30 فناناً يشاركون في معرض «تعايش»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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افتتحت جامعة الشارقة المعرض الفني «تعايش» بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش، وجمعية الإمارات للفنون التشكيلية، الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بالجامعة من خلال المرسم الجامعي، ويمتد حتى يوم غد الخميس بمقر كلية الفنون الجميلة والتصميم بالجامعة.

افتتح المعرض د. عيد كنعان، عميد شؤون الطلاب، وراشد إبراهيم النعيمي، مستشار التخطيط الاستراتيجي في مكتب معالي وزير التسامح والتعايش. ود. نادية مهدي الحسني، عميدة كلية الفنون الجميلة والتصميم.

رؤية

ويشارك في المعرض 30 فناناً يمثلون 30 دولة من دول العالم المختلفة، حيث يعرض كل فنان عملاً فنياً مميزاً يعبر عن ثقافة بلده ورؤيته نحو التسامح، وتعكس الأعمال الفنية المقدمة إبداعات المشاركين تجاه قيم التسامح والسلم العالمي من أرض السلام أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنوعت الأعمال المعروضة من حيث الأسلوب الفني فشملت مدارس فنية مختلفة مثل الانطباعية والواقعية والتأثرية والحداثة من خلال خامات فنية متنوعة منها الألوان الزيتية والأكريليك والمائية والـ«ميكسميديا»، حيث عبر كل فنان في عمله الفني عن مورثه الثقافي لبلده فعكست الأعمال الفنية نواحي حضارية وثقافية مختلفة.