مشاركة نوعية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

المصدر: دبي ـ البيان

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تشارك جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023 في دورته الـ42 التي انطلقت فعالياته يوم الأربعاء الأول من نوفمبر بأرض المعارض «إكسبو الشارقة».

وعن مشاركة الجائزة في المعرض قال المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إن الجائزة ومن خلال حرصها الدائم على المشاركة في جملة من معارض الكتاب داخل الدولة وخارجها، تشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يعتبر من أهم المعارض التي تقام على المستوى المحلي والإقليمي، ويحظى بمشاركة دولية وإقليمية ومحلية واسعة وباهتمام إعلامي متميز، وأضاف: تشارك الجائزة في هذه الدورة بجناح كبير يضم عدداً كبيراً من الإصدارات المتميّزة والمتنوّعة من الكتب المختلفة ضمن سلسلة إصداراتها في مجالات الدراسات القرآنيّة والدراسات المتعلّقة بالسنّة والسيرة النبويّة والإعجاز العلمي في القرآن الكريم والدراسات الفقهيّة وسلسلة الثقافة الإسلاميّة والتراجم والأعلام.

وتشارك الجائزة في الدورة الحالية لهذا المعرض بأكثر من 152 عنواناً، منها 15 إصداراً جديداً تعرض لأول مرة، وهي: كتاب «حاشية ابن رسلان على الشفا للقاضي عياض»، وكتاب «الغريبين» (غريبي القرآن والحديث) في عشرة مجلدات، لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي، وكتاب «تذكرة الحافظ لتراجم القراء السبعة واجتماعهم واتفاقهم في حروف الاختلاف» للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، وكتاب «التنبيهات على معرفة ما يخفى من الوقوفات»، للإمام أبي محمد عبد السلام بن علي بن عمر الزواوي، وكتاب «الاتفاق والتفريد ونقل أهل الأداء والتجريد في علم القراءات»، للإمام أبي علي الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي، وكتاب «عدد آي القرآن على مذهب أهل البصرة»، للمعدّل، وكتاب «الأربعون الخطيرة في عقوبات على أعمال اتقاءاتها يسيرة» للدكتور عيادة أيوب الكبيسي، وكتاب «فتح باب الإسعاد في شرح قصيدة بانت سعاد»، للملا علي القاري، وكتاب «سورة الفاتحة – دلالات لتراكيب نحوية»، للدكتور عبدالقادر السعدي، وكتاب «ضبط المصحف بين إبداع السلف واتباع الخلف» للدكتور الجيلي علي أحمد بلال، وكتاب «التعبير القرآني ـ تحليل لموضوعات لغوية» للدكتور عبدالقادر السعدي، وكتاب «معين المقرئ النّحرير على معرفة ما اختص به العنوان والشاطبية والتيسير» للبلبيسي، وكتاب «مختصر من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن» لبحرق، وكتاب «مدخل إلى علوم الحديث» للدكتور قاسم علي سعد، وكتاب «تأملات في سورة الفاتحة وترجمة معانيها إلى اللغة الإنجليزية» للدكتور شهاب محمد غانم الهاشمي.

ودعا بوملحه الجمهور الكريم لزيارة جناح الجائزة الذي يحمل الرقم G4 في القاعة 4 وذلك للاطلاع على المعروضات من الكتب وعلى أنشطة الجائزة المختلفة بما في ذلك المسابقات الدوليّة والمحليّة والفعاليات الأخرى التي تنظّمها الجائزة على مدار العام، كما سيتضمن جناح الجائزة تعريفاً بمركز الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم للمخطوطات القرآنيّــة، ويقوم جناح الجائزة بتوزيع نسخ من مصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي تشرفت الجائزة بطباعته للجمهور الكريم.