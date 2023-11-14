«العويس الثقافية» تصدر طبعة جديدة لأول قصة مصورة إماراتية

المصدر: دبي - البيان

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صدر حديثاً عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، كتاب جديد بعنوان (الفأر المخترع) وهو أول قصة مصورة في الإمارات كتبت في سنة 1969.

والقصة المصورة من تأليف ورسم الكاتب الإماراتي عبدالعزيز خليل المطوع الذي ولد في سنة 1954 ويعد رائداً من رواد القصة القصيرة والإعلام في الإمارات.

وتعد قصة «الفأر المخترع» أول قصة مصورة موجهة للأطفال في الإمارات، حيث كتبها ورسمها المطوع بنفسه مستلهماً حكاية مسلية من عالم الحيوان أسوة بقصص معروفة تغذي خيال الصغار وترتفع بهم إلى عالم التحدي والعطاء.

وقد أصدرت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية هذا الكتاب بمناسبة انعقاد ملتقى العويس لأدب الطفل في الإمارات والذي سيقام يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري في مؤسسة العويس الثقافية وبمشاركة مجموعة من الباحثين والكتاب والرسامين المهتمين بعالم الطفل.

وعلى الرغم من أنها القصة المصورة الأولى لفتى يبلغ الخامسة عشرة من عمره فإنها اتسمت بالكثير من المعايير المتبعة في رسم القصص المصورة في وقتنا الحالي، بدءاً من الغلاف الذي اتبع فيه الكاتب والرسام عبدالعزيز المطوع نموذج الدائرة لتكوين المشهد، وهذا النموذج يزيد تركيز القارئ على البؤرة المحددة عبره وهو بطل القصة «الفأر»، كما استخدم خطوطاً وألواناً مختلفة في كتابة العنوان ما أعطى الغلاف جمالاً.