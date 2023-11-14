قصص إبداع وابتكار تنبض بألوان ثقافات المعمورة

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبحت مبادرات الإبداع وأشكال تحفيز المبدعين في دبي، عناوين وركائز جذب رئيسية ترسخ أهمية الإمارة الحضارية العالمية، وتؤكد مكانتها الريادية في حقول الاقتصاد الإبداعي، وتحفيز الطاقات والمواهب العالمية، وذلك خاصة من خلال مشروعات عمل مثالية وبيئات إبداعية مثالية تتوافر فيها وتقترن بكافة مقومات العمل والعطاء، حيث يعزز ذلك الكثير من التوجهات والمشروعات والخطط التي تتبناها وتطلقها الجهات والمؤسسات الرسمية المتخصصة بالثقافة والفن والإبداع في دبي.

بالتعاون مع كافة الجهات في القطاع الخاص، الأمر الذي أثمر تحول العمل الإبداعي في المدينة إلى ميدان وموضوع تعاون فريد جاذب يفرز نتاجات إبداعية تسهم في خير ورفعة البشرية، حيث يتجسد ذلك في وجه وضاء من خلال منطقة القوز الإبداعية التي تكرسها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، واحة عالمية للمبدعين، ترفد الاقتصاد الإبداعي للإمارة.

وللدولة عموماً، بل للعالم أجمع، وتشجع كل مبدع شاب أو مخضرم، على خوض غمار التجربة الاستثمارية، وذلك في شتى المجالات. وقد غدا هذا الواقع، الذي تسهم فيه كافة الوجهات والمراكز الثقافية في دبي، بجانب المؤسسات المجتمعية المتنوعة التي لا تتأخر عن رفد المبدعين وتقديم العون لهم، ميدان تسابق ومبادرة للإسهام في تبني مشروعات إبداعية متنوعة للمبدعين.

وبهذا تحول العمل الإبداعي وفق هذا التوجه إلى قصة مجتمعية عامة وثقافة جوهرية تعني الجميع ولا يتأخر أي كان عن الانخراط فيها. ويتجلى هذا بوضوح في مبادرات ومشروعات «دبي للثقافة» بالشراكة مع وجهة السركال ومركز جميل للفن وغير ذلك من الجهات. وقد جعلت هذه الثقافة الإبداعية من دبي، مطمحاً دائماً للمبدعين في جميع القطاعات، من الفن والأدب والتشكيل وتجديد التراث، وأيضاً ثقافة الضيافة وفنونها، والتي لا تنفك توظف حقول عملها في ما يخدم المجتمع ويعزز سلامة وأمن الإنسانية.

ويفضي إلى تلاقيها ووئامها وصون سلامة مقدراتها، ومن تجليات ذلك حرصها على الاستدامة وتعزيز ثقافتها، حيث يتقدم قائمة وجهات الضيافة والفنادق التي تركز على هذا الاتجاه، فندق أتلانتس النخلة في دبي، الذي يركز على مبادرات استدامة نوعية تحمي بيئتنا وتنشر ثقافة الحفاظ عليها، بشكل عميق وبنّاء، ذلك جنباً إلى جنب، مع مبادرات فندق أتلانتس التي تركز على عكس ثقافات العالم في أسلوب ضيافته الفاخرة. فتتلون حكايات الثقافة العالمية بروح التميز في ابتداع ممارسات ترفيه ومتعة، جوهرها الاستدامة والقيمة والجمال الإنساني.

ومن بين ذلك ما كشفه فندق ومنتجع أتلانتس النخلة أخيراً من باقات الإقامة الاحتفالية الخاصة به، وهي باقات الإقامة الاحتفالية لعام 2023 مع اقتراب موسم العطلات، حيث يستعد المنتجع لتقديم تجربة لا تُنسى للضيوف الذين يبحثون عن احتفال استثنائي وساحر، مع عروض استثنائية مدهشة.

