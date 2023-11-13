«سوق أسبوع دبي للتصميم» يرسخ مكانة الإمارة عاصمة للإبداع

المصدر: دبي - البيان

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حفِل سوق أسبوع دبي للتصميم «ماركت بليس»، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من «أسبوع دبي للتصميم» التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، بإبداعات محلية ناشئة نوعية أبرزت أهمية المواهب المشاركة وعززت دور الحدث في دعم المبدعين، إذ أتاحت مساحات مُلهمة لرواد الأعمال لتمكينهم من استعراض أفكارهم المتميزة ومشروعاتهم المبتكرة.

وقد زار منصور لوتاه، المدير العام بالإنابة المدير التنفيذي لقطاع العمليات المساندة في هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، يرافقه الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»، السوق، حيث جالا فيها واطلعا على تشكيلة الأعمال التي قدمتها مجموعة من العلامات التجارية المحلية الناشئة المدعومة من «دبي للثقافة». ويأتي ذلك في إطار التزامات الهيئة الهادفة إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المواهب في شتى القطاعات الإبداعية.

وأشاد لوتاه بمستوى ونوع الأفكار المشاركة في السوق مؤكداً حرص «دبي للثقافة» على تهيئة بيئة إبداعية مستدامة قادرة على تحفيز رواد الأعمال والمبدعين وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة، ويأتي ذلك جزءاً من مسؤوليات الهيئة تجاه القطاع الثقافي والإبداعي في الإمارة، وهو ما ينسجم مع رؤية «دبي للثقافة» الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب، مشيراً إلى أن «سوق أسبوع دبي للتصميم» يشكل منصة مبتكرة تسلط الضوء على ما يقدمه أصحاب المواهب من أعمال تبرز رؤاهم في مستقبل التصميم، وما تتمتع به دبي من بيئة جذابة وداعمة لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، بفضل امتلاكها منظومة متكاملة لاحتضان المشروعات الريادية الناشئة.

علامات

وضمن مشاركتها في «سوق أسبوع دبي للتصميم»، سعت الفنانة ميسون آل صالح، صاحبة كتاب «33 عاماً من الأسرار التي لم تروَ»، إلى إبراز قيمة الإبداع عبر علامتها التجارية «ذا بينتلي ستور»، وتبرز علامة «سدم» لشيخة الحوسني تقاطعات الفن مع جمال الكون، إذ تستخدم في منتجاتها أقمشة نوعية.

وتجمع ندى السرحان، مؤسسة العلامة التجارية «ريوايند اباريل للملابس الجاهزة» في تصميماتها بين الأناقة والراحة والبساطة لتبرز قدرة الموضة على تعزيز الثقة والإنتاج، وتقدم شيخة الكعبي عبر علامتها (The Cloak Dubai) تشكيلة متنوعة من العباءات المستلهمة من جمال الطبيعية.

وتهدف العلامة التجارية (The Noor Creative) إلى إبراز إمكانات رواد الأعمال والمبدعين المحليين بعرض إبداعات نور محمد الفهيم، وخالد الحوسني، وكلثوم علي سالم، وسندس اعتمادي، ونور عبدالعزيز الخميري، وعيدة المهيري.

وتعزز آمنة وحصة الدحيل عبر علامتهما التجارية «وادي د» المستلهمة من توجهات موضة الأربعينيات والخمسينيات جهود رفع مستوى الوعي بصناعة الأزياء المستدامة بتقديم مجموعة تصميمات مبتكرة تستند إلى جلود نباتية مصنوعة من الصبار والمانجو ونباتات أخرى، في حين تقدم فاطمة محمد خليفة الهنائي عبر علامتها «19 تي اتش ستريت نوماديك فلاور ماركت» تشكيلة من الزهور الطبيعية المجففة المغلفة بعناية فائقة في حقائب مبتكرة يمكن إعادة استخدامها، بينما تستلهم خلود عبدالله آل صالح منتجات علامتها «ذا واندر كامل» من جمال صحراء الإمارات، وتحتفي عبر تصميماتها الإبداعية بثراء التراث المحلي.

كثبان وأمواج

وتقدم منى زايد راشد ضمن مشروعها مقهى كثبان وأمواج أنواعاً مختلفة من القهوة ومجموعة منتجات صحية تستخدم فيها مكونات محلية وحليب الإبل ومحليات طبيعية مثل عسل الغاف والتمر إضافة إلى منتجات نباتية خالية من الغلوتين والسكر المضاف، وتهدف أمل المرر في مشروعها فلاي مخبز ومقهى إلى التعبير عن جوهر المطبخ الإماراتي وما يتميز به من أطعمة ونكهات متنوعة.