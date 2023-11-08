الشارقة ضيف شرف «سالونيك للكتاب» في اليونان

المصدر: الشارقة - البيان

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تحمل إمارة الشارقة، تاريخ وراهن الثقافة الإماراتية والعربية إلى اليونان، لتفتح أفقاً متجدداً للحوار بين الحضارة العربية ونظيرتها الإغريقية، إذ تحل الشارقة ضيف شرف على الدورة المقبلة من معرض سالونيك الدولي للكتاب والذي يقام في إغناتياس، تسالونيكي خلال الفترة من 16-19 مايو 2024.

وجاء الإعلان خلال فعاليات الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بحضور أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، وأعضاء الوفد اليوناني في المعرض، إذ وقعت الاتفاقية كل من خولة المجيني، مدير إدارة الفعاليات والتسويق في هيئة الشارقة للكتاب، ونيكوس كوكيس، رئيس المؤسسة اليونانية للثقافة.

بوابة

وقال أحمد العامري: «استضافة الشارقة في معرض سالونيك الدولي للكتاب بوابة جديدة تفتحها الإمارة أمام الثقافة الإماراتية والعربية، لتقيم حواراً مفتوحاً ومثمراً مع الحضارة الأوروبية بعمقها الإغريقي وجذورها الممتدة في مختلف بلدان حوض البحر المتوسط، وما هذه الاستضافة إلا ثمار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي آمن بأن الأمم والحضارات قد تتباين في التوجهات والمصالح والطموحات، لكنها تلتقي وتتوحد أهدافها أمام الكتاب، بوصفه مركز بناء المجتمعات، ومسار تحقيق التطلعات، والوصول لغايات تنموية شاملة».

وأضاف: «يتوج احتفاء اليونان بالشارقة وما قدمته للثقافة العربية والإنسانية، مسيرة علاقات طويلة ومتجذرة بين مؤسسات الشارقة الثقافية ونظيرتها في الإمارة، وفي الوقت نفسه يشكل فرصة متجددة لاستحداث جهود عمل مشترك، وتعاون ثقافي يدفع باتجاه أهداف كل منا نحو حماية مكتسباتنا الحضارية، وتجسد قيمنا الثقافية، والتمسك بالآداب والفنون والإبداع كخيارات حوار ذات أثر مستدام وبعيد المدى يتعدى المؤسسات والجهود الرسمية، ويصل إلى الأفراد والمجتمعات، وينعكس في المقابل على مختلف القطاعات الحيوية المشتركة بين الشارقة والمدن اليونانية».

وتابع: «نتطلع بتوجيهات الشيخة بدور القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، إلى تقديم برنامج فعاليات متكامل يعبر عن مكانة الإمارة على خارطة أبرز المدن الثقافية في العالم، ويروي مسيرة منجزاتها عاصمة للثقافتين العربية والإسلامية، والعاصمة العالمية للكتاب، وحاضنة أكبر معرض للكتاب في العالم منذ العام 2020 إلى اليوم».

جسور

بدوره، قال نيكوس كوكيس، رئيس المؤسسة اليونانية للثقافة: «يشرفنا قبول دعوتنا لتكون الشارقة ضيف الشرف في معرض سالونيك الدولي للكتاب في ‏دورته الــ 20 باليونان في مايو 2024، لقد عملنا على ذلك منذ عامين، ونحن مؤمنون أن اختيار الشارقة، يمثل فرصة لبناء جسور ‏اتصال جديدة من شأنها أن توطد وتعمق الروابط الثقافية بين اليونان والشارقة ودولة الإمارات والعالم العربي على ‏نحو أوسع». وأضاف: «كلنا ثقة أن التعاون بين المؤسسة اليونانية للثقافة وهيئة الشارقة للكتاب، سيحقق كل ‏النتائج المرجوة».‏

من جهتها، قالت خولة المجيني، مدير إدارة الفعاليات والتسويق في الهيئة: «نحرص في كل مرة تحل فيها الشارقة ضيف شرف على معارض الكتب الدولية، على تقديم صورة حية وشاملة لأبعاد الثقافة الإماراتية والعربية، لهذا سنكون حريصين في اليونان على تجسيد عمق العلاقات التاريخية التي تمتد بين الثقافة العربية والإغريقية، وننقل القيم التي تشكل الهوية الثقافية لدولة الإمارات، سواء عبر الكتاب والمبدعين، أم من خلال تراثنا الموسيقي والشعبي، وصولاً إلى راهن الحراك المعرفي والثقافي الذي تشهده الشارقة ودولة الإمارات على مستوى التأليف، والنشر، والترجمة، وتطوير المكتبات».

يشار إلى معرض سالونيك للكتاب بدأ في عام 2004، وتطور ليصبح نقطة مرجعية للكتب والأدب من اليونان ومنطقة البلقان وأوروبا الغربية وجنوب شرق البحر الأبيض المتوسط ومن جميع أنحاء العالم.

ويتولى تنظيم المعرض، المؤسسة اليونانية للثقافة، بالتعاون مع الناشرين اليونانيين، TIF-HelExpo، ومنطقة مقدونيا الوسطى، ومدينة سالونيك، بدعم من وزارة الثقافة والرياضة اليونانية.