«القصص المصورة».. إبداعات شيقة تمزج عوالم الفن والكتابة

المصدر: الشارقة ـ وفاء السويدي

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تعتبر القصة المصورة أداة جيدة لتطوير المهارات والاستمتاع بالقصة، حيث يشاهد القارئ الشخصيات ويعيش في عالمهم، وهي وسيلة للتعبير عن الأفكار باستخدام الصور والأحداث المتتالية. وتستخدم «الكوميكس» مجموعة من الأدوات النصية للتعبير عن الأفكار والإشارة إلى الحوار، مثل «بالونات الكلام» والتعليقات والمحاكاة الصوتية والسرد وتجسيد الأصوات وغيرها من الأدوات، كما أن حجم وترتيب الأحداث في الصفحة الواحدة يسهم في سرعة السرد.

فئات مختلفة

إن هذا الفن اللمّاح والذكي يعتمد على الترميز والإضاءات الخاطفة وسرعة الالتقاط، وله جمهوره الخاص ومن فئات عدة مختلفة.

«البيان» التقت مجموعة من الفنانين المتخصصين ضمن معرض الشارقة الدولي للكتاب للحديث عن أعمالهم.. وقد أكدوا أن هذا التوجه الإبداعي مؤثر وشيق، حيث يمثل في آن واحد قصة مصورة وشريطاً سينمائياً غير متحرك وصامت ولكنه معبر بطريقة تجمع بين الأدب وبين الفن.

مدارات

أوضح الفنان التشكيلي محمد توفيق، في السياق، أنه بعد دراسته للفنون وتصميم الكتاب والرسوم المتحركة احترف العمل في مجال القصص المصورة. وتابع: خلال 22 عاماً قمت برسم وتصميم العديد من السلاسل والشخصيات في أكثر المجلات العربية انتشاراً، ولدي عدة إصدارات حالياً بمعرض الشارقة للكتاب مع عدد من دور النشر وجميع الإصدارات خاصة بالكتب المصورة الموجهة للأطفال.

سوق ضخمة

ويتابع: تعتمد القصص المصورة بشكل كبير على الصورة فهي لغة عالمية يفهمها البشر جميعاً وأصبح لها سوق ضخمة وصناعة عالمية، وهي من أفضل الوسائط لتقديم القصص والمواد العلمية والتاريخية فالصورة لها تأثير كبير وساحر على المتلقي من كل الأعمار، ولها قوة في إيجاز الكثير من الكلمات في صورة أو رسم وتوضيح أكبر للنص المصاحب، وأساليب الرسم المختلفة تجعل من تجربة عرض المعلومة أكثر تشويقاً وغنية بصرياً وهناك بالفعل نماذج كثيرة متنوعة.

أدب وفن

كما تحدث الفنان والمؤلف المعني في أدب وفنون الأطفال واليافعين خالد عبدالعزيز رزق، والذي عمل في مجلات عدة متخصصة في القصص المصورة ولديه إصدارات مختلفة: هناك ازدياد في متابعة القصص المصورة بالرغم من انحسار الإقبال على القراءة الورقية بشكل عام، فالقصة المصورة هي شريط سينمائي غير متحرك وصامت ولكنه معبر بطريقة تجمع بين الأدب وبين الفن، وأعتقد أنه يدعم حب السينما إضافة لدور السينما الأمريكية والكارتون الياباني في تطوير الذائقة القرائية، كما أن الإقبال الأكثر في الصدد ومن خلال الأرقام عالمياً ومحلياً هو من فئة اليافعين لقدرتهم على اتخاذ قراراتهم بنفسهم من خلال الكتب المتخصصة وليست المجلات، بينما تبقى المجلات أفضل لسن الأطفال ما دون العاشرة.

شرط

وأضاف: يمكن تقديم القصص المصورة التاريخية والعلمية بشرط عدم المباشرة ودمج الأيديولوجيات المطلوبة من خلال دراما متماسكة، ولاحظنا في الدراما اليابانية في الكارتون من خلال كل الأنواع أنه أحبها اليافعون وتم استيعابها ويكفي أنهم حفظوا أسماء الشخصيات اليابانية وأصوات الممثلين.