممثل المصري أمير كرارة، والفنانة الإماراتية التشكيلية فاطمة لوتاه، وعارضة الأزياء والممثلة الأمريكية نرجس فخري، والرابر والمغني الجزائري سولكينع، والممثلة والراقصة الهندية أديتي راو حيدري، والمخرجة السينمائية الإمارتية نايلة الخاجة، والممثلة وعارضة الأزياء الهندية جاكلين فيرنانديز، والمغني المغربي سعد لمجرد، والممثلة السعودية إلهام علي.

تم نقل المهرجان مباشرةً على 10 محطات تلفزيونية ومنصات البث في كل أنحاء العالم العربي، بالإضافة إلى موقع التواصل الاجتماعي «إكس».