حيث سيحصل الضيوف الذين يحجزون الحد الأدنى لمدة الإقامة لمدة 5 ليالٍ خلال عيد الميلاد على عشاء ليلة عيد الميلاد في Saffron أو Kaleidscope لجميع شاغلي الغرفة. كما سيحصل الضيوف الذين يحجزون مدة إقامة لا تقل عن 10 ليالٍ في أي نوع من الغرف خلال رأس السنة وعيد الميلاد على عشاء ليلة عيد الميلاد في سافرون أو كاليدوسكوب وباقة برونزية للعام الجديد (العشاء في سافرون أو كاليدوسكوب أو أيامنا بالإضافة إلى بعض العروض (الترفيه الحي) لجميع شاغلي الغرفة.

وفي حجوزات 21 ديسمبر 2023 - 8 يناير 2024 سينغمس الرواد في سحر موسم الأعياد الذي يقدمه منتجع وفندق أتلانتس النخلة، والذي يعد من بين الأشهر عالمياً، حيث يقع أتلانتس النخلة في وسط هلال النخلة في دبي، وهو أول منتجع ترفيهي في المنطقة، وتم افتتاح هذا المنتجع الفريد المصمم على طراز المحيط في سبتمبر 2008، وهو يضم مجموعة متنوعة من مناطق الجذب البحرية والترفيهية.

بالإضافة إلى 22 هكتاراً من الملاهي المائية في أتلانتس أكوافنتشر، كل ذلك ضمن موقع مساحته 46 هكتاراً، ويجسد موطناً لواحدة من أكبر المتنزهات المائية في العالم وواحدة من أكبر الموائل البحرية في الهواء الطلق، مع أكثر من 65000 حيوان بحري في البحيرات وعروض بما في ذلك حوض ذا لوست تشامبرز المائي، وهو عبارة عن متاهة من الممرات والممرات تحت الماء توفر رحلة عبر أتلانتس القديمة

وتحتوي مدينة أكوافنتشر المائية على 23.5 مليون لتر من المياه العذبة المستخدمة لتشغيل 105 منزلقات مائية ومعالم جذب مثيرة، بما في ذلك العديد من المنزلقات التي حطمت الأرقام القياسية العالمية، وجولتين نهريتين تتميزان بأمواج المد والجزر والمسابح والمنحدرات المائية وشواحن المياه البيضاء.

كما تم إنشاء خليج الدلافين، وهو موطن لا مثيل له للحفاظ على الدلافين وتعليمها، ونقطة أسد البحر لتزويد الضيوف بفرصة العمر لمعرفة المزيد عن بعض الثدييات الأكثر ودية في الطبيعة. ويضم المنتجع مجموعة رائعة من البوتيكات والمحلات التجارية الفاخرة، بالإضافة إلى مرافق واسعة النطاق للاجتماعات والمؤتمرات.

وفي أجواء ضيافة وترفيه وراحة لا مثيل لها، تميز بين العصرنة وروح التميز، يوفر منتجع ون آند أونلي جزيرة النخلة، عروضاً مثالية في الأعياد، حيث بمقدور الجميع أن يحتفل بهذا الموسم المميز في ساحة السبا الجميلة وسط أجواء هادئة والنوافير المتلألئة، فيما يتناولون الكستناء المشوية ويشربون الشوكولاتة الساخنة من إعداد فريق الطهي لدى المنتجع. وتتزين ساحة السبا في دبي بالفرحة في عيد الميلاد، مع أفراد العائلة، خاصة في مطعم زيست الذي يتميز بأجواء مريحة وهادئة، بألوان متعة وبهجة لا يضاهيان.

حيث يصطحب الشيف ريكاردو رواد المطعم في رحلة مميزة بين مختلف مناطق إيطاليا، من خلال أطباق نوعية، مقدماً أشهى الأطباق من قائمة الطعام المصممة خصيصاً لهذه المناسبة، تتضمن 3 أطباق. وأما في مطعم دايننج لاونج آند مارينا، فستكون فرحة الاحتفاء بليلة عيد الميلاد مميزة، ذلك بينما بمقدورنا أن نتأمل أروع الإطلالات على أفق المدينة من اللاونج، في أجواء متميزة في الهواء الطلق على وقع أنغام الفرقة الموسيقية، ومع التلذذ بأطباق تضمّ أفخر المأكولات البحرية التي أعدّتها أنامل الشيف يانيك ألينو بدرجة عالية من الإتقان.

