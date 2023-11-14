«دبي لموسيقى الشباب» يحتفي بالمواهب 27 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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بيئة فنية مستدامة توفرها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» للمبدعين ونجوم الفن والموسيقى، من خلال «مهرجان دبي لموسيقى الشباب» الهادف إلى إثراء المشهد الفني وتعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، عبر تطوير مهارات أصحاب المواهب الناشئة وضخ دماء جديدة في القطاع الموسيقي المحلي.

وفي إطار الاستعدادات لتنظيم النسخة الثانية من «مهرجان دبي لموسيقى الشباب» التي تستضيفها مكتبة محمد بن راشد في 27 نوفمبر الجاري وتستهدف الفئة العمرية بين 15 و35 عاماً من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، أعلنت «دبي للثقافة» عن انتهاء مرحلة تجارب الأداء التي أقيمت في مركز الجليلة لثقافة الطفل، حيث استقبلت اللجنة المشرفة عليها نحو 90 مشاركاً من مختلف إمارات الدولة، تأهل منهم أكثر من 33 مشاركاً سيتنافسون على جوائز المهرجان ضمن 11 فئة، هي: أفضل مغن منفرد، وأفضل مغنية منفردة، وأفضل دويتو غنائي، وأفضل كورال غنائي، وأفضل عازف على آلة العود، وأفضل عازف في فئة النفخيات، وأفضل عازف على البيانو، وأفضل فرقة عزف شرقي، وأفضل فرقة عزف غربي، وجائزة أفضل حضور مسرحي، وجائزة أفضل موسيقى – أصحاب الهمم.

كما كشفت الهيئة عن منح الفنان الإماراتي إبراهيم جمعة لقب «شخصية العام الموسيقية» تكريماً لعطائه ومسيرته الفنية الطويلة، وتقديراً لمساهماته في تأهيل وتشجيع الفنانين، حيث يعد جمعة من أبناء الرعيل الأول الذين أسهموا في تأسيس القطاع الموسيقي في الدولة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الهيئة عن أعضاء لجنة تحكيم المهرجان التي ستتولى مهمة تقييم المتأهلين إلى النهائيات، وتضم كلاً من المؤلف الموسيقي الإماراتي إيهاب درويش، عضو أكاديمية جوائز «غرامي» العالمية ورئيس جمعية الموسيقيين الإماراتيين، والفنان طارق المنهالي، نائب رئيس جميعة الموسيقيين الإماراتيين، وإلهام المرزوقي، أول عازفة تشيللو إماراتية.

وأكدت فاطمة الجلاف، مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة»، حرص الهيئة على رفع كفاءة قطاع الإنتاج الموسيقي المحلي، عبر تهيئة البنية التحتية اللازمة للنهوض بهذا القطاع الذي يشكل إحدى ركائز اقتصاد دبي الإبداعي.

وقالت: تسعى «دبي للثقافة» عبر «مهرجان دبي لموسيقى الشباب» إلى توفير منصة مبتكرة تتيح لأصحاب المواهب تطوير مهاراتهم والتعريف بأعمالهم في مجالات الغناء، والتأليف الموسيقي والعزف على الآلات والتلحين، والأداء الحركي، وتسليط الضوء على إمكانيات المراكز الفنية الموسيقية في دبي.