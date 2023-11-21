تكريم جمعة الماجد في «مؤتمر المخطوطات» بتونس

المصدر: دبي ـ البيان

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ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لمخطوطات القرن السابع الهجري الذي أُقيم هذا العام في جامعة الزيتونة في الجمهورية التونسية، خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر الجاري، قامت دار مخطوطات وقف السلطان أحمد في إسطنبول الجهة المنظمة للمؤتمر بالتعاون مع كلية الدعوة في ليبيا، وجمعية الراسخون في العلم في الكويت، وجامعة الزيتونة التونسية، بتكريم معالي جمعة الماجد، رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي. وقد تسلم التكريم نيابة عن معالي جمعة الماجد، الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز.

يأتي هذا التكريم تقديراً للدور الريادي الذي قام به جمعة الماجد في حفظ التراث العالمي، من خلال تأسيسه لمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي الذي عمل على إنقاذ وترميم ورقمنة المخطوطات والكتب في مكتبات متنوعة حول العالم، كما أسهم في تأسيس مختبرات لترميم وتصوير الكتب والمخطوطات في دول عدة.

حضر مراسم التكريم كل من: الدكتور عبد اللطيف البوعزيزي، رئيس جامعة الزيتونة في تونس، والدكتور إسماعيل حقي تومان، رئيس وقف السلطان أحمد في إسطنبول، وغيرهم من الشخصيات.

وشكر جمعة الماجد في كلمة عبر فيديو مسجل دار مخطوطات وقف السلطان أحمد في إسطنبول والجهات المشاركة في التكريم، وقال: أشكركم على تكريمكم لي في هذا المحفل العلمي المهم، وعلى اهتمامكم بإحياء تراث أمتنا العظيم. وما قمنا به من حفظ للتراث على مدى ربع قرن لم يكن ترفاً، بل كان نابعاً من باب المسؤولية التي شعرنا بها. وقد كان لهذا العمل الأثر في حفظ التراث في أماكن متعددة في العالم.