وفي المقابل، سيكون عشاء ليلة رأس السنة الفاخر هذا العام، غنياً بالتجارب الأنيقة والمفاجآت المميزة التي ترضي جميع الأذواق، سواء كان القرار الاحتفال بالعيد في مطعم ستاي الفرنسي الفاخر الحائز على نجمتَي ميشلان بإدارة الشيف يانيك ألينو، أو في مطعم 101 دايننج لاونج آند مارينا الذي يقع على سطح المياه ويوفر إطلالات خلابة على أفق دبي.

حيث ستتوافر فرصة تناول الأطباق المستوحاة من البحر المتوسط، والتمتع بالعشاء وسط أجواء تفيض أناقة على وقع أنغام الدي جي أو الفرقة الموسيقية الحية، ومتعة عروض الألعاب النارية المبهر بجانب مرسى المنتجع الخاص عند منتصف الليل.

وفي مطعم زيست، نستقبل العام الجديد مع النكهات الإيطالية الأصيلة، فيما نستمع إلى أنغام الموسيقى الحية المميزة لفرقة ليسا الثلاثية التي ستضفي أجواء من الفرح والمرح على اليوم الأول من العام. وستكون عروض الأعياد في منتجع ون آند أونلي رويال ميراج، فخمة وحافلة بالتنوع في عشاء عشيّة عيد الميلاد.

ومن إعداد الشيف ماورو كولاجريكو ذلك في مطعم سلبرتيز، حيث تتاح فرصة التلذذ بأشهى الأطباق من قائمة الطعام المخصصة لهذه المناسبة بجانب برنامج ترفيهي حيّ. كما يتسم عشاء عشية عيد الميلاد في مطعم بيتش بار آند جريل بجملة ميزات.

حيث نجد القائمة الانتقائية المحضّرة بعناية فائقة والتي تتضمّن أطباقاً حصرية بمناسبة العيد من إعداد الشيف ماورو كولاجريكو. وفي غداء يوم عيد الميلاد، من إعداد الشيف ماورو كولاجريكو في مطعم سلبرتيز، ستختبر أجواء عيد الميلاد المميزة برفقة مع هذه القائمة الثابتة التي تجمع أجود المأكولات البحرية مع أشهى النكهات الجبلية التي أعدّت بدرجة عالية من الإتقان، ذلك بموازاة عرض الموسيقى الترفيهي.

ولا تغيب عن مرافق الترفيه والاستجمام في دبي، تجارب الترفيه والاستشفاء العالميين الفريدين، وفق أعلى المعايير وأنجعها، حيث نجد ذلك يتوفر بطابع خاص في سبا ون آند أونلي.

وتماشياً مع نهج التميز والترفيه الفاخر والحديث الطراز الذي يلائم جميع الأذواق، اختار مطعم «غرابيسكين»: Grapeskin!، قوائم تحديثات لافتة لأطباقه وبرامجه الترفيهية، بما يتماشى مع الموسم الجديد، تسافر برواد المطعم في رحلة طهي عامرة بالتنوع والدهشة واللذة.

وذلك في موقعه في فندق وأجنحة لا فيل سيتي ووك دبي، في ظل أجواء الطقس البارد ومع تحديث القائمة المنعشة. إذ تعكس هذه القائمة الجديدة تقاليدها المتمثلة في تقديم أطباق مشاركة الطعام مع قشور العنب المتميزة المبهجة. وتجمع القائمة الجديدة بين أنواع من إسبانيا ومن فرنسا ومن جنوب أفريقيا، مع الجبن.

حيث تشجع إدارة المطعم الضيوف على تذوق الأطباق الفريدة فيه، وذلك وسط الديكور الجذاب والمريح والأنيق، الذي يتيح جلسات مثالية للجميع. كما تتسم جلسات يوم الجمعة والسبت بأجواء الترفيه الحي من الساعة 8 مساءً حتى 11 مساءً في فناء Grapeskin وعلى إيقاع الموسيقى المتفائلة، حيث يضمن فريق العمل ذو المعرفة الواسعة للضيوف تجربة لا تُنسى. إلى جانب قائمته الجديدة المثيرة.

