برنامج حافل في مكتبة محمد بن راشد خلال الشهر الجاري

المصدر: دبي - البيان

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تنظم مكتبة محمد بن راشد سلسلة من الفعاليات المجانية المميزة خلال شهر نوفمبر، تجمع بين التثقيف والترفيه والتوعية، وذلك انطلاقاً من حرصها على تعزيز الثقافة والفنون والوعي في المجتمع.

وضمن برنامج تحدي دبي للياقة، تنظم المكتبة جلسة «يوغا» صباحية في الساحة الخارجية للمكتبة، تهدف إلى التشجيع على ممارسة الرياضة وتعزيز اللياقة البدنية لدى الجميع، وإتاحة الفرصة لهم للتواصل مع الطبيعة والتخلص من التوتر والإجهاد اليومي.

وخلال شهر نوفمبر، تستضيف المكتبة جلسة حوارية مع الكاتب البحريني وليد هاشم، لمناقشة روايته «ليلى دوقة قلالي»، التي تعد من الأعمال المتفردة في الأدب العربي، لكونها رواية جريمة تُروى في قالب كوميدي، وستحاوره الكاتبة الإماراتية إيمان اليوسف لتسليط الضوء على هذا النوع من الروايات النادرة عربياً والشهيرة عالمياً.

وعي قانوني

وفي إطار تعزيز الوعي القانوني، تنظم المكتبة محاضرة ثقافة قانونية بالتنسيق مع أكاديمية حبيب الملا، بهدف تشجيع الأفراد على فهم حقوقهم وواجباتهم، وتوفير فرصة ممتازة للتعلم والتفاعل مع خبراء في مجال القانون.

إلى جانب تنظيمها محاضرة بعنوان «التحول إلى المكتبات الخضراء.. الأساليب والأدوات»، بالتعاون مع الدكتور عماد أبو عيد، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع المكتبات على اعتماد ممارسات صديقة للبيئة، وتقديم أفكار وأدوات مبتكرة لتحقيق التحول نحو المكتبات الخضراء ودعم الاستدامة.

ويتضمن برنامج المكتبة خلال شهر نوفمبر سهرة قرائية في البهو الرئيسي، بمشاركة عدد من الكتّاب والكاتبات الشباب، أصحاب الإصدار الأول والمشاركين في معرض الشارقة الدولي للكتاب، لتمنح الفرصة للجمهور والكتاب لتعزيز التواصل بينهم والاستمتاع بأجواء ثقافية راقية.

وتستضيف المكتبة حفلاً موسيقياً رائعاً لفرقة أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب، تقدم فيها الفرقة عروضاً موسيقية متنوعة بمشاركة عدد من العازفين الموهوبين من اليافعين والصغار، في فعالية تعكس استراتيجية المكتبة في تعزيز الثقافة الموسيقية لدى أفراد المجتمع.

واحتفاءً باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ستقام سلسلة من الفعاليات وورش العمل في المكتبة، لتعزيز الهوية الوطنية والتعريف بتاريخ وحضارة الدولة.

إطلاق كتاب

وبالتزامن مع فعاليات الأسبوع الوطني لمكافحة التنمر، سيتم إطلاق كتاب للأطفال كجزء من برنامج حماية الطفولة، بالتعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي عند أولياء الأمور بظاهرة التنمر وكيفية دعم الأشخاص الذين يتعرضون للتنمر. وخلال نوفمبر، ستعلن مكتبة محمد بن راشد عن إطلاق موقع «تحدي الكتابة»، والذي يقدم مسابقة الكتابة الإبداعية للطلبة، ويتنافسون فيها بكتاباتهم في مختلف الأنواع الأدبية كالقصة القصيرة والشعر والمقال، بهدف تشجيعهم على الإبداع وتعزيز مهاراتهم الكتابية.

يذكر أن مكتبة محمد بن راشد تسعى من خلال هذه الفعاليات الدورية المجانية إلى تعزيز دورها في المجتمع وتشجيع الأفراد على المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية، وتوفير فرص تعليمية وتفاعلية للجميع.