وفي ظل توجهات دبي بالتركيز على الإبداع وتوظيفه بأشكال خلاقة تخدم الإنسانية وتعزز الجمال والانفتاح بين الجميع، نجد الكثير من المبدعين في دول عالمية كثيرة، من الأفراد ومن الشركات المتخصصة، يكثفون ويسرعون خططهم وخطوهم لإطلاق مشروعاتهم الإبداعية في دبي، أو لترويج نتاجاتهم الفريدة.

والتي تثبت كفاءتها حتى في بلدن أوروبا، في دبي، ومثالنا هما أشهر الغاليرهيات العالمية التي لا تنفك تحضر بفروع ضخمة مهمة تفتتحها في المركز المالي في دبي، مدفوعة بحال النجاح الكبير الذي ستجنيه من هذا، كما نرى في الخضم.

وكما يؤكد كثيرون عبر تدوينات متخصصة في مواقع التواصل، أن جميع النتاجات المتخصصة في حقول الموسيقى والتوزيع وكذا الزخرفة والنسيج، علاوة على النشر، باتت تضع دبي في أولويات طموحها لتنشر منتجاتها وتروجها، حيث فيها أنماط الحياة الفاخرة والرفاهية العصرية. ومثالنا هنا تركيز درا متخصصة بمعدات الموسيقى والصوت، توجد في أوروبا على توفير منتج مهم يتمثل في مكبر صوت نوعي، وهو «ميدلتون»: MIDDLETON، مكبّر الصوت الأسطوري، ليكون في دبي وفي جميع أسواق الإمارات العربية المتحدة، الذي صمم ليناسب الحياة العصرية وليكون رفيق رحلاتنا أينما ذهبنا، وهو محمول .

ويعد الأقوى من نوعه وتابع لعلامة Marshall. وبتصميم رباعي القنوات يضمن تجربة تفاعلية لا مثيل لها أينما كنت. ويمكن التحكّم فيه بالتشغيل وتعديل صوت الباس (bass) والتريبل (treble) باستخدام الضوابط المثبّتة أعلاه أو عبر التطبيق المخصّص له. فضلاً عن ضبط المدى الديناميكي للصوت المدمج الذي يعدّل توازن طبقة الصوت ليمنح الناس موسيقى واضحة على كافة مستويات الصوت. ويستخدم مكبّر الصوت Middleton تقنية True Stereophonic، وبمجسم صوت حقيقي فريد من نوعه بصوت ستيريو متعدد الأبعاد والتابع لعلامة Marshall.

ويتميز بدقة الصوت المكاني، ثنائي الأذنين بجودة فائقة يتدفق حولك في جميع الأرجاء ويملأ المساحة بصوت محيطي شامل بزاوية 360 درجةً حيثما كنت، ومعه يستمتع الفرد بالصوت المحمول الأقوى من نوعه ليكون رفيق دربه أينما ذهب.

ويستخدم مكبّر الصوت Middleton تقنية True Stereophonic، مجسم الصوت الحقيقي الفريد من نوعه وبصوت ستيريو متعدد الأبعاد من علامة Marshall. وهو يُناسب الظروف الجوية سواءً المشمسة أو الممطرة. وقد تمّ ابتكار مكبّر الصوت Middleton ليُستخدَم في مختلف أرجاء المنزل سواءً في الداخل أو في الخارج ولكي يرافقك في كافة الظروف.

وذلك بفضل تصميمه الأيقوني والمتين. فهو يمتاز ببنية IP67 الصلبة والمقاوِمة للغبار والمياه. كما أنه جهاز محمول بقدرة تشغيلية تتعدى 20 ساعة، ويتيح الاستماع إلى الموسيقى دون انقطاع، حيث يتمتع بقدرة تشغيلية تتعدى 20 ساعةً في عملية الشحن الواحدة. وعندما يكون مكبّر الصوت بحاجة للشحن، ما عليك سوى وصله بالقبس الكهربائي ليعاد شحن البطارية بالكامل خلال 4 ساعات ونصف فقط، وهو ضخّم الصوت مع خاصية STACK.

وهي تجربة استماع ممتازة وبمنتهى السلاسة، ومع مكبّر الصوت Middleton. أمّا إذا كنت تنشد صوتاً يلبّي متطلّباتك بشكل أفضل، فاضبط صوت الباس (Bass) والتريبل (treble)المتواجدان على أعلى مكبّر الصوت أو قم تنزيل التطبيق للتحكّم بالصوت لاسلكيّاً. ويرسخ مُكبّر الصوت Middleton معايير الاستدامة مع تصميم أيقوني يحتفي بإرث العلامة التجارية Marshall ويُقدّم نهجاً أكثر استدامةً.

حيث يتمتّع ببنية متينة مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك بنسبة U والمستخرج من الأجهزة الإلكترونية المستعملة، ومن زجاجات المياه وأغطية أضواء السيارات، كما يخلو من البولي فينيل كلوريد بنسبة 100 %. وهو متوفر حالياً في مختلف أنحاء دولة الإمارات ضمن متاجر مختارة بما فيهم جمبو للإلكترونيات، وشرف دي جي، وفيرجن ميغاستور، وسوق دبي الحرة والمتاجر الرسمية لعلامة Marshall على منصتَي Amazon.ae وNoon.com.

وتكتمل دوائر الرفاهية الفاخرة، والمتعة الفردية لأجواء الابتكار بأنماط الحياة العصرية في دبي، مع مذاقات عالية القيمة، تهيئها أكواب ونكهات «بيما تي»: PIMS Tea، حيث نقدم تجربة مشروبات متطورة، وتعيد اختراع المشروبات الشرقية المعتمدة على الشاي والمصنوعة من الفواكه والمكونات العضوية 100 %.

والتي يشار إليها جميعاً باسم «PIMS»، فتبدأ فيها المغامرة مع مشروب «المانجو» الاستوائي، وهو متعة تجمع بسلاسة بين المانجو الحقيقي وشاي الياسمين الصيني التقليدي، مما يوفر دفعة من الطاقة والمرطبات. ولإضافة ذلك، يقدم أيضاً نوعين مختلفين من الكريمة: الكريمة المالحة، وهي قوام كريمي رقيق مصنوع من الحليب، وكريمة جوز الهند.

وهي بديل نباتي مصنوع من حليب جوز الهند والتوفو، وللحصول على أفضل حلوى، يتيح بيمس تي تذوقها باستخدام الغطاء الفريد من نوعه، مما يسمح لقطع المانجو بالخلط بشكل مثالي مع الكريمة. «Berry x Berries» هو أحد أكثر المنتجات مبيعاً لديه، يمثل مزيج الفراولة الحقيقية والتوت الأزرق الذي يجسد جوهر ورائحة شاي Daohongpao التقليدي، كما تؤدي طريقة تحضيرها الفريدة إلى مذاق يستحضر نكهات المخبوزات الطازجة.

وهو مثالي للنزهة المسائية أو للاسترخاء مع الأصدقاء. ولعشاق الماتشا هناك «الماتشا الحليبية»، التي تحضر عن طريق استبدال الماء بشاي الياسمين.، ويمكنك أيضاً اختيار نوع الحليب المفضل أو إضافة الكريمة ولآلئ التابيوكا الطازجة، ولتحضير PIMS، يستخدم حصرياً الماتشا ذات الدرجة الاحتفالية.

والمعروفة بقدرتها على إضفاء نكهة غير عادية وتنشيط وتحسين المزاج، في كلا النوعين الساخن والمثلج. وتتاح جميع النكهات مع برنامج «All In» الخاص، الذي تتوفر معها خيارات من الفواكه الطازجة الحقيقية بما في ذلك الأناناس والليتشي والباشن فروت والليمون والبرتقال والجريب فروت، جنباً إلى جنب مع الفراولة والشاي الصيني الأسود التقليدي.

حيث يوفر جرعة قوية من الفيتامينات والطاقة والنضارة وزيادة الدوبامين. كمكافأة، تأتي مع زجاجة شاي إضافية، لذلك بمجرد الانتهاء من نظام PIMS الخاص بك، يمكنك تحديثه والاستمتاع بجولة ثانية. «Kiwi Aloe» يعتمد على Gabba Oolong، المعروف برائحته المحمصة، والحموضة الخفيفة، ومذاق حلو طويل.